ترامب يعين ميران (Miran) المؤيد للعملات الرقمية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2026 وسعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يستعيد مستوى 117,000$

قام الرئيس دونالد ترامب (Donald Trump) بتعيين ستيفن ميران (Stephen Miran) -المؤيد للأصول الرقمية- لإكمال فترة ولاية أدريانا كوجلر (Adriana Kugler) في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة تُعزز إحكام سيطرته على سياسة معدلات الفائدة ويشير إلى توجهٍ أكثرَ دعماً للأصول الرقمية من قبل الفيدرالي.

رشَّح الرئيس دونالد ترامب ستيفن ميران -رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين- لعضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة تأتي بالتزامن مع عودة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ما فوق مستوى 117,000$، ما يعكس زخماً متجدداً في السياسة والأسواق الرقمية.

وأعلن ترامب عن ذلك يوم الخميس على منصته Truth Social، مؤكداً أن ميران سيشغل المقعد الذي تركته أدريانا كوجلر بعد أن استقالت يوم الجمعة.

المحللون يطلقون على ميران لقب “رئيس الظل” في إستراتيجية ترامب لإعادة تشكيل الاحتياطي الفيدرالي

استقالت كوجلر -التي عينها بايدن (Biden)- قبل عدة أشهر من انتهاء فترة ولايتها البالغة 14 عاماً، والتي كانت ستنتهي في شهر كانون الثاني/يناير 2026. من جهته، أوضح ترامب أن ميران سيشغل ما تبقى من تلك الفترة بينما تستمر عملية البحث عن مرشح دائم.

يأتي ترشيح ميران في وقتٍ هام، حيث يمنحه مقعده حقوق التصويت في اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة (FOMC) المسؤولة عن تحديد معدلات الفائدة. وقد يؤثر موقفه بشأن السياسة النقدية وما يتعلق بالعملات الرقمية على توجهات الاحتياطي الفيدرالي، وسَط استمرار المخاوف بشأن التضخم وتطورات المشهد المالي.

تجدرُ الإشارة إلى أن ميران -الذي شغل سابقاً منصب مستشار أول لوزير الخزانة ستيفن منوشين (Stephen Mnuchin) خلال ولاية ترامب الأولى- مُعتاد على إثارة الجدل، فقد انتقد علناً سياسات التحفيز التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي خلال جائحة كوفيد-19، كما دعم فكرة تخفيض قيمة الدولار الأمريكي كأداة لتصحيح اختلالات التجارة.

كذلك، تُنسب إليه مسودة “اتفاق مارالاغو” (Mar-a-Lago Accord)، وهو إطار عمل سياسي يدعو إلى إجراء تغييراتٍ هيكليةٍ في التجارة العالمية وتنسيق السياسات النقدية بين العملات.

بالإضافة إلى هذا، يُعرف ميران بموقفه الداعم للعملات الرقمية، ودعا مراراً إلى تضمين الأصول الرقمية في الأنظمة المالية التقليدية وتخفيف القوانين التي تعيق تبنيها. بالتالي، يُعزز تعيينه التوقعات القائلة بأن ترامب يسعى إلى تشكيل احتياطي فيدرالي أكثر انفتاحاً على الابتكار الرقمي وأقل تمسكاً بالعقيدة النقدية التقليدية.

يُذكر هنا أن ترامب رشح سابقاً ميران لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في كانون الأول/ديسمبر 2024، ويتطلب تثبيت تعيينه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي موافقة مجلس الشيوخ، وهي خطوة يُرجَّح ألا تتم قبل عودة الكونجرس من عطلة أيلول/سبتمبر. وفي حال الموافقة، سيشارك ميران في اجتماع السياسة النقدية المقبل المقرر عقده في 16 و17 أيلول/سبتمبر.

على أي حال، يشير رحيل كوجلر وترشيح ميران إلى نية ترامب لإعادة تشكيل الاحتياطي الفيدرالي، في ظل انتقاده العلني لرئيس المجلس الحالي جيروم باول (Jerome Powel).

ونظراً لأن فترة رئاسة جيروم باول ستنتهي في أيار/مايو، تشير التقارير إلى أن ترامب يدرس عدة مرشحين لخلافته، ومن بينهم مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت (Kevin Hasett)، وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش (Kevin Warsh)، والعضو الحالي كريستوفر والر (Kevin Waller).

ويَعتبر بعض المحللين ميران “رئيس الظل”، فهوَ شخصيةٌ لا تتولى قيادة المجلس مباشرةً، لكنها قد تنافس باول على توجيه السياسة النقدية من الداخل، إذ كان ترامب على الدوام من أشد المؤيدين لخفض معدلات الفائدة، ودخل في خلافاتٍ متكررة مع باول بسبب توجّهه نحو تشديد السياسة النقدية.

الأسواق تتفاعل مع ترشيح ترامب ميران لعضوية الاحتياطي الفيدرالي، وسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يرتفع بسبب التوقعات المتزايدة بسياسة نقدية أكثر مرونة

استجابت الأسواق بسرعةٍ إلى ترشيح ميران، فقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي -الذي يقيس أداء العملة مقابل مجموعةٍ من العملات الرئيسية- نحو المنطقة السلبية مباشرةً بعد هذا الإعلان، وفسَّر المستثمرون هذه الخطوة على أنها تحوّلٌ مُحتملٌ نحو اتباع سياسةٍ نقديةٍ أكثر مرونة قبيل دورة انتخابات عام 2026.

في الوقت نفسه، تعافى سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) متجاوزاً مستوى 117,000$ بعد أن انخفض دون 112,000$ في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع. وأثناء كتابة هذا التقرير، تم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) بسعر 117,224$ مُرتفعاً بنسبة تقارب 2% خلال آخر 24 ساعة. كذلك، ارتفع حجم التداول بنسبة تقارب 15% خلال نفس الفترة ليصل إلى أكثر من 37 مليار دولار، ما يعكس زيادةً ملحوظة في نشاط السوق.

وتبعت العملة سوق الكريبتو الأوسع، فارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بنسبة 5% ليتجاوز 3,860$، بينما ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) بنسبة 3.4% إلى 3.10$. أيضاً، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1% حتى 3,468$ للأونصة، بينما ظلت الأسهم الأمريكية مستقرةً وسجل الدولار الأمريكي تراجعاً طفيفاً.

من جانبهم، لاحظ المتداولون تكون نمط فني صاعد على المخطط البياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، وأشار المحلل ريكت كابيتال (Rekt Capital) إلى وجود دعم يتشكل حول مستوى 114,000$ مع احتمال اختراق نمط المثلث الصاعد.

#BTC



Slowly but surely, Bitcoin is getting closer to finding out



Potential for reversal from an Ascending Triangle-like formation first discussed on the Elite Live Weekly Strategy Call this past Tuesday



أما المتداول CrypNuevo، فقد قال إن سيولة السوق تدفع سعر عملة بيتكوين نحو منطقة 119,000$، وأكد عبر منصة X: “تتحرك السوق دائماً حول السيولة ونحوها”.

وقد تدعم آراء ميران المؤيدة للعملات الرقمية المزاجَ العام الحالي، حيث يتزامن هذا الترشيح مع الجهود الأوسع التي يبذلها ترامب لدعم الأصول الرقمية كجزء من أجندته الاقتصادية.

على صعيد متصل، وقّع ترامب على أمر تنفيذي في 7 آب/أغسطس لفرض عقوباتٍ على البنوك التي تُعرقل المعاملات بعملة بيتكوين (Bitcoin)، في محاولةٍ للحد ممّا يُعرَف بـ “حجب الخدمات المصرفية”، أي رفض تقديم الخدمات المصرفية لشركات الكريبتو.

سيُلزم هذا الأمر الجهات التنظيمية بالتحقيق وفرض غراماتٍ على البنوك التي تقيّد الوصول إلى العملات الرقمية، كما يهدف إلى إلغاء فئة “مخاطر السمعة” ضمن الإرشادات التنظيمية، والتي يزعم المنتقدون أنه تم استخدامها ضمن إجراءاتٍ تمييزية ضد شركات الأصول الرقمية في ظل الإدارة السابقة.

ومن المتوقع أن يوضح الأمر التنفيذي حق شركات العملات الرقمية في الحصول على وصول متساوٍ للنظام المصرفي، ويَعتقد المحللون أن ذلك قد يُشجّع المؤسسات المالية على دعم الأصول الرقمية وربما تضمينها في المنتجات المالية التقليدية، مثل صناديق التقاعد 401(k).

أيضاً، يستعد ترامب لإصدار أمر تنفيذي أوسَع يوجه وزارة العمل نحو إعادة النظر في أنواع الأصول المسموح بإدراجها ضمن خطط التقاعد الخاضعة لقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين (ERISA)، ما قد يفتح الباب أمام تضمين رؤوس الأموال الخاصة والعقارات والعملات الرقمية ضمن هذه الخطط.