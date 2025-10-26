وكالة بلومبيرج (Bloomberg): الرئيس ترامب يتجه إلى ترشيح مايكل سيليج (Micheal Selig) لتولي رئاسة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)

وفقاً لتقرير صادر عن وكالة بلومبيرج نقلاً عن مسؤول في الإدارة دون ذكر اسمه، يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (Donald Trump) إلى ترشيح مايكل سيليج (Micheal Selig) لرئاسة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

يتماشى تعيين سيليج مع خطة ترامب لتوسيع نطاق إشراف لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) كي تشمل أسواق التداول الفوري للأصول الرقمية.

إذا تمَّ تأكيد ترشيحه، قد يُسهم سيليج في تحسين وضوح الأطر التنظيمية والتعاون بين لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

تأتي هذه الخطوة عقب قرار ترامب سحب ترشيحه السابق لبرايان كوينتنز (Brian Quintenx)، والذي واجه ضغوطاً سياسية متزايدةً وأخرى من القطاع.

مستشار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الداعم للقطاع مايكل سيليج (Micheal Selig) يُعد اختياراً ملائماً لرئاسة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)

يشغل سيليج حالياً منصب المستشار الرئيسي لفريق الأصول الرقمية التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بالإضافة إلى كونه مُستشاراً أول لرئيس اللجنة بول أتكينز (Paul Atkins).

ويُعرَف سيليج بنهجه العملي تجاه الأصول الرقمية، وقد وصفه مُحللون “بالداعم لقطاع الكريبتو”، ما دعا أوساط القطاع للترحيب بهذا التعيين المُحتمل باعتباره إشارةً إيجابية نحو تشجيع الابتكار في القطاع ووضوح القوانين التنظيمية.

وقد توقفت عملية ترشيح رئيسٍ للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في أيلول/سبتمبر بعد أن واجَه ترشيح كوينتينز معارضة من عدة شخصيات في قطاع الكريبتو أبرزهم تايلر وكاميرون وينكليفوس (Tyler & Cameron Winklevoss) مؤسسا منصة جيميناي (Gemini)، ليؤكد كوينتينز بعدَها أنه سيتفرغ للقطاع الخاص.

كذلك، يتماشى ترشيح ترامب المتوقع لسيليج مع خطته الرامية إلى توسيع نطاق إشراف لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على أسواق العملات الرقمية، وهي سياسةٌ تم توضيحها في تقرير مجموعة العمل الصادر في تموز/يوليو التابعة للبيت الأبيض حول الأصول الرقمية.

ويقترح الإطار التنظيمي أن تتولى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تنظيم أسواق الكريبتو الفورية وتصنيف غالبية العملات الرقمية كسلع أساسية، بينما تحتفظ لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالاختصاص القضائي على ما يُصنف كأوراق ماليةٍ كالسندات والأسهم الممثلة رقمياً.

ففي أيلول/سبتمبر، أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بياناً مشتركاً تعهّدتا فيه “بتناغم” الجهود التنظيمية، في خطوة أشاد بها المحامون وقادة القطاع باعتبارها ضرورية لتحقيق الاتساق في الامتثال التنظيمي.

أيضاً، أطلقت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مبادرة “التوجه الرقمي” (crypto sprint) في آب/أغسطس لتسريع تنفيذ السياسات المتعلقة بالأصول الرقمية؛ فعلى الرغم من الشائعات التي تشير إلى احتمال اندماج الجهات التنظيمية في كيان تنظيمي واحد، نفى أتكينز هذه التكهنات مُوضحاً أن الرئيس الأمريكي أو الكونجرس فقط هما الجهتان المُخوّلتان بإحداث اندماج كهذا.

على أية حال، قد يُمثل تعيين سيليج نقطة تحولٍ محورية نحوَ قوانين تنظيميةٍ أكثر وضوحاً للأصول الرقمية، ما قد يُحسّن دور لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ويجعلها في القلب من الأطر التشريعية المتغيرة للأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

كارولين فام (Caroline Pham) التابعة للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تعلن نهاية “حرب الولاية” التنظيمية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)

أعلنت المفوضة كارولين فام من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) رسمياً في شهر أيلول/سبتمبر عن نهاية “حرب الولاية” التنظيمية طويلة الأمد بين لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن الأحقية في الإشراف على الأصول الرقمية والأسواق المالية.

ووصفت فام هذا التعاون بأنه “عهد جديد” خلال مشاركتها في النقاشات المشتركة بين لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SCE) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يوم الإثنين، مشيرةً إلى تحولٍ تاريخي نحو توحيد الجهود التنظيمية.

وقد جمَع الحدث الذي عُقد في 29 أيلول/سبتمبر شخصياتٍ بارزةً في القطاع، أبرزهم شاين كوبلان (Shayne Coplan) من أسواق بوليماركت (Polymarket) للمراهنات، وأرجون سيثي (Arjun Sethi) أحد رؤساء منصة كراكن (Kraken) التنفيذيين، وطارق منصور أحدُ مُؤسسي منصة كالشي (Kalshi)، والذين ناقشوا المرحلة التالية من توحيد الأطر التنظيمية بين الوكالتين.

من جانب آخر، أكدت فام على ضرورة التعاون لتحسين كفاءة الأسواق ودعم الابتكار، موضحةً أنّ “أسواقنا المالية تدعم ازدهار الولايات المتحدة”، مضيفة أنه على الجهات التنظيمية العمل معاً لإزالة العراقيل التي تعيق استغلال الإمكانات الاقتصادية، وأضافت: “من خلال العمل المشترك، يُمكننا توفير قيمة حقيقيةٍ لأسواقنا وللشعب الأمريكي”.