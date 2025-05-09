توقعات سعر عملة TRUMP: هل يمهد ارتفاعه بنسبة 27% لانتعاشة تدفعه لبلوغ أعلى مستوياته المسجلة؟

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ارتفع سعر عملة Trump Coin (TRUMP) بأكثر من 27% خلال 24 ساعة وسط الضجة المحيطة بالصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والإثارة المتعلقة بحفل العشاء الخاص وتجدد الزخم الصاعد.

سجل سعر عملة Trump Coin (TRUMP) ارتفاعاً مطلع اليوم الجمعة من 11$ إلى 14.20$ خلال أقل من 24 ساعة. فبحسب موقع CoinMarketCap، اكتسبت قيمة العملة 27% إضافية وسط تزايد أحجام تداولها بنسبة 325% متجاوزةً 2 مليار دولار، وأتى الإعلان عن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كحافز رئيسي للانتعاشة التي شملت عموم قطاع الكريبتو وأسواق الأصول عالية المخاطر عالمياً.

🚨 BREAKING: The UK-US trade deal



– 25% US tariff on UK steel and aluminium scrapped entirely



– 100,000 UK cars per year to enter US with reduced 10% tariff, then 27.5% applies



– $10bn UK airline deal for Boeing planes in return for Rolls-Royce engines and parts for… pic.twitter.com/IOSMEpUyKN — Politics UK (@PolitlcsUK) May 8, 2025

ويبدو أن المستثمرين يأملون أن تبدّد هذه الإشارات الضغوط التجارية الناتجة عن فرض الرئيس ترامب رسوماً جمركية على كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة مطلع نيسان/أبريل، كما تدعم التطورات الفنية إمكانية استمرار سعر عملة TRUMP بالارتفاع، خاصةً بعد نجاحه بكسر مساره الهابط الممتد حتى أواخر نيسان/أبريل. فقد تسبّب إعلان البيت الأبيض عن حفل عشاءٍ خاص لأكبر 220 مالكاً للعملة في اكتساب انطلاقتها زَخماً دفع سعرها لملامسة 16.50$ قبل أن يُعاود الانخفاض إلى 10$ بعد أن وفر له خط متوسط الحركة لمدة 50 يوماً (DMA-50) دعماً قوياً دفعه للارتداد عنه نحو الأعلى، في إشارة قوية إلى استعادة الثيران (المضاربين على الارتفاع) سيطرتهم على السوق.

هل بإمكان انطلاقة سعر عملة TRUMP دفعها لإعادة اختبار أعلى المستويات المسجلة؟

هل يعني ذلك إمكانية انطلاق سعر عملة TRUMP صوبَ أعلى مستوياته المسجلة وربّما تجاوزها؟ والإجابة أنها أصبحت تتمتع باهتمام متزايد مع اقتراب موعد حفل العشاء الخاص لمستثمريها في البيت الأبيض بتاريخ 22 أيار/مايو. فتبعاً لمقالةٍ نشرها موقع بلومبيرج (Bloomberg)، يُمثل المتسابقون لحجز مقعدٍ في حفل العشاء من غير الأمريكيين 76% من كبار مستثمري العملة عالمياً، وقد استخدموا محافظ كريبتو تعاملت مع منصات تداول غير متاحةٍ للمقيمين داخل الولايات المتحدة.

لذا، يمكن أن يشهد سعر عملة TRUMP انطلاقة قوية نتيجة التنافس على الظفر بأحد المقاعد الـ 220 المخصصة لحضور حفل العشاء، وقد يتضاعف هذا الأثر الإيجابي إذا استمرت بيتكوين (Bitcoin-BTC) -وعموم أسواق الكريبتو- بالانتعاش، فقد نجَح سعر BTC بتجاوز 100,000$ أمس الخميس مُتجهاً صوب إعادة اختبار أعلى مستوياته المسجلة مطلع العام عند 108,000$.

غير أن تحديد المستهدفات السعرية لفئة عملات الميم بدقةٍ يكاد يكون مستحيلاً، وتظل هناك إمكانية إعادة اختبار وشيكةٍ لأعلى المستويات المُسجلة منتصف شباط/فبراير الماضي بالقرب من 23.50$ وربما أعلاها على الإطلاق فوق 70$، ما يعني إمكانية تضاعف سعر عملة TRUMP بما يزيد على 5 أضعافٍ خلال الأسابيع المقبلة.

هل تعد عملة TRUMP استثماراً جيداً على المدى الطويل؟

يتحدث المؤمنون بإمكانات عملة TRUMP -طويلة الأجل- عن قدرتها على التمتع بطلبٍ مستدام من داعميها الأوفياء والمستثمرين المضاربين وإمكانية استمرار قيمتها بالارتفاع بمرور الوقت؛ يأتي ذلك بفضل ارتباطها باسم ترامب وأثره السياسي العالمي وحضوره القوي على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن يتحسن استقرار السعر وانتشار العملة في السوق نتيجة إمكانية تلقيها استثماراتٍ كبيرةً من صناديق التحوط والشركات الاستثمارية، فضلاً عن تمتعها بشركاء إستراتيجيين من نوعية World Liberty Financial، والتي أفادت ببيع كمياتٍ منها بقيمة 500,000,000$.

كلُّ ما سبق، يجعلُ من عملة TRUMP أصلاً رقمياً فريداً يمكنه الاستمرار بقوة نظراً لتمتعه بثقلٍ ثقافي نتيجة ارتباطه بالسياسة، فيما ركز النقاد على افتقار العملة لاستخدام وظيفي عملي عدا طبيعتها المضاربية، مُشيرين إلى اعتماد قيمتها على موجات الهوس العابرة وتأثير اسم ترامب الذي قد يُواجه تراجعاً في الشعبية أو تشديداً قانونياً نتيجة مخاوف من تضارب المصالح أثارَها خبراء أخلاقيات الممارسات العملية ونواب الكونجرس من الديموقراطيين.

🚨 ALERT: Trump is scamming us to make $1B off crypto.$TRUMP holders and May 5 dinners are part of the scheme.



CNBC calls it “most open self-enrichment scheme in U.S. presidential history"



Soon, he will start dumping some tokens. Here's what's gonna happen 🧵👇 pic.twitter.com/aKoczGh6PG — Garland (@garlandflips) May 6, 2025

يُذكر أن ملكية 80% من معروض عملة TRUMP تتركز في أيدي كياناتٍ مرتبطةٍ بالرئيس ترامب، ما يزيد من مخاوف إمكانية التلاعب بالسوق، كما تكشف تقلبات سعرها الحادة -بعد أن هوى من 75$ إلى 11$- عن تعرّضها للتقلبات السعرية الخاطفة، ما قد يتسبّب بعزوف المستثمرين طويلي الأجل عنها.

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