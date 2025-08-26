تقرير: مجموعة بورصات الأسهم تحث المنظمين على تشديد رقابة الأسهم المُمثلة رقمياً

الاتحاد الدولي للبورصات (WFE) يرسل خطاباً إلى الجهات الرقابية على الأوراق المالية، مُعرباً عن قلقه إزاء الأسهم الممثلة رقمياً على البلوكتشين.

دعا الاتحاد الدولي للبورصات (WFE) -إحدى مجموعات بورصات الأسهم- الجهات الرقابية العالمية -بما فيها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والهيئة الأوروبية للرقابة على الأوراق المالية والأسواق (ESMA)- إلى تشديد أنشطتها الرقابية على “الأسهم المُمثلة رقمياً”.

فتبعاً لوكالة رويترز (Reuters)، أرسل الاتحاد خطاباً -يوم الجمعة الماضية- إلى الهيئات الرقابية على الأوراق المالية يُعرب فيه عن مخاوفه بشأن الأسهم القائمة على تقنية البلوكتشين، مُحذراً من أن هذه المنتجات “تُحاكي” الأسهم دون توفير حقوق للمساهمين أو ضماناتٍ للمتداولين، فهو يرى أن الأسهم المُمثلة رقمياً تُمثل ملكية في شركةٍ أو أصل ما عبر إصدار رقمي على البلوكتشين، دون تمكين حامليها من التمتع بحقوق المساهمين في الشركة.

كما أوضح الاتحاد الدولي للبورصات (WFE) في خطابه الموجه إلى الجهات التنظيمية مخاوفه بقوله: “نحن نشعر بالقلق من سيل الوسطاء ومنصات تداول الكريبتو التي توفر -أو تعتزم توفير- ما يُسمى بالأسهم الأمريكية المُمثلة رقمياً”، كما أشار التحالف إلى أن منتجاتٍ كهذه لن تكون مكافئةً لرموز أسهم الشركات كما يتم الترويج لها.

اتحاد WFE: على الجهات التنظيمية فرض قوانين الأوراق المالية على الأسهم المُمثلة رقمياً

دعت جمعية بورصات الأسهم -ومقرها المملكة المتحدة- لجنة الأوراق والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة ESMA الأوروبية وفريق العمل المختص بالتكنولوجيا المالية التابع للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على الأوراق المالية (IOSCO) إلى تطبيق قوانين الأوراق المالية على هذه الفئة من الأصول.

وأضافت أنه يجب على المنظمين توضيحُ الأطر القانونية للملكية واشتراطات الحفظ الوصائي لهذه المنتجات ومنع الترويج لها على أن امتلاك منتجاتٍ كهذه يُعَد مساوياً لمُلكيةٍ للأسهم.

من جهته، حذر الاتحاد الدولي للبورصات (WFE) من أن جهات إصدار الأسهم قد “تتضرّر سمعتها” إذا أخفقت محاولة التمثيل الرقمي لأسهُمِها، فيما لم يذكر الاتحاد أي وسطاء أو منصات تداول كان يشير إليها.

ففي حزيران/يونيو، أطلقت منصة التداول روبنهود (Robinhood) إصدارات ممثلة رقمياً لأسهم أمريكية وأخرى لصناديق متداولة في البورصة (ETFs) إثر التنامي القوي لمعدلات إيراداتها وربحيتها.

فيما اتبعت شركات أخرى رئيسيةٌ في القطاع نهجاً مماثلاً، حيث تُوفر منصات مركزية رئيسية -كمنصة كراكن (Kraken)- تداول أسهم مُدرجةٍ في الولايات المتحدة ممُثلةٍ رقمياً، بينما تعتزم منصة كوينبيس (Coinbase) تمثيل أسهمها رقمياً.

SEC: الأسهم المُمثلة رقمياً تظل أوراقاً مالية

في تموز/يوليو، أوضحت هيستر بيرس (Hester Peirce) -العضو المنتمي للحزب الجمهوري في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والمعروفة بـ”راعية قطاع الكريبتو”- أن أيَّ نماذج جديدةً لتداول الأوراق المالية المعروفة باسم “الأصول المُمثلة رقمياً” تبقى خاضعةً للقوانين المتعلقة بالأوراق المالية، وأضافت: “رغم قوة تقنية البلوكتشين، إلا أنها لا تتمتع بقدراتٍ سحرية لتحويل طبيعة الأصل الأساسي…، لذا فإن النماذج الجديدة لتداول ما يعرف بالأسهم المُمثلة رقمياً تنطبق عليها القوانين المتعلقة بالأوراق المالية.”

ومع استمرار قطاع التمثيل الرقمي للأوراق المالية بتوسعه وفق وتيرة متسارعةٍ، يبدو أن هناك تحولاً واضحاً في كيفية فهم الأصول التقليدية واستخدامها داخل الاقتصاد الرقمي، فقد أفاد موقع كوينجيكو (CoinGecko) أن القيمة الإجمالية لفئة الأسهم المُمثلة رقمياً ضمن قطاع التمثيل الرقمي للأصول الملموسة (RWAs) تضاعفت بنحو 300%، وبزيادة تخطت 8.6 مليون دولار منذ مطلع عام 2024.

من جانبه، أشار كيفن راشر (Kevin Rusher) -أحد مؤسسي شركة RAAC- إلى أنه “رغم هذا النمو المذهل وزيادة المشاركة المؤسساتية، فإن التمثيل الرقمي للأسهم -بحدِّ ذاته وببساطةٍ- لا يوفر ميزةً إضافية تعدو كونه محاولة لتمثيلها رقمياً”.