توم لي (Tom Lee) يتوقع انطلاق سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) صوب 5,500$ قريباً، و12,000$ في نهاية العام: فهل يعد ذلك واقعياً؟

“توم لي” يتوقع ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 5,500$ قريباً وإلى 12,000$ في نهاية العام، بعد نجاح شركة Bitmine بتجميع احتياطيات خزانةٍ من هذه العملة بقيمة 7.65 مليار دولار عقب إقرار قانون GENIUS المتعلق بالعملات المستقرة.

توقع توم لي (Tom Lee) -كبير مسؤولي الاستثمار لدى Fundstrat- ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 5,500$ في المدى المنظور، مع هدفٍ طموح يبلغ 12,000$ في نهاية العام. وكشف لي بتاريخ 26 آب/أغسطس ضمن برنامج Amitis Investing أن توجهات مؤسسات وول ستريت تجاه عملة إيثيريوم (Ethereum) تبدلت جذرياً بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي قانون GENIUS المرتبط بالعملات المستقرة، وأكد أن بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) توفر البنية التحتية الملائمة لنظم التمويل التقليدي (TradFi) نظراً لدعمها معروض عملات مستقرة تفوق قيمته الإجمالية حالياً 145 مليار دولار.

Tom Lee made his market open debut today on the show and we discussed a variety of topics including Ethereum & Bitmine:



– Why $ETH could be the biggest macro trade of the next decade



– How $BMNR is growing the NAV & ETH per share at an accelerated pace



— amit (@amitisinvesting) August 26, 2025

فهيمنتُها القوية على القطاع تُعَد من أبرز ما دفع Lee لاعتبار عملة إيثيريوم (Ethereum) إحدى أبرز الفرص الاستثمارية المتعلقة بالبنية التحتية خلال العقد المقبل.

توقعات توم لي بشأن عملة إيثيريوم (Ethereum) أعقبت اتباع شركة BitMine نهج تجميع أرصدة خزانة منها بقيمة 7.65 مليار دولار

بعد إطلاق Lee شركة BitMine المختصة بإنشاء أرصدة خزانة من عملة إيثيريوم (Ethereum)، تدفقت استثمارات قويةٌ إلى العملة، فقد بدأ مديرو المؤسسات الاستثمارية وصغار المستثمرين بتحويل وجهتهم الاستثمارية بشكل ممنهج من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى عملة إيثيريوم (Ethereum)، وبلغ متوسط حجم التحويلات اليومية حوالي 900 مليون دولار.

المصدر: حساب woonomic على منصة X

فمنذ إطلاق شركة BitMine إستراتيجيتها الخاصة بتجميع أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) في 30 حزيران/يونيو، ازدادت القيمة السوقية للعملة بأكثر من 255 مليار دولار، وأشارَ جيف كندريك (Jeff Kendrick) -أحد محللي ستاندرد تشارترد (Standard Chartered)- مؤخراً إلى أن إجمالي الاستثمارات الواردة إلى المؤسسات المهتمة بضم عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى أصول خزينتها تجاوز نظيره للشركات التي اختارت عملة بيتكوين (Bitcoin) لخزائنها، كما يرى أن مؤسسات خزائن عملة إيثيريوم (Ethereum) تتمتع بفرص توسع أكبرَ تنظيمياً مقارنة بنظيرتها المراهنة على عملة بيتكوين (Bitcoin).

وقدم المُحلل الداخلي لدى BitMine توقعات جديدةً للإدارة، بعد أن توقع بدقة انخفاض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) الأسبوع الماضي إلى 4,075$ ومن ثم ارتفاعه لاحقاً ليسجل مستواه القياسي الجديد عند 4,900$.

ففي 26 آب/أغسطس، توقع Lee أن يُسجل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) أدنى مستوياته خلال ساعات، بالتزامن مع قيام شركة BitMine Immersion Technologies بشراء أرصدة إضافية منها بقيمة 21.28 مليون دولار، ما رفع حيازاتها الإجمالية منها إلى 1.72 مليون عملة ETH بقيمة 7.65 مليار دولار.

يُذكر أن توقعاته تتفق مع التقييم الفني للمحلل المطلع مارك نيوتن (Mark Newton) الذي يُرجّح انطلاق سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مُسجلاً مستوًى قياسياً جديداً عند 5,100$ قبل استهداف 5,500$.

وفي مقابلةٍ لاحقةٍ مع شبكة CNBC، أكد Lee توقعاته بشأن عملة إيثيريوم (Ethereum) مصرحاً بأهدافٍ سعرية جريئةٍ في نطاق 12,000$-16,000$، مشيراً إلى اعتقاده أنّ “عملة إيثيريوم تستعد لموجة ارتفاع مشابهةٍ لانطلاقة عملة بيتكوين (Bitcoin) عام 2017”.

وقد اكتسب Lee شهرةً واسعة في عام 2017 عندما ظهر على قناة CNBC وتوقع بلوغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) علامة 55,000$ في وقتٍ بلغ سعرها فيه 2,000$ فقط، وهو توقع قوبل آنذاك بسخرية العديد من خبراء وول ستريت. واليوم، يُطبق Lee القناعة نفسها تجاه عملة إيثيريوم (Ethereum)، ما دفع الكثير من المستثمرين إلى متابعة تحليلاته عن كثب.

من جهته، يعتبر رايان آدامز (Ryan Adams) -المستثمر والمحلل لدى منصة Bankless- توقعات Lee بشأن عملة إيثيريوم (Ethereum) استثنائية للغاية، مشيراً إلى تجميع Lee لأرصدة منها بقيمةٍ تقارب 10 مليار دولار في 50 يوماً، أي قرابة 1.4% من معروضها الكلي.

Absolutely unprecedented.



Tom Lee has acquired almost $10 billion ETH over the past 50 days.



Over 1.7m ETH.



1.4% of all ETH supply.



— RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth 🦄 (@RyanSAdams) August 25, 2025

ويرى آدامز أنه إذا تمكن Lee من تحقيق هدفه بامتلاك 5% من المعروض الإجمالي لعملة إيثيريوم (Ethereum) ونجَح السعرُ بتجاوز مستوى 12,000$، فإن شركة BitMine قد تتفوّق على شركة Strategy لتصبح كبرى شركات خزائن الكريبتو عالمياً.

في الوقت ذاته، يعمل كبار مالكي عملة إيثيريوم (Ethereum) على استغلال الزخم القوي وتدفق السيولة إلى العملة من أجل بلوغ مستوياتٍ غير مسبوقةٍ، كما تكشف بيانات البلوكتشين من منصة Arkham أن 9 عناوين تابعة لحيتان (كبار المستثمرين) اشترت مؤخراً كمياتٍ من عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 456.8 مليون دولار عبر خدمات التداول خارج المنصات (OTC) التابعة لشركتي BitGo وGalaxy Digital.

التحليل الفني: اختراق حاجز 4,800$ قد يتسبب بانطلاقة قوية لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum)

على صعيد التحليل الفني، يُظهر المخطط البياني في إطار الساعة زخماً صاعداً في المدى المنظور مع تحديد واضح لمناطق الدعم الرئيسية. فقد ارتد السعر مؤخراً عن نطاق الطلب البالغ 4,200$-4,460$، مع تزايد المراكز المضاربة على الارتفاع حول 4,500$، ما يعكس ثقة المستثمرين باستغلال التراجعات للشراء.

وتشير التحليلات الفنية إلى أن اختراق نطاق المقاومة البالغ 4,950$-5,000$ قد يشعل فتيل انطلاقة قوية تتفق مع مستهدف نموذج الهارمونيك الذي بدأ بالتشكل.

المصدر: TradingView/salahuddin20041

أما حالياً، فيتم تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) حول 4,580$ عقب تراجع طفيف، بينما تشير مؤشرات الزخم إلى تقاطع صاعد تشكل مؤخراً يعزز فرص استمرار التعافي، فإذا حافظت منطقة الطلب على متانتها خلال موجات التصحيح المحتملة، سيبقى استكمال المسار الصاعد قائماً صوب نطاق المقاومة البالغ 4,950-5,000$، وفي حال فشل بالتماسك أعلى 4,600$، فقد يشهد السعر تصحيحاً أعمق قبل محاولة الارتفاع مجدداً.