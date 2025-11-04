شركة ستراتيجي (Strategy) تتجه لطرح أسهم ممتازة مقوّمة باليورو تبلغ 3.5 مليون سهم لتمويل أنشطة شراء عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)

صافي عائدات هذا الطرح سيتم استخدامها لتمويل الأنشطة العامة للشركة، بما فيها أنشطة شراء عملة بيتكوين (Bitcoin).

تخطط شركة ستراتيجي (Strategy) -المهتمة بتجميع أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) والتابعة لمايكل سايلور (Michael Saylor)- لطرح أداة ائتمانيةٍ مُقوّمةٍ بعملة اليورو تحمل الرمز STRE، وذلك ضمن اكتتاب عام يشمل 3,500,000 سهم من أسهمها الممتازة من الفئة A المُدرّة باستمرار لعائد سنوي بنسبة 10.00%.

وجاء في البيان الرسمي أن صافي عائدات الاكتتاب سيُستخدم لتمويل الأنشطة العامة للشركة، بما فيها مواصلة الاستحواذ على أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)، وأوضحَ سايلور أن الاكتتاب سيستهدف المُستثمرين المؤسساتيين الأوروبيين والعالميين.

Strategy is offering $STRE (“Stream”), our first ever Euro-Denominated Perpetual Preferred Stock, to European and global institutional investors. $MSTR pic.twitter.com/tCectc2uA2 — Michael Saylor (@saylor) November 3, 2025

تأتي خطط طرح أسهم شركة ستراتيجي STRE للاكتتاب بالتزامن مع عملية شراء إضافية لعملة بيتكوين (Bitcoin) جرت يوم أمس الإثنين، فقد أعلنت شركة البرمجيات الذكية Strategy عن شراء 397 عملة بيتكوين (Bitcoin) في الفترة بين 27 تشرين الأول/أكتوبر و2 تشرين الثاني/نوفمبر بقيمةٍ إجماليةٍ نقدية بلغت 45.6 مليون دولار، كما أثار سايلور -في ذات الوقت- موجة من الحماسة حول عملة بيتكوين (Bitcoin) بتلميحاته الغامضة في تشرين الثاني/نوفمبر، إذ كتب في حسابه على منصة X لمتابعيه البالغ عددهم 4.6 مليون متابع قائلاً: “البرتقالي هو لون تشرين الثاني/نوفمبر“.

هذا ما ستوفره لكم أسهم STRE

وفقاً للبيان الرسمي، ستبلغ قيمة سهم STRE الاسمية 100 €للسهم الواحد، وسيتيح ذلك عائداً سنوياً تراكمياً بنسبة 10.00%، فضلاً عن دفع الأرباح نقداً بشكل ربع سنوي ابتداءً من 31 كانون الأول/ديسمبر 2025 إذا صرّح مجلس الإدارة بذلك.

كما تتضمّن الأسهم الممتازة بنوداً خاصة بتجميع الأرباح، بحيث تُضاف الأرباح ربع السنوية غير المُحصلة إلى قيمة الاستثمار الأصلية بعائد سنوي يبلغ 10% في البداية، وبحدٍّ أقصى يصل إلى 18%.

وتحتفظ شركة ستراتيجي بحق استرداد الأسهم الممتازة STRE إذا انخفض عدد الأسهم القائمة إلى أقل من 25% من الإصدار الأصلي، وجاء في البيان: “ستعطى أولوية التصفية لسهم STRE في البداية بقيمة 100€ للسهم الواحد”.

من جانب آخر، ستعمل مصارف باركليز (Barclays)، ومورغان ستانلي (Morgan Stanley) ومويليس آند كومباني (Moelis & Company) وجهات أخرى على إدارة الاكتتاب بشكلٍ مشترك.

شركة Strategy لا تبدي أي علامةٍ على تباطؤ شراء عملة بيتكوين (Bitcoin)

تواصل ستراتيجي (Strategy) -أكبر مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) المؤسساتيين برصيد إجمالي يبلغ 641,205 عملة BTC بقيمة 67.67 مليار دولار- تجميعَ أرصدة العملة بثباتٍ، ما يعكس التزام سايلور بمواصلة شرائها مهما كانت ظروف السوق.

ويهدف إطلاق سهم STRE إلى تمكين شركة Strategy من تمويل أنشطة الاستحواذ المستمرة على عملة بيتكوين (Bitcoin) دون الاضطرار لبيع أسهمها العادية، كما يُمثل وسيلة لاجتذاب المستثمرين المؤسساتيين الساعين إلى دخول سوق بيتكوين (Bitcoin).