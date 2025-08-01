ترامب يؤيد خطة إنشاء احتياطي من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بقيمة 23 مليار دولار مع تراجع السعر إلى ما دون 116,000$، فهل يمثل سعر 110,000$ محطته التالية؟

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جددت إدارة ترامب التزامها بإنشاء احتياطي إستراتيجي من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) رغم الإشارة الخاطفة إليه في أحدث تقاريرها الرسمية حول الأصول الرقمية، حيث أكد رئيس شؤون الأصول الرقمية في البيت الأبيض بو هاينز (Bo Hines) أن الخطة قيد التنفيذ بقوله: “لدينا الخطة، ونعمل على تنفيذها”.

ورغم عدم إفصاحها عن ممتلكاتها من العملات بدقة، تمتلك الحكومة الأميركية حالياً ما يُقدّر بنحو 198,000 عملة BTC بقيمةٍ تفوق 23 مليار دولار، يأتي أغلبها من أنشطةٍ مُصادَرة نفذتها جهات إنفاذ القانون.

IMPORTANT:



Trump signed executive order for

U.S Bitcoin STRATEGIC RESERVE.. All seized Bitcoins will not be sold

& will be held as reserve asset..



Long-term this will play out well pic.twitter.com/TOFgbOii7M — Techno Vas (@techno_vas) July 31, 2025

حول ذلك، أشار هاينز إلى أن عملة بيتكوين (Bitcoin) “تُعَد فئة أصول قائمةً بذاتها” موضحاً أنه سيتم إطلاق البنية اللازمة لإدارة هذه الاحتياطيات “في القريب العاجل”، ما يُمثل تحولاً كبيراً للسياسات الأمريكية المتعلقة بالأصول الرقمية، ويدل على الثقة المؤسساتية بالقيمة المستدامة للعملة كأحد الأصول السيادية. في هذا السياق، دعا البيت الأبيض إلى تعزيز التعاون التنظيمي بين لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) لتسريع وتيرة تبني الأصول الرقمية.

لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تُطلق إصلاحات محورية في قطاع الكريبتو

في أنباء سارة للثيران (المتفائلين باستمرار الأسعار بالارتفاع)، أعلن بول أتكينز (Paul Atkins) -رئيس SEC- عن إصلاحاتٍ شاملةٍ لتعريف العملات الرقمية وتصريح الشركات بممتلكاتها منها، فخلال لقاء جمعه بجمعية America First Policy غير الربحية، وصف أتكينز هذه التطورات بالفرصة “النادرة” لتسهيل تصنيف العملات الرقمية وتيسير الوصول إلى الأوراق المالية الممثلة رقمياً، وذلك إثرَ تسلم اقتراحات مجموعة العمل الخاصة بالعملات الرقمية التابعة لإدارة ترامب حول التنظيم الفيدرالي لتداول الأصول الرقمية. ونظراً إلى توفر الدعم السياسي والتنظيمي، أصبح مسار التبني واسع النطاق لعملة بيتكوين (Bitcoin) أكثر وضوحاً، حيث يُسهم الوضوح التنظيمي في الحد من مخاوف المؤسسات وزيادة التبني.

الحيتان تواصل تجميع أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) مقابل موجة بيع أرصدة منها بقيمة 9 مليار دولار

تشير البيانات المستمدة من البلوكتشين إلى صراع مُحتدم بين مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) طويلي الأجل ومُستثمريها ممّن قاموا ببيع كمياتٍ كبيرة منها بشكلٍ مفاجئ؛ فتبعاً لمنصة Santiment قام حيتان (مستثمرون كبار) بشراء نحو 1% من المعروض الكلي للعملة خلال 4 أشهر فقط، بما فيها 30,000 عملة BTC خلال آخر 24 ساعة. في المقابل، قام أحد حيتان حقبة ساتوشي القدامى ببيع 80,000 عملة BTC (بقيمة تقارب 9 مليار دولار) عبر منصة Galaxy Digital ما أثار موجة تقلباتٍ مؤقتة.

Bitcoin Whales Bought 1% of Circulating BTC Supply in Past 4 Months

► https://t.co/aFoD71PL0A https://t.co/aFoD71PL0A — Decrypt (@DecryptMedia) July 31, 2025

مع ذلك، ما يزال غالبية مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) في مصاف الرابحين، وتشير بيانات منصة جلاسنود (Glassnode) إلى أن تكلفة شراء 97% من معروض العملة أقل من الأسعار الحالية في إشارة تدعو إلى التفاؤل، كما شملت أنشطة الحيتان تنويع أصولهم لتشمل أصولاً أخرى مثل عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة دوجويفهات (Dogwifhat-WIF)؛ ففي تموز/يوليو، استثمرت شركة SharpLink Gaming حوالي 780 مليون دولار في عملة إيثيريوم (Ethereum) مضاعفةً جهودَها الرامية إلى تنويع استثمارات الكريبتو ضمن ممتلكاتها.

ويشير هذا المزيج من عمليات الشراء الكبيرة وجني الأرباح إلى إمكانية حدوث تقلباتٍ سعرية حائلةٍ تميل إلى الارتفاع في الربع الثالث، مع بقاء القناعة طويلة الأجل بجدوى الاستثمار في العملة قائمة حتى الآن.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بمدى الأربع ساعات، المصدر: Tradingview

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يكسر مستوى دعم هام، فهل يمثل سعر 110,000$ محطته التالية؟

تعكس تحركات سعر زوج BTC/USD أجواء انعدام اليقين نظراً لاستقراره حالياً عند 115,775$ دون مستوى الدعم البالغ 116,872$ ومؤشر متوسط الحركة البسيط بمدى 50 يوماً (SMA-50) المستقر عند 117,919$، مع تأكيد اختراق نمط المثلث المتناظر بتراجع قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 33 وتشكل شمعات تداول ممتدة الذيل للأعلى، في دلالةٍ على بلوغ الزخم الهابط مداه، فمؤخراً:

تشكلت مؤخراً شموع تداول ممتدة الذيل للأعلى تبعتها شمعة ابتلاعية هابطة قوية.

يُظهر تباعد مؤشر RSI عن تحركات السعر ضعف زخم الارتفاع.

مناطق الدعم الأساسية: 114,532$ و112,726$ و110,587$ توالياً.

فنياً، قد يُمهد الكسر الهابط لنمط المثلث المتناظر إلى تراجع السعر حتى 110,000$ إذا لم ينجَح بالارتداد سريعاً للأعلى.

مع اقتراب الزيادة السعرية المقررة: حصيلة اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تتجاوز 6 مليون دولار

نجح اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) -الموفرة لحل الطبقة الثانية لتوسع بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) العامل على آلة سولانا الافتراضية (SVM)- حتى الآن بجمع تمويل بقيمة 6,283,884$ من مستهدف مرحلته الحالية البالغ 7,004,929$، وتباع عملته الواعدة (HYPER) حالياً بسعر 0.012475$، ومن المقرر ارتفاع هذا السعر خلال ساعاتٍ بحلول مرحلة الاكتتاب الجديدة.

يأتي ذلك ضمن مساعي المشروع للجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) من أجل توفير العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية (dApps) السريعة بتكلفةٍ منخفضة، فضلاً عن توفير إمكانية تطوير عملات الميم من خلال أداة الربط السلس بالبلوكتشين. جدير بالذكر أنه تم تدقيق العقد الذكي لعملة المشروع -المهتم بتوفير إمكانات التوسع والموثوقية وسهولة الاستخدام- بنجاحٍ، من قبل فريق Coinsult.

ونظراً إلى جمعه -في تقاطع ذهبي- بين ميزات عملات الميم والاستخدامات العملية، يُعَد بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أحد مشاريع الطبقة الثانية المنافسة بقوة والجديرة بالمراقبة في عام 2025 نظراً لتمتعه برواج كبير ومتزايد بفضل توفيره آلية رهن متطورة تتيح رهن عملته فور شرائها خلال الاكتتاب بسهولةٍ تامة، إلى جانب الإطلاق الكامل لشبكته الجديدة في الربع الأول من عام 2026.