أبناء ترامب يجنون ثمار رهانهم على العملات المشفرة بفضل تضاعف أسهم عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) ما يضيف 1.5 مليار دولار إلى ثروتهم

شركة التعدين المرتبطة بالعائلة تُطلق عملية بيع أسهم بقيمة 2.1 مليار دولار بمساعدة بنوكٍ بارزة -مثلCantor Fitzgerald وMizuho- لتحديث معدات التعدين.

قفزت القيمة السوقية لشركة تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) الأمريكية American Bitcoin المرتبطة بالرئيس دونالد ترامب من خلال نجليه، في أول ظهور لها بسوق الأوراق المالية يوم الأربعاء، ما أضاف أكثرَ من 1.5 مليار دولار إلى ثروتهما النظرية.

وشهدت أسهم الشركة -مع إريك ترامب كمؤسس مُشاركٍ فيها ويدعمُها دونالد ترامب الابن- قفزةً تجاوزت 110% خلال التداولات المبكرة، قبل أن تتراجَع لاحقاً. وقد أغلقت الأسهم مرتفعة بنسبة 14% بعد إتمام الاندماج الكامل مع شركة Gryphon Digital Mining المُدرَجة في ناسداك، لتصل القيمة السوقية للشركة بذلك إلى نحو 7.7 مليار دولار.

فمع بلوغ سعر السهم قيمة 14.52 من الدولارات، وصلت قيمة الحصة المشتركة للأخوين إلى ذروتها عند 2.6 مليار دولار لفترة وجيزة، قبل أن تنخفض قيمة استثماراتهما إلى نحو 1.5 مليار دولار مع إغلاق السوق على سعر 8.04 دولار، وذلك بناءً على 908.6 مليون سهم قائم، وفقاً لأحدث إيداعات الشركة.

إريك ترامب لجمهور آسيا: “الجميع يريد عملة بيتكوين (Bitcoin)”

في سياق حديثه عن شركته، وصف إريك ترامب شركة American Bitcoin بأنها تسعى إلى إنشاء “أعظم شركة بيتكوين على وجه الأرض”، وصرَّح بأنها ستركّز على تعدين العملة المشفرة والاحتفاظ بها.

وقد توقّع ترامب -خلال مشاركته في مؤتمر بيتكوين 2025 آسيا الذي أُقيم مؤخراً في هونج كونج- أن يصل سعرُ عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى مليون دولار، وعزز من رؤيته قائلاً: “الجميع يريد البيتكوين ويشتريه، لهذا السبب لطالما قلت إن سعرها سيصل إلى مليون دولار، وليس عندي شك في ذلك”.

من جهتها، تعمل الشركة بنحو 6,000 جهاز تعدين استورَدتها من الصين، وتخضع هذه الأجهزة الآن لرسوم الاستيراد بموجب سياسات والده التجارية.

وقد طرحت شركة American Bitcoin أسهماً مُدارةً بقيمة 2.1 مليار دولار بالتعاون مع عمالقة الاستثمار -مثل Fitzgerald وMizuho Securities- ستُوَظف العائدات لتعزيز حيازات الشركة من عملة بيتكوين (Bitcoin) وتحديث تقنيات التعدين.

ظهور WLFI في التداول يوسع من نفوذ العائلة في عالم العملات المشفرة

يُذكر أن الشركة التي كانت تُعرف سابقاً باسم American Data Centers قد غيّرت علامتها التجارية في آذار/مارس الماضي عبر مشروع مشتركٍ مع شركة التعدين Hut 8 وتتماشى إستراتيجيتها الحالية مع نهج MicroStrategy التي غيّرت اسمها مؤخراً إلىStrategy . وقد نجحت MicroStrategy في تأسيس نموذج شراء عملة بيتكوين (Bitcoin) للشركات، الأمر الذي انعكس على قيمتها السوقية التي قفزت إلى 110 مليار دولار بفضل حيازاتها الضخمة من العملة بقيمة 71 مليار دولار.

من ناحيتها، تتوسع عائلة ترامب بقوة في عالم الكريبتو، إذ جمعت مؤسسة ترامب للإعلام والتكنولوجيا 2.5 مليار دولار خصيصاً لشراء عملة بيتكوين (Bitcoin)، وتتضمن إمبراطورية العائلة الرقمية أيضاً مجموعة بطاقاتNFT، وعملتي ميم، وصندوق Truth Social Bitcoin ETF.

وانطلقت شركة WLFI -وهي إحدى المجموعات الأخرى المرتبطة بترامب- في إجراء عمليات التداول هذا الأسبوع، ما يزيد من اتساع نفوذ العائلة في عالم الكريبتو. وكشفت الشركة في أغسطس الماضي عن عزمها تخصيص 1.5 مليار دولار لشراء عملتها الخاصة عبر شركةٍ مساهمة، فيما أعلن الرئيس نهاية العام الماضي عن امتلاكه 15.75 مليار توكن، وهي حصة تُقدّر حالياً بـ 3.3 مليار دولار.

وقد ساهم هذا الظهور القوي لشركة American Bitcoin إلى مزيد من ارتباط العائلة بصناعة الأصول الرقمية.

أخيراً ورغم الانتقادات التي أثارتها مشاريع ترامب في هذا القطاع، والتي وجّهها مشرعون ديمقراطيون وخبراءُ أخلاقيات، شهد سهم الشركة إقبالاً هائلاً من المستثمرين في أول يوم من تداوله، ليُصبح بذلك أحد أبرز الاكتتابات وأكثرها جدارة بالمراقبة لهذا العام.