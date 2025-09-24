شركة تيثر (Tether) المُصدرة لعملة تيثر المستقرة (Tether-USDT) تسعى للوصول إلى تقييم يبلغ 500 مليار دولار في جولة جمع تمويل طموحة

تخطط شركة تيثر (Tether) لإصدار أسهم جديدة ضمن جولةٍ لجمع رأس المال، في خطوة قد ترفع تقييمها إلى 500 مليار دولار، وهو ما يضعها في مصاف شركاتٍ كبرى مثل OpenAI وSpaceX.

تُجري شركةTether Holdings محادثاتٍ مع مُستثمرين لجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار في صفقةٍ من شأنها رفع تقييم الشركة إلى ما يقرب من 500 مليار دولار، ما يجعلها ضمن مجموعة أكبر الشركات الخاصة في العام من حيث التقييم.

ووفقاً لتقرير وكالة بلومبيرج (Bloomberg) الصادر يوم الثلاثاء، تسعى الشركة إلى الحصول على تمويلٍ يتراوح بين 15 و20 مليار دولار عبر طرح خاص مقابل حصةٍ تقارب 3%، ومن المتوقع أن تجمع الشركة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة وليس عبر عمليات بيع ثانويةٍ من قبل المساهمين الحاليين، فيما تتولى شركة Cantor Fitzgerald دورَ المستشار الرئيسي في هذه الصفقة.

وسيُؤدي وصول تقييم شركة تيثر (Tether) إلى 500 مليار دولار إلى وضعها في مصاف شركاتٍ مثل OpenAI وSpaceX، ويُعتبر هذا المبلغ استثنائياً بالنسبة لشركةٍ تعمل في قطاع الكريبتو الذي يفتقر إلى القوانين التنظيمية إلى حدٍّ ما، وذلك رغم اتساع نطاق المنافسة وتراجع معدلات الفائدة الأمريكية الذي يُهدد أرباحها الاستثنائية. يُشار هنا إلى تقييم شركة سيركل (Circle) -وهي أقرب منافس عام لتيثر في سوق العملات المستقرة- بلغ 30 مليار دولار مساء الثلاثاء.

وأكد المدير التنفيذي باولو أردوينو (Paolo Ardonio) عبر منصة X أن الشركة تدرس جمع تمويل من مجموعةٍ مختارة من “كبار المستثمرين”.

Tether is evaluating a raise from a selected group of high-profile key investors, to maximize the scale of the Company's strategy across all existing and new business lines (stablecoins, distribution ubiquity, AI, commodity trading, energy, communications, media) by several… — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) September 24, 2025

شركة تيثر (Tether) تحقق عوائد من احتياطياتها مع الحفاظ على ريادتها لسوق العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي

تُصدر شركة تيثر (Tether) عملة تيثر (Tether) التي تُعتبر أكبر عملة مستقرة ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي وتبلغ قيمتها السوقية 172 مليار دولار، بينما تأتي عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) من شركة سيركل (Circle) في المرتبة الثانية بقيمة سوقية قدرها 74 مليار دولار. يُذكر أن شركة تيثر تُحقق عوائد عبر استثمار احتياطياتها في أصول نقدية مشابهة، تشمل سندات الخزانة الأمريكية.

وأعلنت شركة تيثر في تموز/يوليو عن تحقيق أرباح بلغت 4.9 مليار دولار في الربع الثاني. وقد صرّح المدير التنفيذي باولو أردوينو أن هوامش الربح تبلغ حوالي 99%، علماً أن هذه الأرقام غير خاضعةٍ لمعايير الإفصاح المطلوبة من جانب الشركات العامة.

كما منحت تيثر خلال الأسابيع الماضية المُستثمرين المحتملين حق الوصول إلى غرفة البيانات لتقييم الصفقة، وذكرت وكالة بلومبيرج (Bloomberg) أن خطط جمع التمويل قد تُختَتمُ بحلول نهاية العام، وفقاً للشروط النهائية والتخصيصات.

فتح غرفة البيانات مع تقييم المستثمرين لمخاطر الحوكمة والسياسات وخطة النمو

يأتي جمع التمويل في الوقت الذي تضع فيه شركة تيثر الأسس للعودة إلى الولايات المتحدة. وقد وضعت الشركة خطة لإطلاق عملة مستقرة خاضعةٍ للقوانين التنظيمية في الولايات المتحدة، وعيّنت بو هاينز (Bo Hines) -المسؤول السابق عن العملات الرقمية في البيت الأبيض- لقيادة هذه الجهود.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة عن إطلاق عملة يو إس إيه تي (USA Tether-USA₮)، وهي عملة مدعومة بالدولار الأمريكي تهدف إلى تحسين دوره في الأسواق الرقمية. تأتي هذه الخطوة في أعقاب تغير المناخ السياسي الأمريكي، مع توقع أن يعمل قانون جينيوس (GENIUS) على زيادة دور العملات المستقرة، وربّما السماح للبنوك وشبكات الدفع وشركات التكنولوجيا بإصدار عملاتها الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة تيثر تمتلك تاريخاً حافلاً بالمواجهات مع الجهات التنظيمية الأمريكية. ففي عام 2021، دفعت الشركة غرامة قدرها 41 مليون دولار لتسوية ادعاءاتٍ بأنها قدّمت معلوماتٍ غير دقيقة بشأن الاحتياطيات. وكانت الشركة قد ابتعدت إلى حد كبير عن السوق الأمريكية قبل التحول الأخير الذي شهده الموقف السياسي تجاه قطاع العملات الرقمية.

ومن شأن نجاح جولة التمويل أن يُزوّد تيثر برأس مال ضخم للدفاع عن حصتها السوقية والاستثمار في البنية التحتية والامتثال وتطوير المنتجات. كما أنه سيختبر مدى إقبال المستثمرين على دعم شركاتٍ كبرى خاصة في مجال الكريبتو، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه معدلات الفائدة بالانخفاض وقد تتراجع العوائد على الاحتياطيات، وهو تحوّلٌ قد يُؤثر سلباً على أرباح الشركة في المستقبل.