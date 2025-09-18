منصة التداول Bullish المدعومة من بيتر ثيل تحقق أرباحاً بقيمة 108 مليون دولار خلال الربع الثاني منهية خسائر العام الماضي

ارتفعت مبيعات الأصول الرقمية على مقياس الربع إلى 58.6 مليار دولار، مقارنةً بـ 49.6 مليار دولار على أساس سنوي.

أفصحت منصة تداول العملات الرقمية Bullish عن تحقيق صافي ربح بلغ 108.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025، في تحوّلٍ كبيرٍ مقارنة بخسائر قدرها 116.4 مليون دولار في الربع ذاته من العام الماضي.

المحاور الرئيسية: منصة Bullish تحقق أرباحاً قدرها 108.3 مليون دولار في الربع الثاني من 2025، بالعكس من خسائر العام الماضي البالغة 116.4 مليون دولار.

حصلت المنصة على ترخيص BitLicense في نيويورك ووسّعت نطاق التزاماتها التنظيمية عالمياً.

بلغ حجم التداول في الربع الثاني 179.6 مليار دولار، فيما تتوقع Bullish تراجعاً طفيفاً في النشاط خلال الربع الثالث.

يُعَد هذا أولَ إفصاح للمنصة عن الأرباح منذ إدراجها في بورصة نيويورك، وقد جاء مصحوباً بزخم قوي في أنشطة التداول ومكاسب تنظيمية، كما ارتفعت مبيعات الأصول الرقمية للربع الواحد إلى 58.6 مليار دولار، مقارنةً بـ 49.6 مليار دولار على أساس سنوي.

منصة Bullish تحصل على تراخيص أساسية في نيويورك لتقديم خدمات التداول الفوري والوصاية

حصلت المنصة على تراخيص هامة في نيويورك من بينها BitLicense ورخصة تحويل الأموال، ما يسمح لها بتقديم خدمات التداول الفوري بالعملات الرقمية وخدمات الوصاية في الولاية.

وتدعم هذه الإضافات حضورها التنظيمي المتوسّع، والذي يشمل بالفعل موافقاتٍ في أوروبا بموجب قانون MiCA، بالإضافة إلى رخص تنظيميةٍ في هونج كونج. وأكد الرئيس التنفيذي للمنصة -توم فارلي (Tom Farley)- أنّ النتائج تعكس رُبعاً اتسم بالقوة التشغيلية والتموضع الإستراتيجي.

وقال فارلي في بيانٍ يوم الأربعاء: “حققنا نمواً ملحوظاً في خدمات السيولة، ونظّمنا بنجاح مؤتمر Consensus، كما حصلنا على الموافقات التنظيمية التي تضعنا على مسار النجاح طويل الأمد”.

في ذات السياق، لامس حجم التداول الإجمالي 179.6 مليار دولار في الربع الثاني مقابل 133 مليار دولار قبل عام. ورغم هذا النمو، تتوقع الشركة تراجعاً طفيفاً في حجم التداول خلال الربع الثالث ليصل إلى قيمةٍ بين 133 و142 مليار دولار.

بعد نشر التقرير، أغلق سعر سهم Bullish تداولاته عند 54.35$ بارتفاعٍ قدره 5.8% خلال اليوم، وأضاف 2.1% أخرى في التداول بعد الإغلاق. مع ذلك، يبقى سعر الأسهم منخفضاً بنسبة 21.8% منذ إدراج المنصة في آب/أغسطس، لكنّ منصة Bullish بفضل الأرباح القوية وتوسّع الاعتمادات التنظيمية وارتفاع حجم المعاملات تبدو وكأنها تشق طريقها بثباتٍ وسط مشهدٍ يزداد صرامة في سوق منصات الكريبتو، لتقدّم بقعة ضوءٍ نادرةً في سوقٍ يسوده الحذر.

منصة Bullish تستفيد من زخم الطرح العام والتراخيص الأوروبية لدخول السوق الأميركية

جاء حصول Bullish على ترخيص BitLicense ورخصة تحويل الأموال في نيويورك في إطار توسّعها العالمي الذي يمتد حالياً إلى الاتحاد الأوروبي وهونج كونج وجبل طارق والولايات المتحدة.

كما برزت المنصة في الأخبار مُؤخراً بعدما أصبحت أول شركةٍ مُدرجةٍ في الولايات المتحدة تجمع أكثر من مليار دولار بالكامل عبر العملات المستقرة خلال إدراجها في بورصة نيويورك في آب/أغسطس بدعم من بيتر ثيل (Peter Thiel).

وتمّت عملية جمع التمويل عبر شبكات بلوكتشين مثل بلوكتشين سولانا(Solana blockchain) ، وقد عكس ذلك التزام Bullish بالتمويل الرقمي الأصلي. في أوروبا، حصلت المنصة على ترخيص MiCAR معتمد من هيئة BaFin في ألمانيا، ما وفّرَ لها أساساً تنظيمياً لخدمة العملاء المؤسساتيين عبر الاتحاد الأوروبي، كما أن مقرّها في فرانكفورت يضعُها تحت إشراف واحدة من أكثر الهيئات التنظيمية المالية موثوقية على مستوى العالم.

ومع التراخيص الأميركية الجديدة، بدأت Bullish بتقديم خدماتها للعملاء المؤسساتيين والمتداولين المحترفين في نيويورك، بما يشمل التداول الفوري وخدمات الوصاية. ويتميّز محرّكها المتطور للتداول بدمج مطابقةِ أوامر دفتر الأوامر مع آليات صناعة السوق الآلية، ويضمن ذلك توافر سيولةٍ عميقة.

يأتي دخول Bullish إلى الولايات المتحدة في وقتٍ يشهد عودةً وتوسعاً لشركات الكريبتو في السوق الأميركية مع تحسّن الوضوح التنظيمي؛ ومن بين هذه الشركات Polymarket وTON Foundation وDeribit، بينما تستعد وول ستريت لإطلاق اكتتاباتٍ عامةٍ أولية في قطاع العملات الرقمية تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار قبل أيلول/سبتمبر.