التوترات بين الهند وباكستان قد تتسبب بارتفاع سعر بيتكوين، وفقاً لأحد المشرعين الروس البارزين

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

عضو في البرلمان الروسي يشير إلى استخدام بيتكوين (Bitcoin-BTC) لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية في بعض البلدان.

أشار أحد المشرّعين الكبار في روسيا إلى احتمال تسبّب التوترات المتزايدة بين الهند وباكستان بارتفاع سعر بيتكوين (Bitcoin-BTC)؛ وفي حديثٍ لجريدة Russian Parliamentary Gazette في 7 أيار/مايو، أشار رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية أناتولي أكساكوف (Anatoly Aksakov) إلى أن بعض الدول تستخدم بيتكوين في صفقات الأسلحة الدولية.

هل سيتسبب الصراع بين الهند وباكستان بـ “تحفيز شراء بيتكوين”؟

أشار المشرّع الروسي إلى أنه في حال تصاعدت العمليات العسكرية بين الهند وباكستان، فقد يبدأ المستثمرون حول العالم بالاستثمار الكبير في أصولٍ مثل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى والعملات الرقمية. وقال أكساكوف:

“تتسبب هذه الظروف السياسية المتوترة عادةً بزيادة الإقبال على أدوات استثمارية متنوعةٍ كبيتكوين والذهب، وخصوصاً مع بدء استخدام BTC في برامج توريد الأسلحة”.

While geopolitical tensions between India and Pakistan are top of investors’ minds, many are finding comfort in the muted impact on stocks historically. Read for free with your email on what could move markets today. https://t.co/k7xA2yLAKO — Bloomberg (@business) May 8, 2025

وأردف أكساكوف قائلاً: “بشكل عام، بيتكوين هي إحدى الأصول التي توفر ملاذاً آمناً”، ما يعني أن الطلب على هذه العملة “يزداد عادةً في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية”.

كما نبّه أكساكوف إلى أن ظروف عدم اليقين الجيوسياسي “تتسبب عادةً بتحفيز الاهتمام بالعملات الرقمية”.

مخطط بياني لسعر بيتكوين خلال الأسبوع الماضي. (المصدر: CoinGecko)

مع ذلك، أشار أكساكوف إلى أن المستجدات في الولايات المتحدة تُعَد “المؤثر الأكبر في سعر بيتكوين”، لأن “أغلبية مالكي عملة BTC” يقيمون في الولايات المتحدة. واختتم أكساكوف حديثه بالإشارة إلى أن النزاع بين الهند وباكستان “قد لا يكون له أي تأثير على الروبل الروسي”، مؤكداً أن سعر هذه العملة يعتمد بشكل شبه كامل على “الظروف الاقتصادية الداخلية” في روسيا.

جدير بالذكر أن أكساكوف يُعتبر -حتى الآن- أبرز المسؤولين عن سنّ القوانين الخاصة بالعملات الرقمية في البلاد، وقد أشار سابقاً إلى أن موسكو على علم باستخدام الشركات المحلية عملة BTC والعملات الرقمية الأخرى في الصفقات الدولية.

وفي أيلول/سبتمبر من عام 2024، بيّنت تقارير روسيةٌ أن موسكو قامت بتخصيص فريق لدراسة عمليات الدفع بالعملات الرقمية في صفقات السلع ذات الاستخدام المزدوج، أي تلك التي يُمكن استخدامُها في التطبيقات المدنية والعسكرية.

A three-day ceasefire declared by Russia came into effect on Thursday morning with skies over Ukraine's major cities quiet, in a change from successive nights of heavy attacks by Russian drones and ballistic missiles https://t.co/69e2hZVJW9 — Reuters (@Reuters) May 8, 2025

هل تسعى موسكو لاستخدام حلول الدفع بالعملات المستقرة؟

تسعى البنوك الحكومية الروسية إلى استخدام العملات المستقرة كبديلٍ للعملات التقليدية في عمليات الدفع، كما قام بنك بروم سفياز (Promsvyazbank) الحكومي بإطلاق منصة A7، وهي منصةٌ لتسوية عمليات الدفع الدولية، مُشيراً إلى أن هذه المنصة تسعى لتيسير عمليات الدفع الدولية. وخلال الشهر الماضي، أفادت وكالة TASS الروسية بأنّ مُشغلي A7 “يعكفون حالياً على تعزيز تبني العملات المستقرة المُقيّمة بالروبل الروسي (RUB)”، كما نقلت الوكالة عن نائب رئيس قسم السياسات المالية في وزارة المالية الروسية أوسمان كابالويف (Osman Kabaloev) قوله: “أدوات الدفع بالروبل عن طريق البلوكتشين هيَ متاحة بالفعل، ويتم استخدامها بشكلٍ أو بآخر”.

تابعونا عبر Google News