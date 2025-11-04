الفيدرالي يتجه إلى التيسير، فهل آن أوان انطلاقة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)؟ وعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يمكنها توفير محفز قوي مع اقتراب حصيلة اكتتابها من 26 مليون دولار

ظهرت عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) في لحظةٍ فارقةٍ مع تحوّل الاحتياطي الفيدرالي من سياسة التشديد إلى نهج التيسير؛ فبعد خفض معدلات الفائدة في 29 تشرين الأول/أكتوبر وضخ سيولةٍ بلغت 29 مليار دولار، بات واضحاً أن الأوضاع المالية ستمر بمرحلةٍ أكثرَ مرونة، وهي أجواء لطالما صبّت في صالح عملة بيتكوين (Bitcoin) وأصول المخاطرة.

فمع استعادة الأسواق للسيولة، يبدو التوقيت الحالي مثالياً لظهور عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) التي تُواصل لفت الانتباه بعد نجاح اكتتابها بجمع أكثرَ من 25.7 مليون دولار حتى الآن بينما يُواصل فريقها تطويرَ ما يُوصف بأنه أسرع حلول توسع بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) من الطبقة الثانية، خاصةً وأن بنيتها تعتمد على هيكليةٍ مزدوجة الطبقات: طبقة تنفيذ تعتمد على آلة سولانا الافتراضية (SVM) لتوفير معاملاتٍ عالية السرعة ومنخفضة التكلفة، وطبقة تسويةٍ ترتكز إلى بلوكتشين بيتكوين لضمان التسوية والأمان، كما تم دعمُها مؤخراً بإطار أمني مُتقدّم يتيح تكامل الطبقتين معاً.

أما عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، فهيَ القلب النابض للنظام التقني نظراً لاستخدامها في دفع رسوم التحويل (الغاز) وأنشطة الرهن والحوكمة، ومن المقرر ارتفاع سعرها بحلول جولة الاكتتاب التالية المقرّر انطلاقها بعد 6 ساعاتٍ، وما يزال بإمكان المهتمين شراؤها حالياً مقابل 0.013215$.

حين يهمس الفيدرالي، تُصغي عملة بيتكوين (Bitcoin)

خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي معدلات الفائدة الأساسية بمقدار 0.25% إلى نطاق 3.75%-4.00%، وهو الخفض الثاني هذا العام وسط تباطؤ تنامي الوظائف واستمرار التضخم وتعليق عدد من التقارير الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي.

في ذات الاجتماع، أعلن الفيدرالي إنهاء خفض ميزانيته العمومية اعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر مُنهياً بذلك مرحلة التشديد الكمي رسمياً، ليتبعها في 31 تشرين الأول/أكتوبر ضخّ 29.4 مليار دولار في النظام المصرفي عبر آلية إعادة الشراء الدائمة، وهي أكبر دفعة سيولةٍ منذ جائحة كورونا.

جاءت هذه العملية بهدف تخفيف الضغوط التمويلية قصيرة الأجل على البنوك واستقرار معدلات الإقراض الليلي التي بدأت بالارتفاع نتيجة تشدّد احتياطيات النظام. وبإضافة سيولةٍ نقديةٍ جديدة، فقد ضمِنَ الاحتياطي الفيدرالي قدرة البنوك على تلبية احتياجاتها التمويلية اليومية دون الإخلال باستقرار أسواق الائتمان العامة.

وبالنسبة لعملة بيتكوين (Bitcoin)، فقد ارتبطت تحركاتٌ مماثلةٌ تاريخياً ببدء فتراتٍ من وفرة السيولة، أي المراحل التي يتزامن فيها دعم البنوك المركزية مع تجدّد الإقبال على أصول المخاطرة، وعادةً ما تستجيب العملة في مثل هذه الفترات إلى زيادة الاستثمارات وازدياد التقلبات الصاعدة.

في هذا السياق، تتموضع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كمشروعٍ يسعى إلى تضخيم هذا الزخم عبر تطوير بنيةٍ تحتيةٍ متقدمةٍ تُحوّل قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin) المتنامية إلى نظام تقني قابلٍ للتوسع والتطبيق العملي.

فريق عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) يعزز بنيتها الأساسية مع تسارع وتيرة التطوير

مع إنعاش السيولة مُجدداً للأسواق، يُواصل مطورو عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) جُهودهم لتطوير البنية التقنية بهدف توسيع دور عملة بيتكوين (Bitcoin) كي تُصبح أكثرَ من مجرد مخزن للقيمة، ويرتكز المشروع على هيكل مزدوج الطبقات: طبقة تنفيذ تعتمد على آلة سولانا الافتراضية (SVM) لضمان سرعة المعاملات وانخفاض تكلفتها، وطبقة تسويةٍ ترتكز إلى بلوكتشين بيتكوين لتوفير الأمان والتسوية، ويُولي الفريق اهتماماً خاصاً في تحديثه الأخير لتكامل الأمان، بما يضمَنُ إمكانية التحقق من جميع أنشطة الشبكة على الطبقة الأساسية لبلوكتشين بيتكوين.

عملياً، يُنفّذ حل بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) المُعاملات بسرعةٍ مماثلةٍ لبلوكتشين سولانا (Solana blockchain)، لكنّ تسويتها النهائية تتم على بلوكتشين بيتكوين، لتجمَع بين الأداء العالي والثبات الأمني. ويُمكن للمطورين استخدام أدوات SVM المألوفة لبناء تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) والألعاب وغيرها من التطبيقات اللامركزية (dApps) عالية الأداء، كلُّ ذلك ضمن إطار أمان بلوكتشين بيتكوين.

تضيف هذه المرحلة مجموعةً من آليات الأمان التشغيلية المتقدمة، مثل التسلسل الشفاف للعمليات، والبنى التحتية القابلة لإعادة الإنشاء، والتحقق المجتمعي اللامركزي، بهدف ضمان أن تكون كلُّ مكوّنات الشبكة قابلة للتدقيق ومُحصّنةً ضدّ التلاعب، وكل خطوة من هذه التحسينات تعيد التأكيد على مبدأ Bitcoin Hyper الجوهري: “التوسّع لا ينبغي أن يأتي على حساب الثقة”.

وتدفعُ هذه التطورات فريق عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) نحوَ تحقيق رؤيته المتمثلة بتوسيع نطاق أمان بلوكتشين بيتكوين إلى نظامٍ أسرَع وأكثرَ مرونة، يسمح بتوسيع الاستخدام دون الإخلال بعناصر الثبات والموثوقية التي ميّزت عملة بيتكوين (Bitcoin) دائماً.

شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) قبل ارتفاع السعر الوشيك

تُمثل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) ذلك التحوّل الجوهري في مفهوم عملة بيتكوين (Bitcoin)، من مخزنٍ للقيمة إلى أصلٍ يُستخدم لتشغيل تطبيقات التمويل اللامركزي والألعاب وحالات الاستخدام العملية. ومع تسارع وتيرة تطوير الشبكة وازدياد أنشطة المطورين، فإن الانضمام المبكر يمنحُ المستثمرين فرصة امتلاك العملة المحورية التي ستدير وتُموّل هذا الاقتصاد المتنامي على البلوكتشين.

كذلك، يمنحُ الانضمام الآنَ المستثمرين فرصة شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بأقل سعر ممكن قبل انطلاق جولة الاكتتاب القادمة، فهذه فرصتكم لشرائها مباشرةً من خلال الموقع الرسمي للاكتتاب مقابل عملة سولانا (Solana-SOL) أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB)، أو حتى شرائها بواسطة الفيزا والماستركارد.

كما يُمكنكم رهن ممتلكاتكم من العملة ضمن بروتوكول الرهن، والاستمتاع بكسب عائد سنوي متغير تبلغ نسبته حالياً 46%. وللحصول على أفضل تجربةٍ ممكنةٍ، يُمكنكم استخدام محفظة بيست واليت (Best Wallet) إحدى أفضل محافظ العملات الرقمية وعملة بيتكوين (Bitcoin) في القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، ستجدون عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مُدرَجة في تطبيق Best Wallet ضمن قائمة العملات المنتظرة (Upcoming Tokens) الخاصة بتقييم المشاريع الواعدة ذات أقوى الإمكانات، ما يُسهّل عليكم شراءَها وتتبع أرصدتكم وتحصيلها فورَ إطلاقها، علماً أنه يُمكنكم تنزيل تطبيقها المجاني من متجري التطبيقات Google Play وApple App Store.

ختاماً، يُمكنكم الانضمام إلى مجتمع المشروع عبر متابعة حساباته على منصتي X وتيليجرام لمتابعة آخر المستجدات.

