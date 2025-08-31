شركة تيثر (Tether) تلغي خطة تجميد أرصدة عملة تيثر (Tether-USDT)على خمس شبكات بلوكتشين منهيةً أنشطة الإصدار والاسترجاع

شبكات البلوكتشين المتأثرة هيَ شبكتا أومني (Omni) وكوساما (Kusama)، وبروتوكول SLP على بلوكتشين بيتكوين كاش (Bitcoin Cash)، إلى جانب بلوكتشين إيوس (Eos) وبلوكتشين ألجوراند (Algorand).

تراجعت شركة تيثر (Tether) عن قرارها بتجميد العقود الذكية لعملة تيثر (Tether-USDT) على 5 شبكات بلوكتشين، مُؤكدةً استمرار عمليات التحويل على هذه الشبكات رغم توقفها عن الدعم المستقبلي لأنشطة الإصدار أو الاستحصال المتعلقة بها.

أبرز النقاط: شركة Tether لن تُجمّد حركة عملة تيثر (USDT) على 5 شبكات بلوكتشين لكنّها أنهت أنشطة الإصدار والاستحصال المتعلقة بها.

معروض العملة على شبكات البلوكتشين المتأثرة -بما فيها شبكة أومني (Omni) وبلوكتشين إيوس (Eos)- يمثل قدراً ضئيلاً من المعروض المتداول لعملة تيثر (Tether).

الشركة تسعى إلى تركيز جهودها على الأنظمة التقنية ذات الطلب المرتفع مثل بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) وبلوكتشين ترون (Tron)، والتي تتم غالبية أنشطة عملتها المستقرّة عليها.

أعلنت شركة تيثر- (Tether) مُصدِرة عملة تيثر (USDT) المستقرة- عن خططها الجمعة الماضية مستشهدةً بتعليقات مستخدمي أنظمتها التقنية، وشبكات البلوكتشين المتأثرة هي شبكتا أومني (Omni) وكوساما (Kusama)، وبروتوكولSLP العامل على بلوكتشين بيتكوين كاش (Bitcoin Cash)، إلى جانب بلوكتشين إيوس (Eos) وبلوكتشين ألغوراند (Algorand)؛ وقد جاء في البيان:

“شركة تيثر Tether راجعت نهجها ولن تُجمّد العقود الذكية المتعلقة بهذه الشبكات”، وأضافت أن المستخدمين سيظلون قادرين على نقل أرصدتهم، لكنْ دون دعم رسمي مستقبلي.

شركة تيثر (Tether) تسعى إلى التخلص التدريجي من معروض متداول لعملتها المستقرة (USDT) على شبكة Omni تبلغ قيمته 82.9 مليون دولار

سيؤثر هذا التغيير على قدر ضئيل نسبياً من المعروض المتداول لعملة تيثر (USDT)، فهناك معروض متداول منها حالياً على بروتوكول أومني- (Omni) الذي مثل أداةً رئيسية للشركة في السابق- بقيمة 82.9 مليون دولار، يليه آخرٌ منها -أقل حجماً- بقيمة 4.2 مليون دولار على بلوكتشين إيوس (Eos)، فيما تقل قيمة نظيره على بقية الشبكات عن المليون دولار وفقاً لموقع DeFiLlama.

وبدأت شركة Tether بتقليص دعمها لهذه الشبكات عام 2023، حيث أوقفت إصدار معروض جديد منها قبلها بعام في آب/أغسطس على شبكتي Omni وKusama وبروتوكول SLP وعلى بلوكتشين بيتكوين كاش (Bitcoin Cash)، تبعتها بخطواتٍ مماثلة على بلوكتشين إيوس (Eos) وبلوكتشين ألجوراند (Algorand) في حزيران/يونيو عام 2024. وفيما يُبقي النهج المُعدّل للشركة أنشطة تحويل أرصدة العملة سارية المفعول، فإنه يؤكد أنها لن تستأنف أنشطة الإصدار أو الاسترجاع المتعلقة بها.

يُذكر أن هذا القرار يعكس تحول نهج شركة Tether إلى التركيز على دعم أعلى نظم البلوكتشين طلباً وأكثر الأنظمة التقنية قوةً للمطورين، وفي مقدمتها إيثيريوم (Ethereum) وترون (Tron). وتم إصدار معروض متداول من عملة تيثر (Tether) على هاتين الشبكتين بقيمة 72.4 و80.9 مليار دولار توالياً. وفيما نجد معروضاً متداولاً منها بقيمة 6.78 مليار دولار على بلوكتشين بينانس الذكية (BNB Chain)، تواصل نظم بلوكتشين أحدث اكتساب الزخم، وأبرزها شبكتا أربيتروم (Arbitrum) وبيس (Base) وبلوكتشين سولانا (Solana) رغم ارتباطها الوثيق بمنافستها عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) المستقرة.

Tether, the king of stablecoins, just dropped a crypto bomb: $USDT is disappearing from Omni Layer ( $OMNI), $EOS, ( $ALGO) Algorand, Bitcoin Cash ( $BCH) $SLP, and Kusama ( $KSM)!



Starting September 1, 2025, these blockchains will be cut off, and users are running out of… pic.twitter.com/vjnvshJ28V — Kropka… (@KropaKropowski) July 11, 2025

فتبعاً لموقع CoinGecko، ازدادت القيمة الإجمالية لقطاع العملات المستقرة إلى 285.9 مليار دولار، مع هيمنة عملة تيثر (USDT) وعملة يو إس دي سي (USDC) عليه بمعروض متداول تبلغ قيمته 167.4 و71.5 مليار دولار تباعاً.

قانون GENIUS المدعوم من ترامب يعزز التوجه الأمريكي لدعم العملات المستقرة المرتبطة بقيمة الدولار

يترافق هذا التحول مع اكتساب الدعم السياسي الأمريكي للعملات المستقرة زخماً، حيث يهدف إقرار قانون GENIUS -الذي وقّعه الرئيس ترامب مؤخراً- إلى ترسيخ هيمنة الدولار الأمريكي عن طريق دعم العملات المستقرة المرتبطة بقيمته في الأسواق العالمية.

يأتي ذلك وسط توقع وزارة الخزانة تنامي القيمة الإجمالية لقطاع العملات المستقرة إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2028، وهو توقع يرتكز كثيراً على عوامل السيولة والتوافق والوضوح التنظيمي عبر النظام التقني، وتؤكد الخطوة الأخيرة لشركة Tether على تحوّلها عملياً نحو هذا المستقبل.

فقد صرّح براد جارلينجهاوس- (Brad Garlinghouse) الرئيس التنفيذي لشركة ريبل (Ripple Labs)- وفقاً لتقاريرَ بأن قطاع العملات المستقرة مُهيأٌ لنمو كبير، متوقعاً تضاعف قيمته السوقية من 250 مليار دولار إلى 2 تريليون دولار في المستقبل القريب بقوله: “يعتقد الكثيرون أن قيمته الإجمالية ستبلغ 1 إلى 2 تريليون دولار خلال بضع سنوات”، مضيفاً أن شركة ريبل في وضعيةٍ تسمح لها بالاستفادة من هذا التحول.

من جانبها، تستعد شركة ويسترن يونيون (Western Union) -في ذات الوقت- للدخول في مرحلة التحول الرقمي التالية، في دلالةٍ على اهتمام قوي باستخدام العملات المستقرة لتحديث أنشطة التحويل العالمية، حيث أوضح رئيسها التنفيذي -ديفين ماكجراناهان (Devin McGranahan)- أن العملات المستقرة يمكنها تبسيط التحويلات المالية الدولية، وتحسين خدمات تحويل العملات في أسواق تعاني من نقص الخدمات، وتوفير أدواتٍ مالية للمواطنين الذين يعانون من تدهور قيمة عملاتهم الرسمية المحلية.