نقاش المجال

توقعات سعر عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX): ارتفاع بنسبة 12% ثم تراجع، هل يوشك الحيتان (كبار المستثمرين) على التخلي عن العملة؟

كريم بوسعادة
كريم بوسعادة
آخر تحديث: 
إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

تراجَع سعر عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) بعد ارتفاعه لفترة قصيرة، لتتحوّل توقعات السعر إلى الاتجاه الهابط وسط تكهناتٍ متزايدة بأن كبار المستثمرين قد يسحَبون دعمهم عن العملة.

بعد الأسبوع المتقلب الذي شهدته سوق الكريبتو، ارتد سعر عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) لفترة قصيرة بنسبة 12% بعد عمليات التصفية الشاملة للسوق في 23 آب/أغسطس. غير أن هذا الارتداد طويلاً لم يدم طويلاً، حيث أدى إلى توقعاتٍ أكثر حذراً لسعر عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900).

وقد استأنف سعرُ عملة الميم مساره الهابط منذ ذلك الحين، مع تصاعد التكهنات بأن الحيتان (كبار المستثمرين) على وشك التخلي عن العملة، ما قد يؤدي إلى موجةٍ هابطةٍ جديدة، فقد انخفض سعر العملة بنسبةٍ تتجاوز 40% منذ أن وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2.28$ في 28 تموز/يوليو، ليتمَّ تداوُلها حالياً حول 1.20$. في الوقت ذاته، انخفض حجم التداول اليومي بنسبة 19.36%، مشيراً إلى ضعف الزخم وتراجع اهتمام المشترين.

بيانات البلوكتشين تكشف استعداد حيتان عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) للتخلي عنها

تشير بيانات البلوكتشين الصادرة من DexScreenerإلى أن كبار مالكي عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) يقومون بتصفية مراكزهم، ما ساهم في خسارة 5% تقريباً من قيمة العملة منذ بداية جلسة تداول اليوم.

جدول يوضح تفاصيل عمليات بيع وشراء عملة إس بي إكس 6900
المصدر: DexScreener

ويُظهر سوق المشتقات أيضاً مؤشراتٍ تحذيرية لاحتمال استمرار التراجعات الكبيرة لعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900)، حيث تُشير بيانات Coinglass إلى انخفاض عقود المشتقات السارية بنسبة 6.72% وتراجع حجم العقود الآجلة بنسبة 30.34% خلال آخر 24 ساعة.

مخطط بياني وجدول يوضحان تحليل بيانات عقود المشتقات ومعدلات التمويل بعملة إس بي إكس 6900
المصدر: Coinglass

بالإضافة إلى ذلك، وصلت العلاقة بين سعر عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) ومعدلات التمويل إلى مستوياتٍ مماثلةٍ لتلك التي تمت ملاحظتها في حزيران/يونيو عندما بلغ سعر العملة 0.99$، ما يشير إلى احتمال استمرار الضعف في المستقبل. رغم ذلك، يواصل مراد (Murad) -أحد كبار مؤثري العملة- التعبيرَ عن ثقته بمستقبل العملة على المدى الطويل.

ويؤكد أن عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) تقوم على حركة المجتمع، مع أكثر من 140,000 مالكٍ لها، ويعتقد أنها ستلعب دوراً هاماً في المرحلة التالية من تطور العملات الرقمية.

توقعات سعر عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900): التحليل الفني يشير إلى مرحلة حاسمة

يكشف تحليل المخطط البياني اليومي للسعر أن العملة تشهد مرحلة هابطة حاسمة، ومن المرجّح أن تُحدد اتجاه السعر على المدى القصير. فقد تم كسر منطقة الدعم الأفقي بين 1.50$ و1.55$ وفقاً للمؤشرات الفنية، وتؤكد قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 37.38 استمرار الزخم الهابط الحالي مع اقترابها من مناطق البيع الزائد.

مخطط بياني لسعر الزوج SPX6900/USDT
المصدر: TradingView

استناداً إلى هذه العوامل الفنية، يبدو أن حركة السعر تميل نحو المزيد من الانخفاضات على المدى القريب. وفقاً لذلك، يتوضع الدعم الأقرب التالي حول مستويات 1$ و1.10$، والتي تمثل منطقة الاستقرار النسبي السابقة، وسيؤدي كسر هذا المستوى والانخفاض أدناه إلى تسارع ضغط البيع، ما سيدفع السعر للانخفاض بنسبةٍ تتراوح بين 15-20% نحو 0.9161$.

اكتتاب عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) سينتهي قريباً: الفرصة الأخيرة لتحقيق مكاسب مشابهة لمكاسب عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900)

تجذب عملة توكن 6900 (TOKEN6900) الأنظار باعتبارها عملة الميم التالية التي تستحق المتابعة، فهي تتيح للمستثمرين الأوائل فرصة نادرةً لتحقيق مكاسب تشبه تلك التي حققتها عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) قبل إدراجها في منصات التداول.

وفيما تشهد عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900) فترة هدوء بعد ارتفاع سعرها الهائل بنسبة 11,259%، بدأت الاستثمارات الذكية بالتوجه نحو الاكتتابات الجديدة، حيث تُباع العملات مثل توكن 6900 (TOKEN6900) بأسعار منخفضةٍ وتتمتع بإمكاناتٍ صاعدة كبيرة.

وقد استلهمت عملة توكن 6900 (TOKEN6900) فكرتها من عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900)، وتهدف إلى إعادة خلق هذا الزخم. حتى الآن، تبدو الإشارات إيجابية، بعد أن جمع اكتتاب المشروع بالفعل أكثر من 2.7 مليون دولار، مع تهافت آلاف المستثمرين على الانضمام إليه قبل الإطلاق.

لم يتبقَّ سوى 25 ساعة فقط على انتهاء الاكتتاب، حيث تباع العملة بسعر 0.007125$. ويُمكنكم الانضمام إلى الاكتتاب من خلال زيارة الموقع الرسمي لعملة توكن 6900 (TOKEN6900) وربط محافظكم -مثل بيست واليت (Best Wallet)– بواجهته، وشراء العملة باستخدام عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB) أو بالفيزا والماستركارد.

وقد تكون هذه فرصَتكم للاستثمار المبكر إذا فاتكم الاستثمار في عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900)، ولا بدَّ من اغتنامها.

لزيارة الموقع الرسمي لعملة توكن 6900 (TOKEN6900) اضغط هنا

