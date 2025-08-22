القيمة السوقية لعملة مستقرة مقربة لترامب تصل إلى 2.4 مليار دولار بعد إصدار عملات بقيمة 205 مليون دولار، هل حفزتها تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي؟

بعد تصريحات والر، وقيام World Liberty Financial بإصدار عملات يو إس دي 1 (USD1-USD1) بقيمة 205 مليون دولار. القيمة السوقية للعملة المستقرة الخاصة بترامب ترتفع إلى 2.4 مليار دولار، متقدمة إلى المرتبة 6 عالمياً.

حقق مشروع العملة المستقرة الخاص بعائلة ترامب وورلد ليبيرتي فاينانشال (World Liberty Financial) إنجازاً جديداً بعد إصدار ما قيمته 205 مليون دولار من عملة يو إس دي 1 (USD1) لصالح خزانته أمس الخميس، ما رفع قيمة معروضها إلى 2.4 مليار دولار.

يأتي هذا الارتفاع الكبير -وهو الأول منذ نيسان/أبريل- بعد ساعاتٍ فقط من كلمة محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (Christopher Waller)، والتي أبدى فيها دعمه للعملات المستقرة، ما أثار تكهناتٍ حول ما إذا كانت إشارات البنك المركزي تتسبّب بتحفيز نمو العملات الرقمية الخاصة.

ارتفاع القيمة السوقية لعملة ترامب المستقرة يأتي عقب كلمة محافظ الاحتياطي الفيدرالي والر المؤيدة للعملات الرقمية

في منشور له على منصة X، أعلن مشروع World Liberty Financial إصدار هذه العملات، مشيراً إلى أن عملة يو إس دي 1 (USD1) هي “أسرع العملات المستقرة نمواً على الإطلاق”، كما أكد أنها مدعومةٌ بشكلٍ كاملٍ بعملة الدولار الأمريكي (USD) وسندات الخزانة.

🚨 We just minted $205,000,000 of USD1 for the WLFI Treasury🚨



The fastest-growing stablecoin of all time continues to scale. Backed 1:1 by USD and U.S. Treasuries. Transparent. Reliable. Built for the future of global finance.



$USD1 ☝️| $WLFI 🦅 — WLFI (@worldlibertyfi) August 20, 2025

ومنذ إطلاقها في نيسان/أبريل، حققت هذه العملة نمواً سريعاً لتصبح سادس أكبر عملة مستقرة في العالم وفقاً لبيانات CoinGecko، مسبوقة بالعملات المستقرة الرائدة، مثل عملة تيثر (Tether-USDT) التي تسهم بالنسبة الأكبر في القطاع بواقع 60% وبقيمة سوقية قدرها 167 مليار دولار، وعملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) الخاصة بشركة Circle بنسبة 24% وقيمة سوقية قدرها 67.4 مليار دولار.

وقد أثار توقيت إصدار المشروع لعملاته اهتماماً كبيراً بعد تصريحات والر في المنتدى السنوي للبلوكتشين في وايومينج يوم الأربعاء الماضي. وفي واحدة من أكثر الكلمات المؤيدة للعملات المستقرة لمحافظ فيدرالي ما يزال في منصبه، قال والر إنه “لا توجد أي مخاوف” حول عمليات الدفع الرقمية والتمويل اللامركزي.

Christopher Waller Member of the Federal Reserve Board of Governors of the United States says that distributed ledger is a technology. According to him the Fed is looking how they can use smart contracts in the payment system in the United States. The signal is super strong that… pic.twitter.com/Jm9XKHe0jc — Sergii Gerasymovych (@SergiiGera) August 20, 2025

وأشار والر إلى أن العملات المستقرة والمعاملات على البلوكتشين تعمل بنفس مبدأ عمليات الدفع بالبطاقات المصرفية، كما أشاد بقانون GENIUS الذي تم سنه مؤخراً، مشيراً إلى تمثيله “خطوةً مهمة” نحو التبني الكبير.

تأتي تصريحات والر بعد تحولاتٍ سياسية كبرى تشير إلى تبني الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أقل صرامة. ففي نيسان/أبريل، قام البنك المركزي بسحب توجيهاته لعام 2022 والتي حثت البنوك على عدم الانخراط في أنشطة العملات المستقرة.

وفي الأسبوع الماضي، قام البنك المركزي أيضاً بإلغاء برنامج مراقبة عمليات العملات الرقمية، في حين طرحت نائبة الرئيس ميشيل باومان (Michelle Bowman) فكرة السماح لموظفي الاحتياطي الفيدرالي بامتلاك كمياتٍ منخفضةٍ من العملات الرقمية من أجل فهم هذه التقنية بشكلٍ أفضل.

ونظراً إلى كون والر الآن أحد أبرز المرشحين لخلافة جيروم باول (Jerome Powell) عند انتهاء فترة رئاسته للاحتياطي الفيدرالي في عام 2026، فقد تكتسب آراؤه المؤيدة للعملات الرقمية أهمية متزايدةً في رسم ملامح السياسة النقدية الأمريكية.

ومن المرجّح أن ترتفع القيمة السوقية للعملات المستقرة -البالغة 280 مليار دولار حالياً- إلى تريليونات الدولارات. ورجّحت شركة جولدمان ساكس (Goldman Sachs) هذا الأسبوع أن يتسبب تبني العملات المستقرة بجذب “تريليونات الدولارات” إلى التمويل الرقمي، مشيرةً إلى أن حجم المعاملات البالغ 7 تريليون دولار خلال الربع الماضي يُرجّح حدوث تحولاتٍ كبيرة في النظام المالي.

كما رجّحت وزارة الخزانة الأمريكية أن تصل القيمة السوقية للعملات المستقرة إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2028، مشيرةً إلى أن وجود إطار تنظيمي واضح سيعزز الطلب على سندات الخزانة. وقد تفسر هذه التطورات الاهتمام المتزايد بعملة يو إس دي 1 (USD1) الخاصة بمشروع World Liberty Financial، فعلى عكس أغلبية العملات المستقرة الموجهة نحو التمويل اللامركزي (DeFi)، تدّعي هذه العملة الخاصة بترامب أنها توفر أداةً للصفقات السيادية وخزائن المؤسسات.

وقد أشار مُحلل العملات الرقمية البارز VirtualBacon أن القيمة السوقية لمعروض عملة يو إس دي 1 (USD1) قد ترتفع إلى 100 مليار دولار في حال نجحت بالإسهام -حتى بنسبةٍ منخفضةٍ- في السوق الكبيرة لسندات الخزانة الأمريكية، مبيناً أن هذه العملة “مناسبةٌ لمكاتب العائلات في الشرق الأوسط وصناديق الثروة السيادية”.

WLFI’s USD1 stablecoin could become the #3 stable by maturity. Unlike DeFi-focused stables, it’s targeting treasuries, sovereign deals, and Middle Eastern family offices.



Going from $2B to $100B supply is realistic when the Treasury market is trillions. That’s the opportunity. pic.twitter.com/uLxzu02kku — VirtualBacon (@VirtualBacon0x) August 20, 2025

من جهةٍ أخرى، يأتي ارتفاع القيمة السوقية لعملة يو إس دي 1 (USD1) أيضاً وسط موجة نمو كبيرة للعملات المستقرة بشكلٍ عام، في حين يذكر أحد التقارير أن تموز/يوليو شهد نمو هذه السوق للشهر الثاني والعشرين على التوالي، مع ارتفاع القيمة الإجمالية لهذه العملات إلى 261 مليار دولار.

مشروع World Liberty يعتزم إطلاق شركة خزانة بالتزامن مع التبني المتزايد لعملتي وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial-WLFI) ويو إس دي 1 (USD1)

يسعى المشروع الرئيسي لعائلة ترامب في قطاع العملات الرقمية World Liberty Financial إلى جمع 1.5 مليار دولار بغرض إطلاق شركة خزانةٍ عامةٍ لعملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) الخاصة بالمشروع، إلى جانب الاحتياطيات النقدية الأخرى.

وتُظهر وثائق المستثمرين أنه من المرجّح أن يكون إريك ترامب (Eric Trump) ودونالد ترامب جونيور (Donald Trump Jr.) عضوين في مجلس الإدارة. وفي حال إطلاق هذه الشركة، فإنها ستسهم في زيادة مشاركة عائلة ترامب ضمن قطاع الأصول الرقمية.

وقد قام مشروع World Liberty -الذي تم إطلاقه في الخريف الماضي- بإطلاق عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial) وعملة يو إس دي 1 (USD1) المستقرة؛ ويُقال إن قيمة مبيعاتهما بلغت 550 مليون دولار. ووفقاً لمنصة Nansen، تشير البيانات الأخيرة للمشروع أنه يمتلك في خزانته 548 مليون دولار، وأن عملة USD1 هي أكبر الأصول الرقمية فيها بواقع 212 مليون دولار، أي حوالي 39% من إجمالي الممتلكات.

فوق ذلك، تضم الحقيبة الاستثمارية للمشروع ما قيمته 85 مليون دولار من عملة تيثر على بروتوكول Aave الخاص ببلوكتشين إيثيريوم (Aave Ethereum USDT-AETHUSDT)، إلى جانب 19,650 عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بقيمة 85 مليون دولار. كذلك، يقوم المشروع بشراء عملة ETH بشكلٍ مستمر، ففي 29 تموز/يوليو قام مشروع World Liberty بشراء ما قيمته مليون دولار من هذه العملة، مضيفاً 256.75 عملة إلى خزانته بسعر وسطي قدره 3,895$. وقبلها بأسبوع، قام المشروع بشراء عملاتٍ بقيمة 2 مليون دولار، إلى جانب مبادلة 13 مليون دولار بـ 3,473 عملة إيثيريوم (Ethereum) بداية الشهر نفسه. ومنذ أيار/مايو، قامت منصة المشروع بشراء 77,226 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 296 مليون دولار تقريباً، بأرباح غير محققةٍ قدرُها 41.7 مليون دولار.

كما يعكف المشروع حالياً على تطوير خارطة طريقه للتمويل اللامركزي. وأشارت التحديثات المنشورة في حزيران/يونيو إلى تفعيل ميزة الربط (Bridge) لعملة يو إس دي 1 (USD1) المستقرة، وسيتم “قريباً” إطلاق ميزات المبادلة والإقراض، إلى جانب تطبيق خاص بها.

We’re proud to back Falcon Finance with a $10M investment. USD1 is the fastest growing fiat-backed stablecoin—and now it’s live as collateral on Falcon. Together, we’re setting a new onchain standard for the dollar.



Let’s build.https://t.co/2Zout8PmGF — WLFI (@worldlibertyfi) July 31, 2025



وفي 31 حزيران/يونيو، أعلنت World Liberty عن استثمار بلغت قيمته 10 مليون دولار في Falcon Finance، مشيرةً إلى توفيره أول نظام ضماناتٍ شاملٍ للسيولة والعوائد على البلوكتشين. ويُمكن الآن استخدام عملة يو إس دي 1 (USD1) كضمان على منصة Falcon، ما يُعزز مكانتها في سوق العملات المستقرة متواصل النمو.