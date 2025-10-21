توم لي (Tom Lee) يتوقع وصول سعر عملة إيثيريوم إلى 5,000$ إذا تمكن زوج عملة إيثيريوم/عملة بيتكوين (ETH/BTC) من اختراق مقاومة 0.087

يتوقع توم لي أن يصل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 5,000$ إذا تمكن زوج عملة إيثيريوم/عملة بيتكوين (ETH/BTC) من اختراق مقاومة 0.087، وتمتلك شركة Bitmine حوالي 3.24 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum)، ما يُمثل حوالي 2.7% من إجمالي المعروض. في الوقت ذاته، يرى جون بولينجر (John Bollinger) أن نمط القاع المزدوج على المخطط البياني قد يدفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 5,000$ هذا الأسبوع.

توقع توم لي (Tom Lee) -المدير التنفيذي للاستثمارات في شركة Fundstrat Capital- أن يرتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 5,000$ إذا تجاوز زوج عملة إيثيريوم/عملة بيتكوين (ETH/BTC) مستوى المقاومة عند 0.087.

ووفقاً لـ Lee، سيُؤدي اختراقٌ واضح فوق 0.087 إلى تحوّلٍ هيكليّ في سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يُشبه من حيث الأهمية تحولات الاقتصاد الكلي التي أعادت تشكيل وول ستريت في القرن العشرين. وكشف Lee -الذي يشغل أيضاً منصبَ رئيس مجلس إدارة شركة Bitmine Immersion Technologies- أن الشركة عزّزت موقعها كأحد كبار المالكين المؤسساتيين لعملة إيثيريوم (Ethereum).

$BMNR $ETH



Bitmine buys 203,826K Ethereum over the last week and now own 3.2M total ETH.



Tom Lee:



"The crypto market saw one of its largest deleveraging events ever last week and this put downward pressure on ETH prices. Open interest for ETH sits at the same levels as seen… pic.twitter.com/jJYr3NTUlu — amit (@amitisinvesting) October 20, 2025

وتمتلك Bitmine حالياً 3.24 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum)، أي حوالي 2.7% من إجمالي معروضها، وتهدف إلى امتلاك 5% من المعروض على المدى الطويل، وهو ما يُسميه لي بـ “كيمياء الـ 5%”.

توم لي (Tom Lee): عملة إيثيريوم (Ethereum) ستصبح أكبر من أي بنك

في كلمته الافتتاحية “أكبرُ تحوّلٍ كلي في وول ستريت منذ التخلي عن معيار الذهب” خلال مؤتمر Token2049 الذي انعقد في سنغافورة مطلع هذا العام، جادل Lee بأن بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) أصبحت تمثل البنية التحتية المالية لهجرة وول ستريت إلى البلوكتشين، وأضاف:

“إذا انتقلت نصف الأنشطة المالية العالمية إلى البلوكتشين، فستصبح الشبكة المستخدمة في تسويتها أكبرَ من أي بنك أو بورصة، علماً بأن هذه الشبكة هي بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)”.

وقارن Lee التحوّل الجاري في سوق العملات الرقمية بما حدَث في عام 1971، عندما ألغت الولايات المتحدة معيار الذهب ليؤسس الدولار الأمريكي بعد ذلك إمبراطورية مالية عالمية رغم فقدانه لغطاء الذهب.

Tom Lee on Cathie Wood and ARK Invest’s FYI Podcast:



“Ethereum could flip Bitcoin the same way Wall Street flipped gold after 1971. When the dollar went off gold, Wall Street created products that made it dominant. In 2025, everything is becoming tokenized and Ethereum will be… pic.twitter.com/EJgdJt5dOI — Tom Lee Tracker (Not actually Tom) (@TomLeeTracker) October 16, 2025

ويرى Lee أن المشهد نفسه يتكرر اليوم مع بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) التي يعتقد أنها ستقود الحقبة القادمة من التمويل العالمي من خلال ترسيخ هيمنتها على عمليات التسوية المالية اللامركزية. وعلى الرغم من تقلبات السوق الأخيرة -والتي تُمثل واحدةً من أكبر عمليات تخفيض الرافعة المالية في سوق الكريبتو خلال السنوات الماضية- لا يزال Lee متفائلاً، واصفاً الاضطراب الحالي بمنطقة تجميع جذابةٍ للمستثمرين المؤسساتيين.

وشدَّد لي قائلاً: ” نظراً للدورة الفائقة المتوقعة لعملة إيثيريوم (Ethereum)، فإن هذا الاضطراب السعري يُمثل فرصة جذابة من حيث المخاطر والعوائد“. والآن، يقف زوج عملة إيثيريوم/عملة بيتكوين (ETH/BTC) عند 0.03654، أي أنه يبعُد بأكثرَ من 120% عن مستوى المقاومة الرئيسي عند 0.087.

على أي حال، سيؤدي اختراق خط الاتجاه الهابط هذا إلى دخول عملة إيثيريوم (Ethereum) في مرحلة اكتشاف سعري فوق مستوى 5,000$. ويشير نموذج التقييم الخاص بـ Lee -والمُستند إلى النسب التاريخية لزوج ETH/BTC- فإن القيمة العادلة لعملة إيثيريوم (Ethereum) تتراوح بين 12,000$ و22,000$.

المصدر: حساب @miaferrariii على منصة X

وعند وصول سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى 250,000$ ستتراوح القيمة الضمنية لعملة إيثيريوم (Ethereum) بين 11,965$ (وفقاً لمتوسط النسبة البالغ 0.0479 خلال السنوات الـ 8 الماضية) و21,818$ (وفقاً لأعلى نسبة تم تسجيلها في عام 2021 عند 0.0873).

وحتى إذا بلغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قيمة 150,000$ فقط، فمن المتوقع نظرياً أن يتراوح سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بين 7,179$ و13,091$، ما يُعزز احتمال تحقيق مكاسب نسبيةٍ قوية خلال المرحلة المقبلة.

بولينجر (Bollinger) ويوسف (Youssef) يتوقعان ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 5,000$ هذا الأسبوع

على غرار توقعات توم لي، صرّح جون بولينجر المُحلل الأسطوري ومبتكر مؤشر بولينجر (Bollinger Bands) الشهير بأنّ سعرَ عملة إيثيريوم (Ethereum) يُشكل نموذج “W” -أي القاع المزدوج- من حيث التقلبات، ما قد يدفع السعر إلى 5,000$ قبل نهاية هذا الأسبوع.

كذلك، شارك راي يوسف (Ray Youssef) -المدير التنفيذي لشركة NoOnes- وجهة نظره مع CryptoNews حول الوضع الحالي لسوق عملة إيثيريوم (Ethereum)، مشيراً إلى أنه يمر الآن بمرحلةٍ حاسمةٍ يتوازن فيها بين قوة فنيةٍ طويلة المدى وحالةٍ من عدم اليقين على المدى القصير، وأضاف:

“على الرغم من أن عملة إيثيريوم (Ethereum) ما تزال قوية من ناحية الأسس، إلا أن السوق يُظهر علامات هشاشةٍ على المدى القصير“.

تجدر الإشارة هنا إلى أن قائمة انتظار مغادرة مدققي بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) تجاوزت الآن 2.3 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمةٍ تزيد على 9 مليار دولار، بينما تخطى زمن الانتظار لإزالة العملات من الرهن مدة 40 يوماً.

📌 Record $10B in Ethereum Awaits Exit as Validators Queue to Cash Out – ETH Price Crash Coming?



A record $10 billion worth of Ethereum (ETH), exactly 2.44 million ETH, is now stuck in Ethereum’s validator exit queue, as stakers line up to withdraw their funds from the network,… pic.twitter.com/BPH8HervUl — Cryptonews.com (@cryptonews) October 8, 2025

علاوةً على ذلك، شهدت الصناديق المتداولة في البورصة لعملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) أيضاً استثماراتٍ غير مستقرة مؤخراً، فقد سجّلت خسائرَ تتجاوز 310 مليون دولار في الأسبوع الماضي وحده.

مع ذلك، يرى يوسف أن نطاق سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) الحالي بين 3,700$ و4,000$ يمثل “مرحلة تهدئة” بعد أداء قوي خلال الربع الثالث، حيث يقوم السوق بامتصاص السيولة الزائدة وإزالة الرهانات المضاربية.

ويعتقد يوسف أن نضوج نظام التمويل اللامركزي (DeFi) يشير إلى أن سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يُعيد ضبط نفسه ويستعد لحركة اكتشافٍ سعريةٍ كبيرة قادمة، قائلاً: “يبدو أن السعر يستعد للتحرك نحو مستوى 4,500$ في الأسابيع المقبلة -ما يُمكن أن يدفع السعر بسرعةٍ إلى 5,000$- إذا تحسنت ظروف السوق ولم تؤثر الرياح المعاكسة لظروف الاقتصاد الكلي على شهية المخاطرة“.

ولا يزال من الممكن إعادة اختبار مستوى الدعم البالغ 3,500$ في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث يتوقع يوسف وجود طلب قوي على “الشراء عند الانخفاض” عند هذا المستوى.