تقرير لشركة A16z: أحجام الدفع باستخدام العملات المستقرة تسجل 9 تريليون دولار في عام 2025، لتواصل ملاحقة مؤسسات دفع عملاقة مثل باي بال (PayPal) وفيزا (Visa)

أصبحت العملات المستقرة (Stablecoins) -تدريجياً وبهدوء- إحدى أقوى شبكات الدفع عالمياً، حيث سهّلت تحويل تريليونات الدولارات عبر البلوكتشين، لتواصل ترسيخ دورها في القطاع المالي العالمي.

فتبعاً لتقرير “وضع الكريبتو في عام 2025” الصادر عن شركة أندريسن هوروفيتز (Andreessen Horowitz) أمس الأربعاء، عالجت هذه العملات الرقمية أحجام معاملات بلغ إجماليها 46 تريليون دولار خلال العام الأخير، بزيادة قدرها 106% عن سابقه، ليصف التقرير العملات المستقرة بأنها أوضح مؤشرٍ على نُضج قطاع الكريبتو هذا العام. وفيما تشمل الأحجام الإجمالية التحركات المالية السريعة لا المعاملات الفردية فقط، إلا أن الأرقام تبقى مذهلة للغاية.

شركة A16z: أحجام معاملات العملات المستقرة تقترب من التحويلات المحلية المؤتمتة (ACH)

يقترب نشاط معاملات العملات المستقرة الحالي من نشاط أحجام شبكة التحويلات المحلية المؤتمتة الأمريكية (ACH)، والتي تُمثّل العمود الفقري الإلكتروني للنظام المصرفي الأمريكي.

وبالنظر إلى أنّ التحويلات المحلية المؤتمتة (ACH) تُعالج معظم الإيداعات المباشرة والرواتب والفواتير عبر البنوك الأمريكية، فإنّ هذا الإنجاز يشير إلى أن العملات المستقرة بدأت بالعمل على مستوى مماثل للبنية التحتية الداعمة للنظم المالية التقليدية.

فبعد استبعاد أنشطة تحويلات الروبوتات أو الأنشطة المؤتمتة، تكون العملات المستقرة قد عالجت عمليات دفع بقيمة 9 تريليون دولار في آخر 12 شهراً، بزيادةٍ قدرها 87% عن العام السابق. ويُمثل هذا المستوى أكثر من نصف أحجام عمليات الدفع عبر شركة فيزا (Visa) وأكثر من 5 أضعاف نظيرتها عبر خدمة باي بال (PayPal).

إشارات النمو الهيكلي تشير إلى تحول من المضاربة إلى الاستخدام اليومي عبر الأسواق العالمية

في السنوات السابقة، تم استخدام العملات المستقرة بشكلٍ رئيسي لتسوية تداولات الكريبتو. أما الآن، فقد أصبحت من أسرع وأرخص الطرق وأكثرها مرونةً لتحويلات عملة الدولار الأمريكي (USD)، وغالباً ما تتم تسوية التحويلات باستخدام العملات المستقرة في أقل من الثانية، وبتكلفةٍ تقل عن السنت الواحد. من هنا، جاء وصف التقرير لها بأنها “العمود الفقري لاقتصاد البلوكتشين”، كونها تُنجز التحويلات المالية وعمليات الدفع الدولية والخدمات المالية اللامركزية.

عملة تيثر (Tether-USDT) وعملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) تهيمنان على 87% مع ازدياد استخدام الدولار الرقمي على البلوكتشين

تستمر وتيرة استخدام العملات المستقرة بالازدياد بشكلٍ حاد. فقد بلغ حجم مُعدّل المعاملات الشهرية باستخدامها أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1.25 تريليون دولار في أيلول/سبتمبر 2025 وحدَه، ما يُظهر زخماً مستقلاً عن تداول العملات الرقمية لأغراض المضاربة، وذكرت شركة A16z أن هذا الاتجاه يوحي بتوفر طلب هيكلي قوي وتزايد استخداماتها في الحياة العملية.

كما ازداد معروض العملات المستقرة ليبلغ مستوياتٍ غير مسبوقة ومتجاوزاً 300 مليار دولار، وتمثل رائدتا قطاع العملات المستقرة -عملة تيثر (Tether) ويو إس دي سي (USD Coin)- نحو 87% من معروضها المتداول.

وفيما بقيت بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وبلوكتشين ترون (Tron Blockchain) زوج شبكات التسوية الرئيسية لمعاملات العملات المستقرة، بعد أن عالجتا حوالي 772 مليار دولار من معاملات العملات المستقرة المعدّلة في أيلول/سبتمبر، أي نحوَ ثلثي الحجم العالمي.

وعلى الرغم من هيمنة شبكتي البلوكتشين هاتين على قطاع العملات المستقرة، إلا أن جهات الإصدار والشبكات الجديدة تكتسب زخماً متزايداً، حيث يعمل المطورون على إنشاء عملات مستقرة مرتبطةٍ بقيمة العملات المحلية وفق التوجهات الخاصة بكل منطقة، ما سيُوسع قطاع العملات المستقرة إلى ما هو أبعد من الأصول المقوَّمة بالدولار الأمريكي.

وتُظهر بيانات شركة A16z أن العملات المستقرة أصبحت الآن قوةً اقتصادية كلية مؤثرة؛ فأكثر من 1% من إجمالي معروض الدولار الأمريكي المتداول متاح الآن في شكل عملات ممثلةٍ رقمياً على شبكات البلوكتشين العامة.

جهات إصدار العملات المستقرة تحتل حالياً المرتبة 17 بين أكبر مالكي سندات الخزانة الأمريكية، متقدمةً من المركز 20 العام الماضي

تُمثل سندات الخزانة الأمريكية أكثر من 150 مليار دولار من أصول الاحتياطيات الموازية لمعروض العملات المستقرة المحتفظ بها، لتحتل جهات إصدارها مجتمعةً حالياً المرتبة 17 ضمن أكبر حاملي سندات الدين الأمريكي، متقدمةً من المركز 20 العام الماضي، ومتفوقة على حيازة العديد من الدول ذات السيادة.

يأتي هذا في الوقت الذي تُقلل فيه البنوك المركزية الأجنبية من إقبالها على شراء سندات الخزانة الأمريكية وتزيد من حيازاتها من الذهب للمرّة الأولى منذ 3 عقود، وحتى مع ضعف الطلب العالمي على سندات الخزانة، تُحفّز العملات المستقرة الإقبال المتجدد على الأصول المقوَّمة بالدولار.

وبما أن غالبية العملات المستقرة مربوطة بقيمة الدولار الأمريكي، فإنّ ذلك يُعزز مكانة الأخير كعملة احتياطية عالمية. ويتوقع تقرير شركة A16z تضاعف القيمة الإجمالية لقطاع العملات المستقرة بنحو 10 أضعافٍ، متجاوزاً 3 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وخلص التقرير إلى أن العملات المستقرة -التي مثلت في السابق أداةً لتسهيل التداول- أصبحت حالياً ركيزةً أساسية لنظم التمويل الرقمي، فقد باتت تُشكّل جسراً بين الأنظمة المالية التقليدية وشبكات البلوكتشين؛ وللمرة الأولى، بدأت تُنافس شركات الدفع العملاقة التي شكّلت مَعالم العصر المالي الحديث.