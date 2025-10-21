مراهنو منصة بوليماركت (Polymarket) يتوقعون استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر

يتوقع مراهنو منصة Polymarket أن يمتد الإغلاق الحكومي داخل الولايات المتحدة حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، ما قد يجعله الأطول في التاريخ الأميركي.

قد يمتد الإغلاق الحكومي الأمريكي نحوَ شهر إضافي، ليُصبح الأطول في تاريخ الولايات المتحدة وفقاً لمراهني منصة التوقعات اللامركزية بوليماركت (Polymarket).

غالبية مراهني أسواق Polymarket يتوقعون إغلاقاً ممتداً

وفقاً للموقع الالكتروني لأسواق التوقعات اللامركزية، يتوقع 25% من مراهني منصة بوليماركت للتوقعات أن يستمر الإغلاق الحكومي الأمريكي حتى 16 تشرين الثاني/نوفمبر على الأقل، ما يعني أن الإغلاق قد يمتد 46 يوماً إضافياً، ليُصبح الأطول في التاريخ الأميركي متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 35 يوماً.

إلا أن مُراهنين آخرين على أسواق بوليماركت للتوقعات يعتقدون أنّ الجمود السياسي سينتهي قريباً، حيث يتوقع 23% منهم أن ينتهي الإغلاق الحكومي بين 31 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما يعتقد 18% من المراهنين أن الإغلاق الحكومي سينتهي في وقتٍ أقرب بكثير بين 23 و26 تشرين الأول/أكتوبر.

أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون يلتقون بمدراء شركات الكريبتو

تتزامن أرقام الاستطلاع الأخيرة مع وقتٍ يستعد فيه مسؤولون تنفيذيون بارزون في قطاع البلوكتشين للاجتماع غداً الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر مع أعضاء ديمقراطيين داعمين للقطاع في مجلس الشيوخ، على أمل الدفع قدماً بقوانين ناظمةٍ لقطاع الأصول الرقمية.

ومن المقرر أن تترأس السيناتور كيرستن جيلبراند (Kirsten Gillibrand) طاولة النقاش التي تضم الرئيس التنفيذي لشركة كوينبيس (Coinbase) براين أرمسترونج (Brian Armstrong)، ونظيره لشركة جالاكسي (Galaxy) مايك نوفوجراتز (Mike Novogratz)، والمدير التنفيذي لمؤسسة تشينلينك (Chainlink) سيرجي نازاروف (Sergey Nazarov)، والرئيس التنفيذي لشركة كراكن (Kraken) ديفيد ريبلي (David Ripley)، ورئيس معهد سياسات سولانا (Solana Policy Institute) كريستين سميث (Kristin Smith)، والصحفية إلينور تيريت (Eleanor Terrett) التابعة لموقع Crypto in America.

🚨SCOOP: These crypto C-suites are expected to attend a roundtable with pro-crypto Senate Democrats on Wednesday to discuss market structure legislation and the path forward:



📌Coinbase CEO @brian_armstrong

📌Chainlink CEO @SergeyNazarov

📌Galaxy CEO @novogratz

📌Kraken CEO… — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) October 20, 2025

وحسبما ذكرت تيريت، سيشارك في الحدث أيضاً كلٌّ من رئيس المخاطر القانونية لدى شركة جيتو(Jito) ريبيكا ريتيج (Rebecca Rettig)، وكبير مسؤولي الإستراتيجية لدى شركة سيركل (Circle) دانتي ديسباريتي (Dante Disparte)، والرئيس التنفيذي لمؤسسة يونيسواب (Uniswap) هايدن آدامز (Hayden Adams)، والمستشار القانوني لشركة ريبل (Ripple) ستيوارت ألدروتي (Stuart Alderoty)، والمستشار العام لشركة a16z مايلز جينينغز (Miles Jennings).

وتأتي أنباء طاولة نقاش يوم الأربعاء بعد أسابيع قليلةٍ من كشف أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين عن مقترحهم الخاص بتنظيم هيكلية أسواق الكريبتو.

ففي بيان صدَر في 9 تشرين الأول/أكتوبر، قالت سمر ميرسينجر (Summer Mersinger) -الرئيس التنفيذي لجمعية البلوكتشين (Blockchain Association)- إن المقترح سيتسبّب بـ “دفع التطوير بمسؤوليةٍ إلى خارج البلاد”، وأضافت قائلة: “سيؤدي المُقترح المخيب للآمال الذي عرضه ديمقراطيو مجلس الشيوخ عملياً إلى حظر أنشطة التمويل اللامركزي (DeFi) وتطوير محافظ وتطبيقاتٍ لامركزية (dApps) أخرى داخل الولايات المتحدة، وهي نتيجة غير عملية ولا متوافقةٍ مع النهج الابتكاري الأمريكي”.

ومع استمرار الإغلاق الحكومي بالكامل، لا يسعنا سوى الانتظار لمعرفة كيف سيتجاوز المشرّعون الأميركيون خلافاتهم للمضي قدماً في إقرار السياسات الأمريكية.