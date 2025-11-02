أنشطة التعدين الفردي قد تصبح شيئاً من الماضي لكن آلية التعدين الافتراضي وجدت لتبقى، وهو ما يعمل مشروع عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE) على إثباته

تحوّلت أنشطة التعدين التقليدي للعملات الرقمية إلى لعبةٍ مؤسساتيةٍ، وأصبح فوز المُعدّنين الأفراد باليانصيب ذو فرصةٍ أفضل مقارنةً بإمكانية حصولهم على مكافأة تعدين إحدى كتل (بلوكات) معاملات عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، غير أن ثمة اتجاهاً جديداً قد يُرجّح كفة اللاعبين الأفراد أطلقه مشروع عملة بيبي نود (PepeNode)، أول مشروع من مشاريع التعدين من أجل الكسب (M2E) عالمياً.

فقد حوَّل مشروع عملة بيبي نود ((PepeNode مفهوم التعدين إلى لعبةٍ افتراضية، ما يجعلها متاحة للجميع دون تكبد تكاليف معدات التعدين الباهظة أو الإعدادات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وما يميزها هوَ أنّ اللاعبين يُمكنهم كسب مكافآتٍ من عملات رقمية متنوعةٍ لا تقتصر فقط على عملة PEPENODE، وإنما تمتد إلى عملات الميم البارزة الأخرى مثل عملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة فارتكوين (Fartcoin-FARTCOIN) وغيرها.

يُذكر نجاح اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode) -الجاري حالياً- بجمع أكثرَ من 2 مليون دولار، ولكنْ على المهتمين بشرائها مقابل 0.0011227$ المُسارعة إلى ذلك، نظراً لتبقي 6 ساعاتٍ فقط على الزيادة السعرية التالية.

لا يمكنكم مضاهاة استثمارات كبار المعدنين

سجّل معدل التجزئة (hashrate) لعملة بيتكوين (Bitcoin) أعلى مستوياته على الإطلاق الشهر الماضي عند 1.3690 زيتاهاش في الثانية ((ZH/s، ما يُبرز سرعة تطور أنشطة التعدين على مستوى القطاع، حيث يتطلب التنافس على هذا المستوى أجهزةً مُؤسساتية المستوى واحتياطيات طاقةٍ ضخمةٍ تستلزم استثماراتٍ طائلة، وهو ما يَصعُب على المعدنين الأفراد مُجاراته.

المصدر: https://www.coinwarz.com/mining/bitcoin/hashrate-chart

فعلى سبيل المثال، قد تصل تكلفة امتلاك جهاز تعدين متخصّص (ASIC) عالي الأداء من طراز Antminer S21 أو WhatsMiner M60 ما بين 4,000 و7,000$، كما يستهلك أيٌّ منهما أكثرَ من 3,500 واط من الكهرباء.

لهذا السبب، ليس من المصادفة ارتفاع عدد شركات تعدين العملات الرقمية المُدرجة في بورصة ناسداك إلى 16 شركة عامة في حزيران/يونيو وفقاً لتقرير موقع ChainUp، ما يعني تحوّل هذا النشاط بالكامل إلى قطاع مؤسساتي.

ورغم أن قطاع التعدين يلعب دوراً محورياً في اقتصادات الكريبتو، إلا أن ربحيته أصبَحت لا تعتمد كثيراً على أداء سعر عملة بيتكوين (Bitcoin). فمع تداولها حالياً بسعر يقارب 109,000$، يُواجه المعدّنون ذوي تكاليف الكهرباء المرتفعة خطرَ مغادرة القطاع تماماً، فيما لا تزال بعض المناطق -وبخاصةٍ تلك البلدان الداعمة للطاقة الكهربائية مثل إيران- تتمتعُ بهوامش ربح جيدة.

يُبرز كلُّ ذلك انقساماً واضحاً، فقد تحوّلت أنشطة التعدين اليوم إلى سباق تسلح بالاستثمارات، ولم يَعُد للاعبين الأفراد دور في اللعبة، فحتى من لديهم مصادرُ أقل تكلفة للطاقة لا يمكنهم المنافسة دون استثماراتٍ طائلةٍ. وبالطبع، ليس هناك أيُّ متعةٍ في ذلك.

هنا، يأتي دور مشروع عملة بيبي نود (PepeNode) الذي أعاد الأفراد إلى حلبة قطاع التعدين بتحويله إلى لعبةٍ مثيرة، فمن خلال تحويل أنشطة التعدين إلى تجربة تعدين افتراضي تعتمد على الإستراتيجية، تُوفر آليته الفريدة للاعبين الأفراد سبلاً للمشاركة وكسب مكافآتٍ من عملات الميم دون تكبد تكاليف باهظةٍ أو مواجهة التعقيدات المُصاحبة لأنشطة التعدين التقليدية.

آليات لعبة بيبي نود (PepeNode)

تماماً كطفرة قطاع التمويل القائم على الألعاب ((GameFi بين عامي 2020 و2021، يُعيد مشروع عملة بيبي نود ((PepeNode إثارة المتعة وتعريف طاقة الألعاب مع إنعاش أنشطة تعدين العملات الرقمية لتُصبح في متناول الجميع.

ففي عالم التعدين الافتراضي الخاص بمشروع عملة بيبي نود (PepeNode)، يُمكنكم الاستمتاع بلعب دور المعدّنين، حيث يُحدّد كلُّ قرار -بدايةً من كيفية ضبط إعداداتكم وصولاً إلى توسيع نطاق أنشطتكم- مدى كفاءة معداتكم الافتراضية في توليد مكافآت عملة PEPENODE.

وعند البدء سيتم منحكم غرفة خادم فارغة، حيث يُمكنكم استخدام أرصدتكم المشتراة خلال الاكتتاب لإضافة عُقَد وتوسيع نطاق مرافقكم أو تحديث معداتكم بمجرد إطلاق اللعبة، لتُحوّل هذه التحديثات إعداداتكم الأساسية إلى مولد عملاتٍ عالي الأداء. باختصار، كلما كانت إعدادات العقد التي تخصكم أكثرَ ذكاءً، ازدادت كفاءة معداتكم التعدينية.

فعلى النقيض من غالبية ألعاب نموذج اللعب من أجل الكسب (P2E) التي أصبحت 93% منها غير نشطةٍ وفقاً لتقرير حالة قطاع GameFi الصادر عن موقع ChainPlay، يُوفر مشروع عملة بيبي نود (PepeNode) آلية انكماشية تشجع على المشاركة المستدامة، حيث يتم حرق 70% من الأرصدة المستخدمة في التحديثات أو شراء العقد بشكلٍ دائم، ما يقلل المعروض ويكسبه طابع الندرة.

كما يتم تحفيز اللاعبين بشكلٍ دائم لمواصلة تحديث إعدادات التعدين الافتراضي الخاصة بهم، ما يتيح لهم كسبَ أرصدة عملات الميم البارزة مثل عملة بيبي (Pepe) وعملة فارتكوين (Fartcoin) وربما عملاتٍ أخرى رائدة ضمن النظام التقني.

وبفضل هذا المزيج من الإستراتيجية والندرة ومكافآت الكريبتو الحقيقية، تُمثل عملة بيبي نود ((PepeNode( آلة فريدةً من نوعها لتعدين عملات الميم تجمع بين أفضل مزايا قطاعات الألعاب والتعدين والبيانات الاقتصادية ضمن نظام تقني متكامل.

المبادرة إلى الرهن ترقباً لممارسة أنشطة التعدين؛ انضموا الآن إلى اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode)

تجاوزت حصيلة اكتتاب عملة بيبي نود ((PepeNode مؤخراً علامة 2 مليون دولار وسَط استمرار اهتمام المستثمرين، خاصةً وأن المشاركة المبكرة في الاكتتاب توفر فرصة نادرةً لتلقي مكاسبَ حتى قبل إطلاق لعبة المشروع.

فعلى العكس من غالبية الاكتتاب التي تترك المستثمرين في حالة ترقب بالشهور لأي نشاط، يسمحُ المشروع برهن أرصدة العملة فور شرائها والبدء بكسب عائد سنوي متغير (APY) تصل نسبته حالياً إلى 646% عن طريق بروتوكول الرهن.

واجهة رهن عملة بيبي نود (PepeNode) وأبرز البيانات المتعلقة به

وتُسهم هذه الطريقة في الحفاظ على الزخم وتكافئ المستثمرين الأوائل حتى قبل الإطلاق الفعلي للعبة، ما يُوفر ميزةً كبيرةً مقارنةً بمشاريع قطاع GameFi التقليدية التي غالباً ما تفقد زخمها خلال فترة الانتظار.

وللمشاركة في هذا المشروع، قوموا بزيارة موقع عملة بيبي نود (PepeNode) الرسمي لشرائها مقابل عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بينانس (Binance Coin-BNB) وعملة تيثر (Tether-USDT) سواء منها المتوافقة مع معيار ERC-20 أو BEP-20، كما يُمكنكم شراؤها بالفيزا والماستركارد.

ويُوصي المشروع باستخدام محفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST) التي تُعَد خياراً مثالياً كونَها إحدَى أفضل محافظ العملات الرقمية وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في القطاع، فقد أصبَحت عملة بيبي نود (PepeNode) مُدرَجةً الآن ضمن أداة محفظة بيست واليت (Best Wallet) لتقييم مشاريع الكريبتو الشهيرة، وهي أداة “العملات المنتظرة” (Upcoming Tokens) التي تتيح شراء العملة ومتابعة أرصدتكم منها وتحصيلها عبر التطبيق فورَ إطلاق العملة رسمياً.

تم تدقيق العقد الذكي للمشروع بواسطة فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين الأوائل حيال أمان أكواده البرمجية. أما للبقاء على اطلاع دائم بآخر مستجدات المشروع، فانضموا إلى مجتمعه على منصتي X وتيليجرام.

لزيارة الموقع الرسمي لاكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode) اضغط هنا