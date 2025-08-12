شركة ترامب ميديا (Trump Media) تعدل تسجيل صندوقها المتداول في البورصة (ETF) لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، ومنصة Crypto.com ستوفر خدمات الوصاية

التعديل لم يتضمن التفاصيل الرئيسية للصندوق مثل الرسوم أو رمز التداول.

قدّمت شركة ترامب ميديا (Trump Media) -المُشغلة لمنصة التواصل الاجتماعي تروث سوشال (Truth Social)- تعديلاً على طلب التسجيل S-1 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) خاص بصندوقها المتداول في البورصة لعملة بيتكوين (Bitcoin ETF).

ولم يتضمن التعديل الجديد تفاصيل أساسية مثل رسوم الصندوق أو رمز التداول، بحسب ما أشار إليه إريك بالشوناس (Eric Balchunas) -كبير محللي الـ ETFs في وكالة بلومبيرج (Bloomberg Intelligence)- والذي صرّح سابقاً بأن هذا الصندوق قد يواجه صعوباتٍ في التميز نظراً لدخوله المتأخر إلى سوق مزدحم وتنافسي بالأساس.

Truth Social just filed an amendment to its spot bitcoin ETF. Not sure what was tweaked. No fee yet, which I am REALLY curious about. Also no ticker. I wonder what they’ll pick for ticker. Any guesses? pic.twitter.com/M4QZTTIKaM — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 11, 2025

بطبيعة الحال، فإن إطلاق صندوق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETF) هذا مرهون بموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على نموذج التسجيل ونموذج 19b-4، بعدَها سيتم إدراج أسهمه في بورصة نيويورك أركا (NYSE Arca).

وبحسب بيان صدر الإثنين، ستتولى منصة Crypto.com الوصاية على عملة بيتكوين (Bitcoin) وتوفير السيولة، فيما تمثل شركة Yorkville America Digital الجهة الراعية للصندوق. وإذا تمت الموافقة عليه، “سيحتفظ الصندوق بعملة بيتكوين (Bitcoin) مباشرةً ويعرض أسهمه على المستثمرين بهدف عكس الأداء السعري للعملة”.

تفاصيل التعديل الجديد

يفتقر التعديل الذي تم تقديمه يوم الإثنين إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ملخصاً واضحاً للتغييرات على النموذج الأصلي المقدم في 5 حزيران/يونيو 2025، لكنه يوضح تحديثاتٍ للفترة من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس 2025 شملت مستجداتٍ وإفصاحاتٍ منقحة.

على سبيل المثال، أضاف النموذج المُحدَّث تفاصيل عن اتفاقية التعاون للأصول الرقمية (Digital Asset Cooperation Agreement) الموقعة في نيسان/أبريل 2025، وسياسات التعامل مع الحقوق العَرَضِيّة مثل عمليات التوزيع المجاني؛ كما تم تحديث المنصات التي سيعتمدها مؤشر CF Benchmarks لتحديد الأسعار وتوضيح الإجراءات التشغيلية لإنشاء الأسهم واستردادها.

أما على صعيد المخاطر والقوانين التنظيمية، فقد شمل التعديل المستجدات الأخيرة مثل قانون GENIUS وإضافة مخاطر العملات المستقرة، إلى جانب مناقشة سيناريوهات الانقسامات الشبكية (Hard Forks) والتطورات التنظيمية حتى آب/أغسطس 2025، بما في ذلك الأوامر التنفيذية. أيضاً، تم تعديل اتفاقية الثقة إلى نسخةٍ مُعاد صياغتها بتاريخ 2025.

ترامب ميديا (Trump Media) تنافس عمالقة وول ستريت

تهيمن على سوق صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) حالياً كبريات شركات إدارة الأصول مثل بلاك روك (BlackRock) وفيديليتي (Fidelity) وجرايسكيل (Grayscale) وآرك إنفست (Ark Invest)، والتي تتمتع جميعها بقاعدة مستثمرين قوية وسجل ثابتٍ في تقديم منتجاتٍ منخفضة التكلفة ومرتفعة السيولة.

وبالنظر إلى المنافسة الشديدة، فقد يضطر صندوق Truth Social إلى فرض رسوم أقل بكثير أو توفير قيمةٍ غير مسبوقةٍ لجذب المستثمرين. وهنا، قد لا تكفي التكلفة المناسبة وسيحتاج الصندوق إلى بناء مستوى ثقةٍ يوازي ما تتمتع به الشركات الراسخة.

ورغم عدم تحديد موعد الإطلاق، فإن التعاون مع مزوّدين ذوي بنية تحتية قويةٍ مثل Crypto.com قد يُساعد الصندوق على اجتياز التدقيق التنظيمي.