شركة ستيت ستريت (State Street): الأصول الممثلة رقمياً قد تُشكّل ما يصل إلى ربع الحقائب الاستثمارية بحلول عام 2030

توصّلت دراسةٌ أجرتها شركة ستيت ستريت (State Street) إلى أن الأصول الرقمية باتت تُشكّل الآن 7% من الحقائب الاستثمارية للمؤسسات، مع توقعاتٍ بارتفاع هذه النسبة إلى 16% خلال ثلاث سنوات.

لا تفوّت أفضل اكتتابات العملات الرقمية قبل الإدراج

قاعة تتوسطها طاولة كبيرة وحولها مقاعد، وتحيط بها شاشات عليها بيانات ومخططات تداول

تتوقع المؤسسات الاستثمارية أن تلعب الأصول الممثلة رقمياً دوراً أكبرَ بكثير في الحقائب الاستثمارية العالمية بحلول نهاية العقد، على أن تكون الأسواق الخاصة أول من يلمس هذا التحوّل.

وتشير دراسةٌ أجرتها شركة ستيت ستريت (State Street) ونُشرت يوم أمس الخميس إلى إمكانية أن تتمَّ ما بين 10% و24% من الاستثمارات المؤسساتية عبرَ أدواتٍ استثمارية ممثلةٍ رقمياً بحلول عام 2030.

بالتالي، يُنظَرُ إلى الأسهم الخاصة والدخل الثابت الخاص كأكبر المرشحين للتوّجه نحو التمثيل الرقمي. فلطالما عانت هذه الأسواق من نقص السيولة وارتفاع تكاليف التشغيل، ما يجعلها أهدافاً رئيسية لأدوات الاستثمار الرقمية المُصمَّمة لتعزيز الكفاءة وإطلاق السيولة.

حول ذلك، صرَّح يورغ أمبروسيوس (Joerg Ambrosius) رئيس خدمات الاستثمار في ستيت ستريت بالقول: “يبدو التسارع بتبنّي التقنيات الناشئة واضحاً للعيان. فقد تجاوزت المؤسسات الاستثمارية مرحلة التجريب، وأصبحت الأصول الرقمية تمثل الآن رافعةً إستراتيجية للنمو والكفاءة والابتكار”.

وأضاف أمبروسيوس بأنّ مجالات التمثيل الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية تتجه لإيجاد نقاط تقاطعٍ من شأنها إعادة تشكيل مستقبل التمويل على يد أوائل المُتبنّين.

Our 2025 global research on #digitalassets and emerging technologies reveals a decisive shift in adoption and strategic commitment among institutional investors toward #tokenization and blockchain-enabled transformation. Read more: https://t.co/hzk1f3dZ1O pic.twitter.com/tULwI2Ke88 — State Street (@StateStreet) October 9, 2025

الأصول الرقمية تُشكل 7% من الحقائب الاستثمارية، وتوقعات بتضاعفها خلال ثلاث سنوات

يُظهرُ البحث أيضاً أنه على الرغم من الزخم المتزايد الذي تكتسبه عملية التمثيل الرقمي، يعتقد العديد من المستثمرين أن التقنيات الأخرى سيكون لها تأثير أكبرُ على العمليات. في هذا السياق، أشارَ أكثرُ من نصف المشاركين في الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة الكمومية سيحظيان بتأثيرٍ أكبرَ من تقنية البلوكتشين، مع توقع حدوث تكاملٍ بين هذه التقنيات الثلاثة.

ووفقاً لهذه الدراسة، تمثّل الأصول الرقمية الآن 7% وسطياً من الحقائب الاستثمارية للمؤسسات، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 16% خلال ثلاث سنوات، أما أكثر أشكال هذه الأصول شيوعاً فهيَ النقد الرقمي إلى جانب الإصدارات المُمثلة رقمياً من أسهم البورصة والدخل الثابت. وفي المتوسط، تحدّث المشاركون عن امتلاكهم نسبة 1% من الاستثمارات في كلِّ فئةٍ من هذه الفئات.

الأهداف الاستثمارية بالعملات الرقمية والأصول الممثلة رقمياً والتي تم وضعها من قبل مديري الأصول خلال السنوات الثلاث المقبلة

مديرو الأصول يتفوّقون على مالكي الأصول من جهة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) والأصول الممثلة رقمياً

يبدو مديرو الأصول أكثرَ إقبالاً من مالكي الأصول في جميع الفئات تقريباً، حيث قال 14% من المديرين إن عملة بيتكوين (Bitcoin) تُشكّل ما بين 2% و5% من حقائبهم الاستثمارية مقارنةً بـ 7% عند مالكي الأصول. كذلك، تحدّثت نسبةٌ صغيرة من المديرين عن امتلاكهم ما لا يقل عن 5% من الأصول بعملة إيثيريوم (Ethereum) أو عملات الميم أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ما يشير إلى زيادة الرغبة في المخاطرة.

كذلك، يتفوّق مديرو الأصول في مجال التمثيل الرقمي للأصول الملموسة أيضاً. فقد تحدّثوا عن أحجام استثماراتٍ أكبرَ في الأصول العامة والأصول الخاصة الممثلة رقمياً، والنقد الرقمي مقارنة بمالكي الأصول.

مع ذلك، ما تزال العملات الرقمية هي المصدرَ الأكبرَ للعوائد في الحقائب الاستثمارية الرقمية. وفي هذا الخصوص، أكَّد 27% من المُشاركين أن عملة بيتكوين (Bitcoin) هي أقوى عملاتهم أداءً حالياً، وتوقع رُبعُهم أيضاً أن تظلَّ الأفضل أداءً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

من جهةٍ أخرى، احتلت عملة إيثيريوم (Ethereum) المرتبة الثانية، وأفاد 21% من المشاركين بأنها أكبر مصدرٍ لعوائدهم حالياً، ويتوقع 22% استمرار هذا الاتجاه.

في المقابل، أفاد 13% فقط بأن الأصول العامة الممثلة رقمياً تُشكّل مصدرَ معظم عوائدهم الرقمية، وأشار 10% فقط إلى الأصول الخاصة، ومن المتوقع أن تظلَّ هذه الأرقام دون تغيير في الغالب خلال السنوات الثلاث المقبلة.

شركة ستيت ستريت ترصد ثقةً متنامية من حيث استدامة اتجاه التمثيل الرقمي

تشير دراسة ستيت ستريت (State Street) إلى أنّ الأصول الخاصة قد تصبح أول المستفيدين الرئيسيين من التمثيل الرقمي، ومن المرجّح أن يتحقق ذلك بمجرّد تحسُّن البنية التحتية ونموّ ثقة المستثمرين.

علاوةً على ذلك، يسود اعتقادٌ واسع لدى المؤسسات بأن تُحقق الأصول الرقمية التبنّي المأمول خلال عَقدٍ من الزمن من خلال تحوّلٍ جذري، لا مُجرَّد دورة سوقية.

في المحصلة، تُعزز هذه النتائج الرأيَ القائل بأن التمثيل الرقمي يُمكن أن يُحدِث تحولاً في أسواق رأس المال. فمن خلال التمثيل الرقمي لملكية الأصول مثل العقارات والائتمان الخاص، يُمكن للمؤسسات تقليص أوقات التسوية، وخفض التكاليف، وتوسيع نطاق الوصول إلى المستثمرين الذين كانوا مُستبعدين سابقاً من الأسواق الخاصة.