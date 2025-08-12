توقعات سعر عملة ستيلر (Stellar-XLM): تحرك صاعد بنسبة 100% بعد اختراق نموذج الراية الصاعدة

نجح سعر عملة ستيلر (Stellar) الآن باختراق نموذج الراية الصاعدة الفني مرتين خلال أقل من شهر.

ارتفع سعر عملة ستيلر (Stellar) خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مستوى 0.4563$، عقبَ محاولة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) تجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق عند 122,000$ خلال تداولات الليل. وارتفع سعر عملة XLM الآن بنسبة 9% خلال أسبوع و20% خلال شهر، فيما تحتل العملة المرتبة السادسة عشرة بين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، وقد سجّلت زيادةً ملحوظة بلغت 340% خلال العام الماضي.

وقد تكون هذه المكاسب مجرد بداية، حيث إن سعر عملة ستيلر (Stellar) قد اخترق للتو نموذج الراية الصاعدة، ما يُرجّح مواصلة ارتفاعه خلال الأسابيع القادمة، إن لم يكن لفترة أطول. وفي ظل استمرار تحسن أسس منصة ستيلر (Stellar)، تبدو توقعات سعر عملة ستيلر (Stellar) على المدى الطويل واعدةً للغاية.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يخترق فيها سعر عملة ستيلر ((Stellar نموذج الراية الصاعدة في الأسابيع الأخيرة، إذ شهدنا بداية تموز/يوليو اختراقاً لنموذج راية امتد سبعة أشهر، ما يشير إلى بداية اتجاه صاعد جديد على المدى المتوسط وكذلك الطويل. ومن اللافت أيضاً أنه بعد تصحيح نهاية تموز/يوليو ومطلع آب/أغسطس، تمكن سعر عملة XLM من اختراق نموذج راية آخر.

بالتالي، يبدو هذا الاختراق الحالي كمرحلةٍ قصيرة الأجل قد تستمر خلال معظم الأسبوع الحالي، قبل أن يشهد السعر تصحيحاً إضافياً.

المصدر: TradingView

ثمة إشارة صاعدة أخرى تتمثل بتموضع مؤشر القوة النسبية لعملة ستيلر (Stellar) -المشار إليه باللون الأصفر- حول مستوى 60، بعد ارتفاعه مرةً أخرى إلى 75 ليلة أمس، في دلالةٍ على استمرارية ضغط الشراء، رغم أن التحركات الأخيرة لمؤشر MACD (باللونين البرتقالي والأزرق) توحي بأن هذا الضغط قد لا يستمر لفترة طويلة.

وفقاً لهذا، ليس هناك ما يؤكد أن السعر سيرتفع بقوة في أي وقتٍ قريب، رغم أن الركائز الأساسية لمنصة ستيلر ((Stellar تشير إلى نمو طويل الأمد. من جهةٍ أخرى، لا يزال سعر عملة ستيلار (Stellar) منخفضاً بنسبة 47% عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.8756$، والمُسجَّل في كانون الثاني/يناير 2018، ما يعني وجود مجالٍ كبير لارتفاع قوي خلال عام 2025، خاصة مع توسع السوق وزيادة الطلب على العملة.

في السياق ذاته، ارتفعت القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) في بلوكتشين ستيلر (Stellar Blockchain) بنسبة 242% منذ بداية عام 2025، بالإضافة إلى توقيع عدة شراكاتٍ جديدة مؤخراً بما في ذلك صفقةٌ مع شركة باي بال ((PayPal تتيح تضمين العملة المستقرة باي بال يو إس دي (PayPal USD- PYUSD) على بلوكتشين ستيلار.

لذلك، يُعَد الوقت الحالي جيداً لهذه العملة البديلة مع توقع بلوغ سعرها مستوى 0.50$ خلال الأسابيع القادمة، و0.70$ بحلول الربع الأخير من العام الجاري.

اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) يجمع 730,000$: هل هي عملة الميم التالية التي ستشهد رواجاً هائلاً؟

بالنسبة للمتداولين غير المقتنعين بأداء عملة ستيلر (Stellar)، ثمة عملات بديلة أخرى جديرة بالاستثمار، بما في ذلك العديد من العملات الجديدة التي لا تزال في مرحلة الاكتتاب وتتمتع بمقومات نمو هائلةٍ بمجرد إدراجها في منصات التداول. تُعَد عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) من أبرز هذه العملات، وقد تم بناؤها على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وهيَ مستوحاة من عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE).

وانطلق اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) قبل بضعة أسابيع، ونجح -منذ ذلك الحين- بجمع أكثر من 730,000$، ما يُظهر تنامي شعبيتها. وتهدف هذه العملة الناشئة إلى بناء مجتمع ونظام تقني يؤسسه المتداولون المغامرون، والذين يعتزمون دفعها للنمو والترويج لها في كل فرصةٍ متاحة.

لهذا، يعمل فريق عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بشكل نشطٍ على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي (تيليجرام وديسكورد) وسيقومون بتنظيم تحدياتٍ ومسابقات تداول تشجع مالكيها على زيادة نشاطهم وتحقيق أقصى استفادة من صفقاتهم، وستكون هذه القنوات بمثابة مساحةٍ آمنة، تمكّن المتداولين من تبادل إستراتيجيات التداول والنصائح، ما يُساعد على دعم الحس المجتمعي.

علاوةً على ذلك، يحتفظ المشروع بصندوق ماكسي (Maxi Fund) -الذي يعادل 25% من المعروض الكلي لعملة ماكسي دوج (Maxi Doge)- على أن يتم استخدامه لتمويل المشاريع ودعم مبادرات التسويق وزيادة انتشار العملة في السوق واستقطاب المزيد من المستثمرين.

أخيراً، يُمكن للمستثمرين المهتمين بالمشروع المشاركة في اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) من خلال زيارة موقعها الرسمي، حيث تُباع حالياً بسعر 0.0002515$، وسيرتفع سعرها تدريجياً خلال مراحل الاكتتاب. لذا، قد يجدر بكم التحرك سريعاً لاقتنائها بسعرها المنخفض الحالي وتعظيم مكاسبكم منها.