وريثة عائلة تومسون رويترز تخسر ملايين الدولارات بسبب حيلة كريبتو قام بها وسيط روحي

إحدى أفراد العائلة المالكة للمجموعة الإعلامية والمالية تومسون رويترز (Thomson Reuters)، قامت باستثمار ملايين الدولارات في العملات الرقمية بمساعدة صديقتها السابقة آشلي ريتشاردسون (Ashley Richardson).

أفادت تقارير بأن المليارديرة تايلور تومسون (Taylor Thomson) خسرت أكثر من 80 مليون دولار عبر الاستثمار في الأصول الرقمية بعد اتّباعها نصائح استثمارية عبر وسيطٍ روحي.

أبرز النقاط: تايلور تومسون خسرت أكثر من 80 مليون دولار في استثماراتٍ من العملات الرقمية التي تمت إدارتها وفق إرشادات وسيطٍ روحي.

صديقتها السابقة آشلي ريتشاردسون نفذت ما يقارب 450,000 صفقة.

النزاع بين الطرفين أدى إلى دعاوى قضائية متبادلة، كما توصّلت تومسون إلى تسويةٍ مع مشروع البلوكتشين بيرسيستنس (Persistence).

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) يوم الإثنين، استثمرت تومسون -من عائلة تومسون التي تملك إمبراطورية الإعلام والبيانات المالية تومسون رويترز- ملايين الدولارات في العملات الرقمية بمساعدة صديقتها السابقة آشلي ريتشاردسون، وتشير التقارير إلى أن المرأتين لجأتا إلى وسيطٍ روحي شهير ومستشارين روحيين آخرين قبل أن تبدأ ريتشاردسون بإدارة استثمارات تومسون في العملات الرقمية.

ريتشاردسون أدارت استثمارات كريبتو بقيمة 140 مليون دولار في ذروة السوق الصاعدة

في ذروة السوق الصاعدة عام 2021، كانت ريتشاردسون تدير أصولاً رقمية تتجاوز قيمتها 140 مليون دولار موزعة عبر عدة مَحافظ تابعة لتومسون، لكنّ التراجع الحاد في سوق العملات الرقمية منتصف عام 2022 أدى إلى خسائر فادحةٍ في حقيبتها الاستثمارية.

وقدّرت شركة الاستشارات Guidepost Solutions خسائر تومسون بأكثر من 80 مليون دولار، وأشارت إلى أن ريتشاردسون نفذت أكثر من 450,000 صفقةٍ دون تفويض رسمي، وعرّضت الاستثمارات لإستراتيجياتٍ عالية المخاطر.

من جانبها، نفت ريتشاردسون هذه الاتهامات، مؤكدةً أنها تصرفت وفق تعليمات تومسون، وأن كل الصفقات التي نفذتها كانت للحفاظ على السيولة في العملات ذات التداول المحدود، وأكدت عدم وجود عقد رسمي بينهما، بل مجرّد اتفاق شفهي، وأصرّت على أنها لم تُحقق أي أرباح شخصية من تلك العمليات؛ وقالت ريتشاردسون في تصريحها لصحيفة WSJ: “كلُّ ما قمت به كان وفقاً لتعليمات ]تومسون[ لتقليل الخسائر”.

ومن ناحيةٍ أخرى، تطوَّر الخلاف إلى نزاع قانوني عام 2023، حيث رفعت تومسون دعوى قضائية ضد ريتشاردسون ومشروع البلوكتشين بيرسيستنس (Persistence-XPRT)، وهي بلوكتشين تعتمد آلية إثبات الرهن (PoS) تم إطلاقها عام 2021، واستثمرت تومسون 40 مليون دولار في عملته الأساسية التي انهارت قيمتها لاحقاً. فقد وصل سعر عملة بيرسيستنس (Persistence) إلى ذروته عند 16.59$ في 15 أيار/مايو 2021 وفق بيانات CoinGecko، لكنّها تراجعت بشكل حاد ليتم تداولها حالياً عند نحو 0.037$ فقط، أي بانخفاض يقارب 99% من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتطالب تومسون بتعويض قدره 25 مليون دولار، متهمة ريتشاردسون ومشروع Persistence بالاتفاق على “عمولة سرية” لصالح ريتشاردسون وتضليلها بشأن طبيعة هذا الاستثمار، وردَّ متحدث باسم تومسون على تصريحات ريتشاردسون قائلاً: “السيدة ريتشاردسون تُروج لرواية زائفةٍ في وسائل الإعلام في محاولةٍ لابتزاز أموالٍ أكثر من السيدة تومسون”.

في المقابل، رفعت ريتشاردسون دعوى مضادةً بقيمة 10 مليون دولار بدعوى التشهير، إثرَ مزاعم بأن تومسون اتهمتها بالاحتيال أمام آخرين. ويشير تقرير صحيفة WSJ إلى أن تومسون توصلت لاحقاً إلى تسويةٍ مع مشروع Persistence، بينما لا يزال النزاع القضائي مع ريتشاردسون قائماً حتى الآن.

مستثمر يخسر 3 مليون دولار في عملية تصيد احتيالي بالعملات الرقمية

في حادثةٍ منفصلة، تعرّض أحد مستثمري العملات الرقمية لعملية تصيد احتيالي خسر خلالها ما يقارب 3.05 مليون دولار بعملة تيثر (Tether-USDT) بعد توقيعه دون قصد على معاملةٍ خبيثة على البلوكتشين. وتم رصد الحادثة من قبل منصة تحليلات البلوكتشين Lookonchain يوم الأربعاء، ما يُسلط الضوء على تصاعد تهديدات التصيد الاحتيالي التي تستهدف مالكي الأصول الرقمية، حيث استغل المهاجم عادةً شائعة بين المستخدمين، وهي التحقق من بداية ونهاية عناوين المحافظ فقط وتجاهل باقي العنوان.

وبحسب تقرير الأمان الأخير الصادر عن CertiK، فقد خسر مستثمرو العملات الرقمية أكثر من 2.2 مليار دولار بسبب الاختراقات وعمليات التصيد الاحتيالي في النصف الأول من عام 2025، جاء القسم الأكبر منها نتيجة اختراق المحافظ الذي تسبّب لوحده بخسائرَ تجاوزت 1.7 مليار دولار عبر 34 حادثة، بينما أسفرت هجمات التصيد الاحتيالي عن خسائر تتجاوز 410 مليون دولار عبر 132 هجوماً.