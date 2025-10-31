بطل الـ UFC حبيب نورمحمدوف يدخل عالم التمثيل الرقمي للأصول وشبكة Mavryk تدعم توسّع إمبراطوريته الرياضية

يستكشف أسطورة بطولة القتال النهائي (UFC) حبيب نورمحمدوف (Khabib Nurmagomedov) آفاقاً جديدةً بدخوله عالم تمثيل الأصول رقمياً على البلوكتشين، حيث أعلنت شبكة Mavryk -بلوكتشين طبقة أولى تدعم التمثيل الرقمي للأصول الواقعية (RWAs) بقيمةٍ تتجاوز 10 مليار دولار- أنّ سلسلة صالات حبيب الرياضية العالمية سيتم تمثيلها رقمياً على البلوكتشين.

تُعتبر هذه المبادرة جزءاً من صفقةٍ بمليارات الدولارات بين حبيب نورمحمدف ومجموعة MultiBank، والتي تُعد إحدى أكبر عمليات تضمين الأصول الواقعية طموحاً في قطاع اللياقة البدنية حتى الآن.

ويهدف المشروع إلى تمثيل صالات حبيب الرياضية (Khabib Gym) رقمياً وتحويلها إلى أصولٍ قابلةٍ للتداول على البلوكتشين في جميع أنحاء العالم. وبمجرّد الإطلاق، سيتمكن المستثمرون من شراء حصص ملكيةٍ مُجزأة من خلال منصة الأصول الواقعية الخاصة بـ MultiBank.io، والمدعومة بمجموعة أدوات التمثيل الرقمي من شبكة Mavryk.

شبكة Mavryk ومجموعة MultiBank تدفعان بالأصول الواقعية نحو الانتشار العام

قال أليكس ديفيس (Alex Davis) مؤسس شبكة Mavryk: “مع تنامي الضجة حول الأصول الواقعية، يقع على عاتق المطورين تقديم البنية التحتية المناسبة التي تتيح لهذه الأصول التوسع والوصول إلى تبنٍّ واسع النطاق، وتُظهر هذه الشراكة ما يمكن تحقيقه عندما تلتقي الأصول الواقعية بالبنية التحتية المناسبة”.

ومن خلال الجمع بين الخبرة المالية الطويلة ومكانة الامتثال التنظيمي لمجموعة MultiBank مع شبكة Mavryk المُخصّصة لتمثيل الأصول الواقعية، تؤسس هذه الشراكة بيئة شفافة ومتوافقة وآمنة للمستثمرين والمؤسسات.

وسيتم إدراج النسَخ التي تم تمثيلها رقمياً من صالات Khabib Gym على MultiBank.io، ما يتيح للمستثمرين شراء حصص صغيرة من الأصول الممثّلة رقمياً عند إطلاقها لأول مرة، وأيضاً تداول هذه الحصص لاحقاً في السوق الثانوية بين المستثمرين، حيث سيحصل المستثمرون المعتمدون على وصول سلس إلى سوق منظمةٍ مصممةٍ لدمج أفضل ما في قطاع التمويل التقليدي (TradFi) مع شفافية وسيولة قطاع التمويل اللامركزي (DeFi).

ملكية المعجبين ومشاركة العوائد

سيتمكّن داعمو حبيب نورمحمدوف والمستثمرون من المشاركة مباشرةً في نمو علامته التجارية ضمن عالم اللياقة البدنية، كما سيحصل مالكو العملة على حصةٍ من العائد السنوي الناتج عن عمليات الصالة الرياضية، مع إمكانية التحقق من جميع المعاملات وسجلات الملكية على شبكة Mavryk.

كذلك، يُحول نموذج الملكية المشتركة على البلوكتشين المُعجبين إلى مُساهمين، لتتماشى الحوافز المالية مع الولاء للعلامة التجارية، ويَظهرُ أيضاً كيف يُمكن للتمثيل الرقمي للأصول أن يتيح وصول الجميع إلى الأصول التي كانت تقليدياً غير سائلةٍ مثل المشاريع التجارية الخاصة والمرافق الرياضية والامتيازات.

توسيعُ رؤية قطاع التمثيل الرقمي للأصول البالغة قيمتها مليارات الدولارات

تمتد مبادرة صالات حبيب الرياضية لتشمل شراكة أوسع نطاقاً بين شبكة Mavryk ومجموعة MultiBank التي تشتمل على التمثيل الرقمي لأكثر من 10 مليار دولار من العقارات الإماراتية عبر شركة MAG Lifestyle Development، بما في ذلك عقارات فاخرة مثل ريتز كارلتون ريسيدنس (The Ritz-Carlton Residences) وكيتورا ريزيرف ((Keturah Reserve.

ومن خلال الاستثمار في شبكة Mavryk وعملتها الأساسية عملة مافريك نتورك (Mavryk Network-MVRK)، تكتسب مجموعة MultiBank وصولاً إستراتيجياً إلى البنية التحتية للبلوكتشين التي تعتبرها ضرورية لتوسيع خارطة طريقها العالمية في مجال التمثيل الرقمي للأصول.

كما تعكس هذه الشراكة تحوّلاً متزايداً في القطاع يتمثل بتضمين الأصول الواقعية الخاضعة للقوانين التنظيمية وتُولد عوائدَ على البلوكتشين لخلق فرص استثمارية بلا حدود ومتاحة للجميع. ومن خلال التمثيل الرقمي لشبكة صالات حبيب الرياضية، لا تقوم شبكة Mavryk ومجموعة MultiBank بالجمع بين قطاعي الرياضة والتمويل وحسب، بل ويُظهران كيف يمكن لتقنية البلوكتشين إعادة تعريف ملكية الأصول العالمية، وتفاعل المعجبين، وتكوين رأس المال في العالم الواقعي.