محافظ البنك المركزي الأوكراني: نسعى إلى تقنين العملات الرقمية دون إتاحة استخدامها كوسيلة دفع

البنك الوطني الأوكراني (NBU) يختبر النموذج الهيكلي المحتمل لعملة الهريفنيا الإلكترونية (e-Hryvnia) ويستعد حالياً لإطلاق مشروع تجريبي.

حدَّد أندريه بيشني- (Andriy Pyshnyy) محافظ البنك الوطني الأوكراني (NBU)- شروطاً أساسية لتقنين العملات الرقمية، مُوضحاً أن فئة الأصول هذه لا يُمكنها أن تُصبح وسيلة دفع في البلاد؛ ففي مقابلة مع وكالة RBC-Ukraine، وصف اعتمادَ العملات الرقمية كعملةٍ قانونيةٍ بأنه “خط أحمر” للبنك الوطني الأوكراني.

“الأصول الافتراضية لا يُمكن أن تصبح وسيلة دفع”

صرّح محافظ البنك المركزي بقوله: “يهمنا أن يتم مراعاة خطوطنا الحمراء بوضوح، فالأصول الافتراضية لا يُمكن أن تُصبح وسيلة دفع، ولن يُسمح لها بتقويض فعالية أدواتنا النقدية بأي شكلٍ كان”، وأكد أن تقنين العملات الرقمية يجب ألا يؤدي إلى نقل الصلاحيات النقدية أو إضعاف أدوات البنك التنظيمية.

كما حذّر محافظ البنك المركزي من أن تُصبح الأصول الرقمية -في ظل تطبيق الأحكام العرفية- أداةً للالتفاف على قيود استخدام العملة، مُضيفاً أن “تقنين الأصول الافتراضية يجب ألا يَحدَّ أيضاً من قدرتنا على ضمان الرقابة المالية، وعلى التشريعات في هذا المجال تطبيق معايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) واللوائح الأوروبية ذات الصلة”.

بالإضافة إلى ذلك، دعا محافظ البنك المركزي إلى “إخراج الأصول الرقمية من الظل”، ما سيكون له أثر إيجابيٌّ على سمعة القطاع المالي الأوكراني بين الشركاء الدوليين.

البنك الوطني الأوكراني يتجه لاختبار العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، ومُحافظه يكشف عن خطط عملة الهريفنيا الإلكترونية (e-Hryvnia)

أوضح محافظ البنك المركزي الأوكراني أن البنك يُجري حالياً اختباراتٍ على الهيكلية المحتملة لعملة الهريفنيا الإلكترونية (e-Hryvnia)، ويُعِد حالياً لمشروع تجريبي مع شريكٍ له في قطاع التكنولوجيا. من جانبه، أشار المحافظ إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار مسار التكامل الأوروبي الخاص بأوكرانيا، مع إيلاء اهتمام خاص لمتابعة مشروع اليورو الرقمي (Digital Euro)، وأضاف:

“نريد أن يمنحنا هذا المشروع التجريبي أكبرَ قدر ممكن من المعلومات لاتخاذ قرار بشأن قضيةٍ أوسع نطاقاً. في الوقت ذاته، نتابع عن كثب تطورات المشاريع الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) في دولٍ أخرى”.

ومع أنه من السابق لأوانه تحديد موعد إطلاق عملة الهريفنيا الإلكترونية (e-Hryvnia)، أوضحَ بيشني أن البنك الوطني الأوكراني يُنسق حالياً مع البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لدول ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وسنغافورة؛ ففي يونيو/حزيران الماضي، قدّم مُشرّعون أوكرانيون مشروع قانون قد يتيح للبنك الوطني الأوكراني ضم عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وغيرها من العملات الرقمية إلى أصول احتياطياته الوطنية.