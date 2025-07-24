وفقاً لتقرير بلومبيرج: عملاق العملات المستقرة شركة تيثر (Tether) تعيد إحياء خططها لدخول السوق الأمريكية

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تشير خطط شركة تيثر لدخول السوق الأمريكية إلى انعطافةٍ حادة في إستراتيجيتها مقارنة بانسحابها من ذات السوق في عام 2021، حين دفعت نحو 60 مليون دولار كغراماتٍ وتسوياتٍ وتعرّضت لحظر وغراماتٍ تنظيمية.

تستعد شركة تيثر للعودة بقوة إلى السوق الأمريكية مدفوعة بتغيرات تنظيمية كبيرة في البلاد؛ وقال الرئيس التنفيذي للشركة -باولو أردوينو (Paolo Ardoino)- في مقابلة مع وكالة بلومبيرج يوم الأربعاء إن الشركة تمضي قدماً في تنفيذ إستراتيجيتها داخل الولايات المتحدة، وذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي على قانون GENUIS التاريخي لتنظيم العملات المستقرة. ومن المتوقع أن يوسّع هذا القانون دور العملات المستقرة في النظام المالي العالمي، وقد يتيح للبنوك وشبكات الدفع وشركات التكنولوجيا إصدار عملاتها الرقمية الخاصة.

وصرّح أردوينو لبلومبيرج: “نُحرز تقدماً جيداً في ترسيخ إستراتيجيتنا داخل الولايات المتحدة، وسنركز على الأسواق المؤسساتية الأمريكية من خلال توفير عملة مستقرة يمكن استخدامها بفعاليةٍ في عمليات الدفع، وعمليات التسوية بين البنوك، والتداول”.

The passage of landmark US crypto legislation signed into law last week by President Donald Trump is prompting the world’s largest issuer of stablecoins to make plans to do business in the US again https://t.co/9xig1dihLB — Bloomberg (@business) July 23, 2025

شركة تيثر (Tether) تتجاوز تاريخها المُثير للجدل مع استمرار نمو معروض عملتها الأساسية تيثر (Tether-USDT)

يمثل هذا التصريح تحوّلاً كبيراً في نهج شركة تيثر التي واصلت عملها خارج الولايات المتحدة منذ عام 2021، بعد أن دفعت نحو 60 مليون دولار لتسوية ادعاءاتٍ وجهتها لها الهيئات التنظيمية الأمريكية.

ومُنعت الشركة آنذاك من العمل في ولاية نيويورك بعد أن اتهمها مكتب النائب العام بتقديم ادعاءاتٍ كاذبة بشأن احتياطياتها، كما فرضت عليها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) غرامة بسبب تضليلها الرأي العام بشأن مدى قوة دعم عملتها المستقرة.

ورغم هذه التحديات التنظيمية، استمرت هيمنة عملتها المستقرة تيثر (Tether) عالمياً، حيث تجاوزت قيمة معروضها المتداول 162 مليار دولار، بزيادة بلغت 18% منذ بداية العام. أما أقرب منافساتها، عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) الصادرة عن شركة سيركل (Circle Internet Group)، فتبلغ قيمة معروضها المتداول نحو 64.7 مليار دولار.

شركة تيثر (Tether) ترفض فكرة إجراء طرح عام لأسهمها رغم ارتفاع سعر سهم شركة سيركل (Circle)

تأتي عودة تيثر للتركيز على السوق الأمريكية في ظل تصاعد المنافسة، حيث ارتفع سعر سهم شركة سيركل -التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في حزيران/يونيو- بأكثر من 500% منذ إدراجه، لكنّ تيثر لا تُخطط للسير في هذا الاتجاه، حيث أوضح أردوينو: “بشكلٍ عام، لا نرغب بأن نصبح شركة مدرجة في البورصة”.

ويبدو أن قانون GENUIS الجديد يفتح أبواباً كانت مغلقة سابقاً، فقد حضر أردوينو وعدد من مسؤولي شركات الكريبتو مراسم توقيع القانون في البيت الأبيض، وقد يُسهم هذا القانون في تطبيع استخدام العملات المستقرة، سواء في تداول العملات الرقمية أو في البنية التحتية المالية التقليدية.

من جهةٍ أخرى، واجَهت تيثر انتقاداتٍ متكررةً بسبب افتقارها للشفافية، خصوصاً حول ما يتعلق باحتياطياتها؛ إذ إنها لم تقدم تقارير تدقيق مستقلة حتى الآن رغم وعودها بإجراء عمليات تدقيق منذ سنوات، إلا أن أردوينو قال إن الشركة تواصلت في الأسابيع الأخيرة مع شركات تدقيق.

وفي الوقت الذي تعيد فيه تيثر الانخراط في السوق الأمريكية، تظل ملتزمة بإستراتيجيتها الأساسية المتمثلة بريادة الأسواق الناشئة، وأكد أردوينو أن هذه القطاعات لا تزال تمثل أولوية رئيسية للشركة، إذ ترى أنها تتمتع بميزة تنافسيةٍ كبيرة داخل هذه الأسواق، وختم بقوله: “لقد قامت تيثر بعمل رائع في هذا المجال خلال السنوات العشر الماضية… فنحن نمتلك تقنياتٍ أفضل اليوم، وفهماً أعمق لهذه السوق مقارنة بأية جهةٍ أخرى”.