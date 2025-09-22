الرئيس التنفيذي لشركة تيثر (Tether) يؤكد قبول شركات تويوتا (Toyota) وبي واي دي (BYD) وياماها (Yamaha) عملة تيثر (Tether-USDT) كوسيلة دفع في بوليفيا

بدأت شركات تويوتا (Toyota) وبي واي دي (BYD) وياماها (Yamaha) قبول الدفع باستخدام عملة تيثر (USDT) في بوليفيا وسط ازدياد أحجام معاملات الكريبتو بنسبة 630% لتبلغ 294 مليون دولار.

أعلن باولو أردوينو (Paolo Ardoino) -الرئيس التنفيذي لشركة تيثر (Tether)- أن ثلاث شركاتٍ رائدة في صناعة السيارات -هي شركات تويوتا وبي واي دي وياماها- بدأت بقبول عملة تيثر (USDT) ضمن خيارات الدفع في بوليفيا.

وجاء إعلان أردوينو عن هذا الإنجاز في منشور له على منصة X بتاريخ يوم أمس 21 أيلول/سبتمبر قال فيه أن عملة تيثر (USDT) هي “الدولار الرقمي” الذي يخدم حالياً مئات الملايين من الناس، وبخاصةٍ ضمن الاقتصادات النامية.

Toyota, BYD, Yamaha accepting USDT in Bolivia



"Tu vehiculo en dolares digital"



USDT is the digital dollar for hundreds of millions in the emerging markets.

Ubiquity. pic.twitter.com/0X0SH3USXX — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) September 21, 2025

يأتي إعلان اعتماد العملة المستقرة تيثر (USDT) كوسيلة دفع في الوقت الذي سجّل فيه البنك المركزي البوليفي (BCB) أحجام معاملات دفع باستخدام العملات الرقمية بلغت 294 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، بزيادةٍ قدرها 630% عن 46.5 مليون دولار المُسجّلة عام 2024.

إستراتيجية “الدولار الرقمي” وكيفية بدء استخدام عملة تيثر (USDT) في بوليفيا

جاء هذا التوسّع على خلفية القرار البوليفي الصادر في 25 حزيران/يونيو والقاضي بإلغاء حظر العملات الرقمية، ما أضفى الطابع القانوني على “الأصول الافتراضية” وسمَح للمؤسسات المالية بتوجيه معاملات العملاء إلى منصات الكريبتو.

وأشارت إيفيت إسبينوزا (Yvette Espinoza) مسؤولة هيئة الرقابة على النظام المالي (ASFI) -وهي الجهة التنظيمية المالية في بوليفيا- إلى أن القرار مكَّن البلاد من تسهيل معاملات الكريبتو ضمن إطارٍ مُنظَّم.

يُذكر أن بوليفيا وسَّعت استخدام العملات الرقمية في القطاع العام في 13 آذار/مارس عندما سمح مجلس وزراء الرئيس لويس آرسي (Luis Arce) لشركة YPFB بإجراء معاملات استيراد النفط الخام باستخدام عملة الدولار الأمريكي (USD) أو العملات الرقمية.

وابتداءً من تشرين الأول/أكتوبر 2024، أطلق بنك بيزا البوليفي خدمات الحفظ الوصائي لأرصدة عملة تيثر (USDT) التابعة لشركة تيثر (Tether) من أجل توفير إمكانية التداول للعملاء، كما وقّع البنك المركزي البوليفي مؤخراً مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للأصول الرقمية في السلفادور بهدف تعزيز تطوير قطاع الأصول الرقمية، مُعتبراً إياها “بديلاً موثوقاً” للعملات التقليدية.

في المُجمل، تشهد أمريكا اللاتينية طفرةً في تبنّي أنشطة الدفع باستخدام العملات الرقمية، فقد كشف التحليل الإقليمي الأخير لشركة الكريبتو Bitso أن عدم الاستقرار الاقتصادي وضعف العملات الرسمية المحلية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية قد حوّلا العملات المستقرة كعملتي يو إس دي سي (USD Coin-USDC) وتيثر (Tether) إلى أدواتٍ أساسيةٍ للاحتفاظ بالقيمة.

أزمة التضخم تشعل اعتماد العملات المستقرة في أمريكا اللاتينية

لجأت الأرجنتين -التي تعاني من تضخم تفوق نسبته 100%- إلى العملات المستقرة كأحد أشكال الحماية من التقلبات المالية، كما حافظت البرازيل على توسّعٍ متواصلٍ بفضل وضوح القوانين التنظيمية ومرونة قطاع التكنولوجيا، وازداد تبني العملات الرقمية بمعدل 6% بعد تسجيل 1.9 مليون مستخدم، حيث شكلت العملات المستقرة 26% من هذه المعاملات.

وفيما اعتمد المستثمرون الكولومبيون على العملات المستقرة بعد مواجهتهم قيوداً متعلقة بالخدمات المصرفية المرتبطة بالدولار الأمريكي، تُحافظ المكسيك على ريادتها الإقليمية في قطاع الكريبتو، حيث تهيمن عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة تيثر (USDT) على التحويلات الدولية وسط انخفاض قيمة عملة البيزو الرسمية بنحو 23%.

كما تؤكد البيانات الإقليمية تنامي اتجاه الاعتماد المتزايد، حيث كشف أحدث “مؤشر Chainalysis العالمي لتبنّي أصول الكريبتو” أن اعتماد العملات الرقمية في أمريكا اللاتينية ازدادَ من 53% عام 2024 إلى 63% على أساس سنوي، ما يُعزز مكانة المنطقة كإحدى أسرع أسواق العملات الرقمية نمواً.

المصدر: Chainalysis

يُذكر استحواذُ أمريكا اللاتينية على 9.1% من القيمة العالمية لمعاملات العملات الرقمية بين تموز/يوليو 2023 وحزيران/يونيو 2024، حيث أجرت هذه المنطقة معاملاتٍ باستخدام الأصول الرقمية تقارب قيمتها 415 مليار دولار خلال هذه الفترة.

كما يَظهر هذا النمو من خلال تصنيفات الدول، حيث حققت ثلاث دولٍ من أمريكا اللاتينية مراكزَ بين أكثر 20 دولة اعتماداً للأصول الرقمية لعام 2025، وهي البرازيل (الخامسة)، وفنزويلا (الثامنة عشرة)، والأرجنتين (العشرون).

وصرّحت مارييلا بالديفيسو (Mariela Baldivieso) -عضوة البرلمان البوليفي عن حزب “كومونيداد سيودادانا”- بأن التبنّي الشامل للعملات الرقمية يُمكنه تعزيز الدعائم الاقتصادية للمنطقة، مشيرةً إلى أن مستويات تبنّي بوليفيا للأصول الرقمية يضعها حالياً بين أكبر خمس دول في أمريكا اللاتينية مشتركةٍ بهذا المجال، وذلك بفضل سياسة الإصلاحات التقدمية التي تتبعها.

¡Un gran paso para la adopción de criptoactivos en Bolivia! 🚀



A partir de este lunes 28 de octubre, estará disponible un nuevo servicio de custodia, compra y venta de USDT. Esto representa un avance significativo hacia la integración de criptomonedas en el país, acercándonos a… pic.twitter.com/a7zzhsn0c0 — Mariela Baldivieso (@baldmariela) October 27, 2024

يُشار إلى أن توسيع شركة تويوتا خيارات الدفع لتشمل قبول عملة تيثر (USDT) كوسيلة دفع في بوليفيا لا يُعَد المرة الأولى التي تنخرط فيها الشركة بحلول دفع قائمةٍ على تقنية البلوكتشين والعملات الرقمية.

ففي تموز/يوليو 2024، وضع مختبر تويوتا الخاص بالبلوكتشين (Toyota Blockchain Lab) خططاً لنظام MOA (حساب خاص بالتنقل) عاملٍ وفق معيار ERC-4337 على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) بهدف منح المركبات هويّاتٍ على البلوكتشين تدعم التشغيل الذاتي بالكامل.

لاحقاً، أعلن قسم الشؤون المالية لدى مجموعة تويوتا عن نيّته إطلاق سندات مالية رقمياً على البلوكتشين (تُعرف بسندات ST)، وتتيح هذه السندات ضمن محفظة تويوتا امتيازاتٍ حصريةً لحامليها ممّن يتمتعون أيضاً بعضوية محفظة تويوتا.