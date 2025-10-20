حوت “ترامب المُطَّلع” الذي حقق مكاسب بلغت 160 مليون دولار من تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يفتح صفقة مراهنة جديدة على الانخفاض بقيمة 76 مليون دولار مستخدماً رافعة مالية بمضاعف قدره 10 مرات

فتح المتداول صفقة مراهنةٍ على الانخفاض بقيمة 700 عملة بيتكوين (Bitcoin) عند مستوى 109,133$ ومستوى تصفيةٍ للصفقة عند 150,080$، في رهانٍ جريء وعالي المخاطر على استمرار سعر العملة بالتراجع قدماً.

قام أحد مستثمري الكريبتو -المعروف بحوت “ترامب المطلع” على بواطن الأمور بسبب توقيتات صفقاته الدقيقة- بفتح صفقة مراهنةٍ ضخمةٍ على انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، ما أثار مُجدداً تكهناتٍ بشأن إمكانية حدوث تراجعاتٍ إضافية، حيث تُظهر بيانات البلوكتشين أن المتداول الذي اشتهر بتوقعه الصحيح لانخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) قبل انتكاسة عطلة نهاية الأسبوع الماضي قد عاد متبنياً رؤية متشائمة بشكلٍ واضح.

فتبعاً لموقع Onchain Lens، أودع عنوان المحفظة المرتبط بالمتداول 30 مليون دولار من عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) في منصة هايبرليكويد (Hyperliquid)، ليفتحَ بعدها صفقة مراهنةٍ على انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 76 مليون دولار مستخدماً رافعة مالية بمضاعفٍ قدره 10 أضعاف، وتبلغ قيمة الصفقة التي فتحها المتداول 700 عملة BTC عند مستوى 109,133$، ما يُعرّضها لتصفيةٍ قسريةٍ فورَ ملامسة السعر 150,080$، في رهانٍ عالي المخاطر يعكس مدى ثقته القوية باستمرار الاتجاه العام للسوق في التراجع.

المضاربون يتابعون عن كثب تحرّكات حوت “ترامب المطلع” مع عودته للمراهنة على انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)

ليست هذه المرة الأولى التي يُقدِم فيها المتداول المعروف بلقب حوت “ترامب المطلع” على تحركاتٍ استثماريةٍ جريئة؛ ففي الأسبوع الماضي وبعد التعافي الجزئي لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عقب تراجعه الحاد، قام صاحب المحفظة ذاتها بفتح صفقات مراهنة جديدة على الانخفاض.

فتبعاً لبيانات Lookonchain، فتح المتداول صفقته المُراهِنة على الانخفاض حول مستوى 115,783$ بقيمة 3,440 عملة بيتكوين (Bitcoin) تُوازي قيمتها 392.67 مليون دولار، ليبقى على مكاسبَ غير محققةٍ تُقدَّر بنحو 5.7 مليون دولار حينها.

ولتوفير أصول موازيةٍ لصفقته كضمان، حوّل المضارب ما قيمته نحو 80 مليون دولار من عملة يو إس دي سي (USD Coin) إلى منصة Hyperliquid ليفتح صفقته سريعاً، في خطوة تم تفسيرها على أنها إشارة إلى تجدد ثقته بحدوث تصحيح أوسع في السوق، ويرى عدد من المراقبين أن هذا المستثمر قد يتوقع تكرار موجة البيع الأخيرة.

التوقيت المثالي لصفقة الحوت يثير جدلاً حول معرفته معلومات غير متاحة للبقية

نال المتداول شهرةً واسعة بعد أن حَقق أرباحاً تُقدر بـ 160 مليون دولار من خلال المراهنة على انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قبيل إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية التي أدت إلى تراجع الأسواق، ليثيرَ تزامن هذه الصفقة مع الحدث السياسي جدلاً واسعاً حول ما إذا كان النجاح نتاج تحليلاتٍ دقيقةٍ للسوق أو معلومةٍ داخليةٍ لا يعرفها العامة.

منذ ذلك الحين، أطلقت مجتمعات الكريبتو على عنوانه لقب حوت “ترامب المطلع”، مشيرةً إلى أن تحركات محفظته غالباً ما تسبق تطوراتٍ اقتصادية كبرى تؤثر على الأصول عالية المخاطر. في السياق ذاته، تُظهر بيانات البلوكتشين أن معروض عملة بيتكوين (Bitcoin) المتاح عبر منصات التداول المركزية (CEXs) يشهد انخفاضاً حاداً، حيث تم سحب أكثر من 45,000 عملة BTC بقيمةٍ تقارب 4.8 مليار دولار من هذه المنصات منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر.

المستثمرون يسحبون عملاتهم من المنصات، في مؤشر على تزايد وتيرة التجميع

تشير البيانات إلى اتجاه المستثمرين لنقل أرصدتهم إلى محافظ التخزين البارد (غير المتصلة بالإنترنت)، ما قد يُخفف من ضغوط البيع ويجعل السيولة المتاحة في أسواق التداول الفوري شحيحة للغاية، وعادةً ما يُفسَّر انخفاض أرصدة العملات المتاحة للتداول عبر المنصات المركزية كعلامةٍ على ميل المستثمرين إلى الاحتفاظ طويل الأجل بها، وهو سلوك قد يؤدي إلى زيادة تقلبات الأسعار إذا حدثت موجة بيع قوية أو تصفية واسعة النطاق.

في المقابل، فإنّ سحبَ الأرصدة من المنصات خلال فترات التصحيح السعري يُمثل مؤشراً على أن المستثمرين ينظرون إلى التراجع الحالي كمرحلة تجميع بدلاً من اعتباره حدثاً خطِراً أو مقلقاً. وفي الوقت الراهن، يستقر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) على ارتفاعٍ نسبته 3% عند 110,261$، لكنه بقي متراجعاً بنحو 11% خلال الأسبوعين الماضيين.

والآن، يُراقب المحللون والمستثمرون تطورات السوق لمعرفة ما إذا كان رهان المتداول الملقب بحوت “ترامب المُطلع” سيُطلق شرارة موجة بيع مكثفٍ جديدة أم أنه مُجازفة غير محسوبةٍ في سوقٍ تتسم بعنف التقلبات.