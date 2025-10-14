الحوت Trump Insider الذي حقق أرباحاً قدرها 160 مليون دولار من تراجع عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يعود مجدداً للمضاربة على الانخفاض، فهل تلوح موجة هابطة جديدة في الأفق؟

فتح اثنان من الحيتان (كبار المستثمرين) على منصة هايبرليكويد (Hyperliquid) صفقات مضاربةٍ على انخفاض سعر بعض أبرز العملات الرقمية بقيمةٍ تقارب 182 مليون دولار، ما زاد من ضغط البيع على الأسواق.

قام أحد المتداولين -المعروف بتحقيقه أرباحاً طائلة بعد قيامه بصفقات مضاربةٍ على انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) قبل التراجع الأخير للسوق- مُجدداً بفتح صفقات مضاربةٍ على الانخفاض رغم مؤشرات التعافي الحالية في السوق.

وكشفت بيانات البلوكتشين -التي نشرتها منصة Lookonchain يوم الثلاثاء- أنّ هذا المستثمر دخل بصفقة مضاربةٍ على الانخفاض لـ 3,440 عملة بيتكوين (Bitcoin) عند سعر 115,783$ بقيمة إجمالية تبلغ 392.67 مليون دولار، لتبلغ أرباحه غير المحققة نحو 5.7 مليون دولار، مع مستوى تصفية عند 128,030$.ورغم ارتداد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى نحو 115,000$ خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن المتداول زاد حجم مركزه بشكلٍ كبير، ما يُظهر قناعته المتجددة بسيطرة الاتجاه الهابط.

الحوت “Trump Insider” يضاعف رهاناته، والتكهنات تتصاعد حول هزة قادمة في السوق

لتأكيد جدّيته، ضخّ المتداول سيولة تبلغ نحو 80 مليون دولار من عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) إلى منصة هايبرليكويد (Hyperliquid)، ما يشير إلى أنّ المتداول يضاعف رهانه على استمرار الاتجاه الهابط.

ويتساءل مراقبو السوق حالياً فيما إذا كانت هذه الخطوة محاولةً لهزّ أصحاب الصفقات الضعيفة المضاربة على الارتفاع، أم أنها تحرّك مُنسّق ومدروس لافتعال تراجع جديد.

تلك المحفظة نفسُها تسببت بضجةٍ كبيرة في السابق، عندما افتتحت أضخم صفقات مضاربةٍ على الانخفاض قبل لحظاتٍ من إعلان دونالد ترامب عن فرض تعريفاتٍ جمركيةٍ جديدة، وهو ما أدى إلى تراجع السوق ومكّنها من جني أرباح تقدر بـ 160 مليون دولار.

وقد أثارت تلك الصفقة جدلاً واسعاً حول وجود تواطؤ بين الإشارات السياسية والتوقيت المبنيّ على معلوماتٍ داخلية، وهو ما أكسب المتداول لقب “Trump Insider” (أو المطلع على سياسات ترامب) في مجتمع العملات الرقمية.

حيتان منصة هايبرليكويد (Hyperliquid) الآخرين ينضمّون إلى موجة الرهانات الهابطة

يزداد المشهد تعقيداً مع انضمام حيتان إضافية إلى موجة المضاربة على الانخفاض. فالمستثمر “0x9eec9” يحتفظ بصفقات مضاربةٍ على الانخفاض بقيمة 98 مليون دولار موزعةٍ على عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة أستر (Aster-ASTER). في الوقت نفسه، يُراهن الحوت “0x9263” بصفقاتٍ قيمتها 84 مليون دولار مُضاربةٍ على انخفاض أسعار عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة بيتكوين (Bitcoin).

ومن الواضح أن هذه ليست رهاناتٍ عشوائية من مضاربين صغار، بل هي قرارات مدروسةٌ من لاعبين مُخضرمين يُراهنون على تراجع منسّقٍ في السوق.

فمنذ التراجع الأخير، لاحظنا ارتفاعاً في أنشطة التحوّط، ما يؤكد تشاؤم المزاج العام في السوق.

أخيراً، يظلُّ حجم وتوقيت هذه الرهانات الضخمة عاملاً ضاغطاً على أسعار عملة بيتكوين (Bitcoin) وبقية العملات الرقمية، خاصة في ظل عودة التقلبات الحادة لتصدّر المشهد مجدداً.