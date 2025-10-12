الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لفرضها بنسبة 100% على الصين تتسبّب بخسائر قدرها 20 مليار دولار وتصفية مراكز 1.6 مليون متداول

أدى تأكيد الرئيس ترامب (Trump) مجدداً على خطته لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية إلى موجة بيع كبيرة بعد تصاعد حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد الكلي.

تمت تصفية مراكز أكثر من 1.66 مليون متداول كريبتو في آخر 24 ساعة بعد أن شهد السوق تراجعاً حاداً، ما أدى إلى خسائرَ قيمتها 19.33 مليار دولار وفقاً لبيانات CoinGlass.

نقاط رئيسية: تمت تصفية مراكز أكثر من 1.66 مليون متداول كريبتو في 24 ساعة، ما تسبّب بخسائرَ قدرها 19.33 مليار دولار.

تصدّرت عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) قائمة الخسائر بواقع 5.38 مليار دولار و4.43 مليار دولار على التوالي.

يقول المحللون أنها واحدة من أكبر تصفيات المراكز المُمولة بالرافعة المالية هذا العام.

جاءت عمليات البيع بعد تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكلي عقب تأكيد الرئيس دونالد ترامب مجدداً على خطته لفرض رسوم جمركية نسبتها 100% على الواردات الصينية ما أثار قلق الأسواق.

عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) في طليعة خسائر الصفقات المضاربة على ارتفاع السعر بقيمة 16.8 مليار دولار

شكلت الصفقات المضاربة على ارتفاع السعر الجزء الأكبر من الخسائر وبلغت 16.83 مليار دولار، بينما كانت خسائر الصفقات المضاربة على انخفاض السعر 2.49 مليار دولار.

وكما ذكرنا سلفاً، تصدّرت عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) عمليات التصفية بمبالغ قدرها 5.38 مليار دولار و4.43 مليار دولار على التوالي، تليها عملة سولانا (Solana-SOL) بـ 2.01 مليار دولار وعملة ريبل (Ripple-XRP) بـ 708 مليون دولار.

أيضاً، شهدت منصة هايبرليكويد (Hyperliquid) أكبر عملة تصفيةٍ فرديةٍ بقيمة 203.36 مليون دولار في مَركز لزوج عملة إيثيريوم/عملة تيثر (ETH/USDT)، بينما تجاوز إجمالي عمليات التصفية في منصات التداول 10.3 مليار دولار.

وأشارَ المحللون إلى أن هذه الخسائر تُمثل واحدةً من أشد حالات تصفية المراكز المُموّلة بالرافعة المالية خلال العام، ما يؤكد استمرار التقلّبات الحادة في أسواق العملات الرقمية.

This is likely the largest liquidation event, in $ terms, in crypto history. pic.twitter.com/NcpTnSISOr — CRG (@MacroCRG) October 10, 2025

تجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية الإجمالية لقطاع العملات الرقمية انخفضت بأكثر من 9% إلى 3.8 تريليون دولار في 24 ساعة بسبب تراجع أسعار الأصول الرقمية الكبرى؛ حيث انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من أكثر من 122,000$ صباح يوم الجمعة إلى حوالي 113,600$، ما أدى إلى خسارة جميع المكاسب التي حققتها العملة منذ آب/أغسطس، كما انخفض لفترة وجيزة أسفل 102,000$ في وقتٍ لاحق من نفس اليوم.

وتسارَعت موجة البيع بعد تهديد دونالد ترامب بفرض “زيادة ضخمةٍ في الرسوم الجمركية” على الواردات الصينية، وذلك رداً على القيود الجديدة التي فرضتها بكين على تصدير المنتجات التي تحتوي أكثرَ من 0.1% من المعادن النادرة.

وأكّد ترامب لاحقاً على خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 100%، مع تلميحه إلى إمكانية التراجع عنها إذا غيّرت الصين موقفها قبل 1 تشرين الثاني/نوفمبر. ويرى المحللون أن أيّ تراجع عن هذه الرسوم قد يساهم في انتعاش قصير الأجل داخل أسواق العملات الرقمية، رغم استمرار عمليات التصفية.

مع ذلك، أفادت التقارير بأن أحد الحيتان (كبار المستثمرين) على منصة Hyperliquid قام بفتح مراكز ضخمةٍ للمضاربة على انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمةٍ تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، مُحققاً أرباحاً تُقدَر بنحو 190 مليون دولار. ووفقاً للمحلل على البلوكتشين @mlmabc، فمن المحتمل أن يكون لهذا المتداول يد بتراجع الأسعار الحاد يوم الجمعة.

In case you didn’t know – the BTC whale closed 90% of his BTC short and fully closed his ETH short, making around $190–$200M profit in just one day on Hyperliquid.



The crazy part is that he shorted another 9 figs worth of BTC and ETH minutes before the cascade happened. And this… pic.twitter.com/QhmUpesG0j — MLM (@mlmabc) October 10, 2025

نسبة تأييد ترامب تتراجع إلى مستويات غير مسبوقة وسط إغلاق الحكومة

انخفضت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل حاد، حيث أظهرت استطلاعات جديدة من رويترز/إبسوس (Reuters/Ipsos) أنّ 40% فقط من الأمريكيين يوافقون على أدائه، مقابل 58% يعارضونه. يأتي هذا التراجع في ظل تزايد الانتقادات لقراره بشأن بشأن عسكرة أجهزة إنفاذ القانون.

وأظهر استطلاع آخر أجرته شركة HarrisX نسبة تأييد أعلى قليلاً بلغت 46% ما يُبرز حدة الانقسام الحزبي العميق في أنحاء البلاد، ويأتي ذلك في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الناتج عن فشل الكونجرس بتمرير مشاريع قوانين الإنفاق قبل الموعد النهائي في 1 تشرين الأول/أكتوبر.

وقد حمَّل ترامب الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق، متوعّداً باستهداف برامجهم ضمن تخفيضات الميزانية المستقبلية. في الوقت ذاته، أظهرت بيانات منصة التوقعات بوليماركت (Polymarket) أن 86% من المتداولين يتوقعون استمرار الإغلاق بعد 15 تشرين الأول/أكتوبر، ما يعكس تراجع الثقة بقدرة واشنطن على التوصّل إلى تسوية.

بالإضافة إلى ذلك، يخضعُ موقف ترامب المؤيد للعملات الرقمية -والذي يُمثل محوراً أساسياً في حملته لعام 2024- للتدقيق المتزايد. من جانبها، حذرت السيناتور إليزابيث وارن (Elizabeth Warren) من أنّ تورّط ترامب في مجال العملات الرقمية قد يُعتبر مخاطرةً أخلاقية إذا حقق مكاسبَ مالية من مشاريع ذات صلةٍ أثناء توليه المنصب.