تايلاند تطلق آلية دفع تتيح للسائحين تحويل أرصدة الكريبتو إلى عملة البات (Baht) المحلية بدءاً من 18 آب/أغسطس

أطلقت تايلاند اليوم الإثنين 18 آب/أغسطس برنامج “TouristDigiPay” الذي يتيح للزوار الأجانب تحويل عملاتهم الرقمية إلى عملة البات (THB) التايلاندي لاستخدامها في عمليات الدفع الإلكترونية في عموم البلاد، ويعمل البرنامج ضمن إطار عمل تجريبي خاضع للإشراف التنظيمي ويتسم بمتطلباتٍ صارمةٍ لتعرّف هوية العملاء (KYC) وحدود الإنفاق الشهرية، وذلك لمنع الجرائم المالية وتحسين إيرادات السياحة.

Thailand will launch the “TouristDigiPay” scheme on August 18, allowing foreign visitors to convert cryptocurrency into Thai baht for QR code payments. The program runs under a regulatory sandbox, requires strict KYC/AML checks, and sets monthly spending limits of 50,000–500,000… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 17, 2025

التحالف الحكومي يستهدف إنعاش السياحة عبر الابتكارات الرقمية

وفقاً لتقرير محلي، كشف بيتشاي تشونهوفاجرا (Pichai Chunhavajira) -نائب رئيس مجلس الوزراء التايلاندي ووزير المالية- عن البرنامج بحضور مسؤولين من وزارة المالية ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ومكتب مكافحة غسل الأموال ووزارة السياحة والرياضة في تايلاند.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج استجابةً لتباطؤ قطاع السياحة كثيراً هذا العام نتيجة تراجع أعداد الزوار الصينيين بالأساس، ويتطلب استخدامه من السائحين فتح حساباتٍ لدى منصات كريبتو خاضعةٍ لرقابة SEC وموفري خدمات تحويل أموال إلكترونية خاضعين إلى رقابة بنك تايلاند المركزي التنظيمية. كذلك، يتوجب عليهم اجتياز عمليات تحقق صارمة وفقاً لمتطلبات العناية الواجبة، دون السماح لهم بتحويل أصولهم الرقمية إلى عملة البات إلا عبرَ مُشغلين مرخصين، وأن يقتصر استخدام الأموال المحولة على عمليات الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) والطرق الإلكترونية الأخرى، حيث يَحظر البرنامج السحب النقدي المباشر، وتقتصر المشاركة فيه على السائحين ذوي الإقامة المؤقتة في تايلاند.

وسابقاً، انتهت SEC التايلاندية من إجراء المشاورات العامة بشأن استخدام الابتكارات المالية والأصول الرقمية لدعم النمو الاقتصادي والسياحي، كما تم إغلاق نافذة تلقي الملاحظات بتاريخ 13 آب/أغسطس.

إطار تنظيمي متسق مع نهج توسيع استخدام الأصول الرقمية عالمياً

تتسق آلية عمليات الدفع السياحية باستخدام العملات الرقمية في تايلاند مع الأسس التنظيمية المُعدّة طوال عام 2025، بما فيها الإعفاء الضريبي على دخل الأفراد من أرباح استثمارات الكريبتو لمدة 5 سنوات، والذي أقره مجلس الوزراء في حزيران/يونيو. وينطبق الإعفاء الضريبي فقط على المعاملات التي تتم عبر منصاتٍ حاصلةٍ على ترخيص SEC التايلاندية خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2025 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2029.

https://twitter.com/explore?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1935011406879011153%7Ctwgr%5Ed6f287384c47ba74aa63ed0945d984b01d951e8e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcryptonews.com%2Fnews%2Fthailand-launches-crypto-to-baht-payment-system-for-tourists-starting-august-18%2F

ويهدف هذا الإعفاء إلى تحسين مكانة تايلاند كمركز رائد للأصول الرقمية، مع السعي إلى توفير موارد ضريبية إضافية بقيمةٍ تتجاوز المليار بات (Baht) من الأنشطة الاقتصادية غير المباشرة. عن ذلك، صرّح نائب وزير المالية جلابان أمورنفيفات (Julapun Amornvivat) بأن هذه السياسة تستهدف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز أسواق الأصول الرقمية.

في ذات الوقت، شددت تايلاند رقابتها التنظيمية عبر حجب وصول المستخدمين إلى 5 منصات كريبتو رئيسية في أيار/مايو شملت منصات بايبت (Bybit) وكوين إكس (CoinEx) وأوكي إكس (OKX) بداعي عملها دون الحصول على تراخيص؛ وبرّرت SEC التايلاندية ذلك بحرصها على حماية المستثمرين ومنع غسل الأموال نظراً لكونها الدواعي الرئيسية لهذه الإجراءات.

وأطلقت الجهة التنظيمية عملات استثمار رقمية أسمتها جي توكنز (G-tokens) بقيمة 150 مليون دولار في أيار/مايو، وذلك عبر آليةٍ تتيح للمستثمرين الأفراد شراء السندات الحكومية باستخدام هذه العملات القائمة على البلوكتشين بمبالغ تبدأ من 3$ فقط، وهي مبادرة يُمكنها تحسين إمكانية الوصول إلى فرص الاستثمار الحكومية التي كانت مقتصرةً تاريخياً على المستثمرين المؤسساتيين.

الاتجاه العالمي للسياحة المرتبطة بالكريبتو يكتسب زخماً عبر الأسواق الآسيوية

تأتي آلية الدفع باستخدام العملات الرقمية في تايلاند مواكبةً لمُبادراتٍ مماثلةٍ في جميع أنحاء آسيا، حيث تصدَّرت مملكة بوتان المشهد بإطلاقها أول نظام دفع سياحي وطني بالعملات الرقمية عالمياً في أيار/مايو، بعد أن تعاونت بوتان مع Binance Pay وDK Bank للسماح باستخدام أكثر من 100 عملة رقمية كوسيلة دفع لسداد تكلفة تذاكر الطيران ورسوم التأشيرات والإقامة الفندقية وحتى أكشاك الفاكهة في الطرقات.

Bhutan 🇧🇹 is building forward.



Exploring how crypto payments with #BinancePay can drive inclusion, boost tourism, and fuel economic growth.



With:

🔸 Ugyen Tenzin (DK Bank)

🔸 Damcho Rinzin (Dept. of Tourism)

🔸 Hobeng Lim (GMC Bhutan)



This is how we turn vision into real-world… pic.twitter.com/LLXMoQv70n — Richard Teng (@_RichardTeng) June 30, 2025

يُذكر أن آلية الدفع الخاصة ببوتان اجتذبت أكثر من 100 متجر محلي، حيث تتم تسوية المعاملات مباشرةً بالعملة المحلية دون رسوم تحويل، وهي مبادرة يُمكنها معالجة أوجه معاناة السائحين المستمرة، بما فيها ارتفاع رسوم التحويل فيما بين العملات الرسمية ومحدودية قبول بطاقات الدفع الدولية (مثل الفيزا والماستركارد) مع توفير بنية تحتية لوسائل الدفع تتيح إمكانية وصول الحرفيين الريفيين والبائعين الصغار إليها.

بالمثل، أصبحت خيارات الدفع باستخدام العملات الرقمية متاحة مؤخراً بإقليم الريفييرا بفرنسا عبر أكثرَ من 80 مشروع تجاري من خلال شراكة Binance Pay مع شركة التكنولوجيا المالية Lyzi، ما أتاح للعملاء إمكانية الدفع باستخدام العملات المستقرة وغيرها من العملات الرقمية في الفنادق والمطاعم ومتاجر التجزئة الفاخرة بمدن كان ونيس وأنتيب وموناكو بمجرّد مسح كود الاستجابة السريعة.

من جانبه، أعرب مجلس السياحة التايلاندي عن مخاوفه بشأن جاهزية النظام التقني ومدى وعي المشاركين لهذه الخدمة خلال المشاورات، كما أشار نائب الرئيس -بوميكيتّي روكتينجام (Bhummikitti Ruktaengam)- إلى أن العديد ممّن يهمهم الأمر فبي مقاطعة بوكيت (Phuket) لم يكونوا على درايةٍ بالمشاورات الجارية، فيما لا تزال مخاطر غسل الأموال قائمة مع تزايد الأنشطة التجارية الأجنبية غير المشروعة.

جدير بالذكر هنا أن التعديلات التنظيمية للأصول الرقمية المقترحة في تايلاند تشمل تعديلاتٍ لمعايير إدراج العملات الرقمية في منصات التداول المحلية، وأهمُّها اشتراط الكشف العلني عن ارتباط العملات التي تُصدرها منصات التداول بأطرافٍ خارجية.

وللمواءمة بين معايير الإدراج وأنماط الاستخدام والتطور التكنولوجي وبنية القطاع، وافقت SEC التايلاندية على هذه التعديلات في حزيران/يونيو، كما وافقت الدولة على إدراج عملة شركة تيثر (Tether) المدعومة بالذهب والمسماة تيثر جولد (Tether Gold-XAU₮) في منصة ماكسبيت (Maxbit) خلال شهر أيار/مايو، لتُصبح أول تمثيل رقمي للذهب في السوق التايلاندي، وتُمثل كل عملة ملكية أونصة واحدة من الذهب المُحتفظ به في خزائن آمنةٍ، ما يُوسّع خيارات الاستثمار أمام المتداولين التايلانديين.