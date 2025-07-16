صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin Spot ETFs) في البورصات الأمريكية تواصل تلقي استثمارات لليوم التاسع على التوالي بإضافة 403 مليون دولار

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تصدّر القائمة صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock بتلقي النصيب الأكبر من الاستثمارات مع ورود 416.35 مليون دولار إليه وحده، تبعه صندوق HODL التابع لشركة VanEck بواقع 19 مليون دولار.

واصلت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصات الأمريكية (U.S. Spot Bitcoin ETFs) سلسلة ورود استثماراتٍ جديدة إليها لليوم التاسع توالياً أمس الثلاثاء، واجتذبت مجتمعةً صافي استثماراتٍ بقيمة 403 مليون دولار وفقاً لبيانات موقع .SoSoValue

النقاط الرئيسية: صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin) في البورصات الأمريكية واصلت أمس الثلاثاء سلسلة ورود استثماراتٍ جديدة إليها لليوم التاسع توالياً بتلقي 403 مليون دولار إضافية.

أثر خروج استثماراتٍ من صندوق GBTC التابع لشركة Grayscale وصندوق FBTC التابع لشركة Fidelity وARKB التابع لشركتي Ark و21Shares على صافي الاستثمارات الواردة.

استمرت صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum Spot ETFs) بتلقي استثماراتٍ لليوم الثامن تباعاً بإضافة 192 مليون دولار.

في ذات السياق، تلقّى صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) أعلى الاستثمارات الواردة بجذبه 416.35 مليون دولار، تبعه صندوق HODL التابع لشركة فان إيك (VanEck) بتلقيه 19 مليون دولار، فيما سجلت صناديق أخرى ورود صافي استثماراتٍ جديدة إليها بالأمس، أبرزها صندوق Mini Bitcoin Trust التابع لشركة جرايسكيل (Grayscale) وصندوق BITB التابع لشركة بيتوايز (Bitwise).

صناديق شركات Grayscale وFidelity وArk تشهد خروج استثمارات ملحوظة

ورود صافي استثماراتٍ إضافية جزئياً قابله خروج بعضها من 3 صناديق، حيث شهد صندوق GBTC التابع لشركة Grayscale خروج استثماراتٍ بقيمة 41.22 مليون دولار، وسجل صندوق FBTC التابع لشركة Fidelity خروج استثماراتٍ بقيمة 23 مليون دولار، وخرجَت استثمارات بقيمة 6.21 مليون دولار من صندوق ARKB التابع لشركتي Ark و21Shares، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للاستثمارات الواردة إلى Bitcoin Spot ETFs حوالي 53.07 مليار دولار، منها 4.4 مليار دولار خلال أيام التداول التسعة الأخيرة وحدها.

يأتي هذا الارتفاع نتيجة موجة ورود استثماراتٍ قوية بدأت في نيسان/أبريل حين تلقت الصناديق مجتمعةً قرابة 17 مليار دولار، تبعتها نظيرتها لعملة إيثيريوم (Ethereum Spot ETFs) بسلسلة ورود استثماراتٍ إضافية لليوم الثامن توالياً، وبلغت بالأمس 192.33 مليون دولار.

من جانب آخر، استقرَّ سعر تداول عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) حالياً عند 117,373$ مقترباً من مستوى دعم رئيسي بعد تراجعه الطفيف عن أعلى مستوياته الجديدة عند 123,000$ آنفاً هذا الأسبوع، ليُصرّح نيك روك (Nick Ruck) -مدير شركة LVRG Research- بقوله: “تمكن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من التماسك حول مستوى 118,000$ بعد أن جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI) دون المتوقع، ما أثار تكهناتٍ تُرجّح إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر المقبل، وهو ما قد يشعل الطلب على عملة بيتكوين”.

#BTC we’re back at $116K as planned. CPI drops in an hour. IMO we’ll either see a quick liquidity grab below or hold this level and push higher. pic.twitter.com/lSkgGcB2au — Mind Over Market | by Llamito🎩 (@LlamitoCharts) July 15, 2025

وسجلت U.S. Spot Bitcoin ETFs الأسبوع الماضي ورود استثمارات بقيمة فاقت المليار دولار ليومين متتاليين، حيث سجلت الصناديق الأمريكية -البالغ عددها أحد عشر صندوقاً- يوم الجمعة الماضي ورود استثماراتٍ بقيمة 1.03 بعد تسجيلها 1.17 مليار دولار في سابقه، فيما أعلنت شركة BlackRock مؤخراً تلقي صندوقها IBIT)) استثماراتٍ فاقت نظيرَتها الواردة إلى صندوقها الأبرز iShares Core S&P 500 ETF.

احتمال الموافقة على صناديق التداول الفوري لعملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) يصل إلى 95%

رفع كبار محللي الـ ETFs لدى وكالة بلومبيرج (Bloomberg) تقديراتهم لاحتمال موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على إنشاء صناديق تداول فوري لعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة لايتكوين (Litecoin-LTC) في البورصة خلال العام الجاري إلى نسبة 95% بعد أن بلغت 90% وسط تفاؤلٍ متزايد بشأن منتجات الكريبتو المؤسساتية.

كما توقع المحللون حصول صندوق مؤشرات الكريبتو متعدد الأصول على الموافقة مطلع الأسبوع الجاري، ما سيُسهل وصول المستثمرين التقليديين إلى العملات البديلة. وإلى جانب الـ ETFs، يزداد الطلب المؤسساتي على عملة بيتكوين Bitcoin)) لضمها إلى أصول خزينة الشركات.

فقد اشترت شركة ميتابلانيت (Metaplanet) اليابانية مؤخراً عملات بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 93 مليون دولار، لتصبح خامس أكبر الشركات حيازةً للعملة بإجماليّ يفوق 16,300 عملة BTC، بينما خصصت شركة The Blockchain Group الفرنسية وشركة Smarter Web البريطانية موارد جديدةً لضم عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى أصول خزينتها هذا الأسبوع، ما مكّنَهما من شراء أرصدة منها بقيمة 12.5 و24.3 مليون دولار تباعاً.