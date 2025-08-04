حظر المملكة المتحدة لإعلانات كوينبيس (Coinbase) المتلفزة يثير ردود فعل بحسب المدير التنفيذي آرمسترونج (Armstrong)

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سلط المدير التنفيذي برايان آرمسترونج (Brian Armstrong) الضوء على خذلان الأنظمة المالية التقليدية للعديد من المستثمرين، فيما يقدم قطاع الكريبتو وسائل أفضل لتحسين هذا الواقع.

قامت لجنة معايير الإعلان البريطانية (ASA) بحظر إعلان تلفزيوني لمنصة كوينبيس (Coinbase) في إشارةٍ إلى مناخٍ تنظيمي أكثر قسوةً يدفع شركات الكريبتو لإعادة النظر في أسلوب تسويقها.

يبدأ الإعلان التلفزيوني بمشهد سقفٍ يتسرّب منه الماء ثم ينهار بالكامل، في تصوير رمزي لتمسّك بريطانيا العظمى بالنظام المالي التقليدي القديم، ويتضمّن الإعلان عبارة “كل شيء على ما يرام، كل شيء ممتاز” في إشارة ساخرة توحي بالحاجة إلى “إعادة تموضع إستراتيجية”.

نهج المملكة المتحدة تجاه العملات الرقمية يعد محافظاً بحسب المدير التنفيذي لمنصة كوينبيس (Coinbase)

أعرب المدير التنفيذي لمنصة كوينبيس برايان آرمسترونج (Brian Armstrong) عن رفضه القاطع لسياسات المملكة المتحدة تجاه الكريبتو بَعد حظرها لإعلان المنصة، وكتبَ على منصة X (تويتر سابقاً) -لمتابعيه البالغ عددهم 1.5 مليون متابع- أنّ هذا الحظر أثار “رد فعلٍ ملحوظ”. وأضاف: “إذا لم يكن بإمكانك قول ذلك، فلا بد أن فيه شيئاً من الحقيقة”.

Our ad which got banned in the UK by the TV networks has sparked quite a reaction. If you can’t say it, then there must be a kernel of truth in it.



Needing to update the system and improve society is not a political statement on either party in the UK (some have tried to turn it… https://t.co/VJqyYnnI2W — Brian Armstrong (@brian_armstrong) August 3, 2025

وأكّد آرمسترونج على خذلان الأنظمة المالية التقليدية للعديد من المستثمرين، في حين تُعدّ العملات الرقمية وسيلة فعالة لتحسين هذا النظام.

وكتب في هذا السياق: “لا تُعد الحاجة إلى تحديث النظام وتطوير المجتمع تصريحاً سياسياً مُوجهاً لأي طرفٍ بعينه في المملكة المتحدة… كما أنه ليس موجهاً للملكة المتحدة بحدّ ذاتها”.

كما انتقد آرمسترونج “المنظور البالي” للعديد من مواطني المملكة المتحدة الذي يربط الكريبتو بالمقامرة، وصرّح بأنهم “يسيئون فهم إمكانيات الكريبتو” القادرة على تطوير النظام المالي، وأضاف: “نحن نرحّب بالهجمات وغيرها من محاولات قمع هذه الرسالة؛ فهي تساعدها على الانتشار لا أكثر”.

بعض إعلانات الكريبتو المحظورة لا تزال تعرض في المملكة المتحدة

استمرت إعلانات الكريبتو المُخالفة بالظهور في المملكة المتحدة حتى كانون الثاني/يناير 2025 رغم الحظر المفروض من قبل هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) على الإعلانات الموجّهة إلى المواطنين البريطانيين. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Financial Times، تمت إزالة 54% فقط من أصل 1,702 إنذاراً أصدرتها هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، بينما لا تزال النسبة المتبقية من الإعلانات المحظورة قيد العرض.

🚨 The @TheFCA crackdown on illegal crypto ads in the UK is falling short, with nearly half still online!#FCA #CryptoAdshttps://t.co/Fz2oOxZ62y — Cryptonews.com (@cryptonews) January 1, 2025

ولم تقم الهيئة بفرض غراماتٍ على الشركات التي رفضت إزالة إعلانات الكريبتو المخالفة لقواعدها؛ حيث تحدثت مصادر داخلية -في تقارير سابقة- عن صعوبة إنشاء دعاوى قضائية وفرض غراماتٍ لتطبيق هذا الحظر؛ وأكّد الرئيس السابق لهيئة السلوك المالي تشارلز راندل (Charles Randell) على ضرورة التشدد بتطبيق القانون، ورجّح أننا “لن نرى أي تغيير” دون “وجود تهديد حقيقي بالمحاسبة القانونية” يمكن ملاحظته من قبل منصات الكريبتو المرخّصة التي تُصدر هذه الإعلانات المخالفة.