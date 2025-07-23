استثمارات يومية بقيمة 534 مليون دولار: الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) للتداول الفوري لعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) تسجل ثالث أكبر استثمارات واردة منذ إطلاقها

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صندوق ETHA لشركة بلاك روك (BlackRock) يستقطب استثماراتٍ بقيمة 426.22 مليون دولار، متصدراً صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum Spot ETFs) ودافعاً إجمالي أصوله إلى ما يتجاوز 10 مليار دولار، أي ما يعادل 2.24% من المعروض المتداول لعملة إيثيريوم (Ethereum).

سجلت صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum Spot ETFs) دخول صافي استثماراتٍ بلغ 533.87 مليون دولار في 22 تموز/يوليو، في ثالث أعلى مستوى يومي لها منذ إطلاقها وفقاً لبيانات منصة SoSoValue، ما يعكس تزايد الاهتمام المؤسساتي بعملة إيثيريوم (Ethereum)، في وقتٍ تواصل فيه هذه البلوكتشين ترسيخ مكانتها كمنصة رئيسية للتمثيل الرقمي للأصول الواقعية.

بذلك، ارتفع إجمالي صافي الاستثمارات الواردة إلى هذه الصناديق حتى 8.32 مليار دولار، فيما بلغ حجم التداول اليومي في 22 تموز/يوليو نحو 1.97 مليار دولار. أما إجمالي صافي الأصول في هذا القطاع فقد اقترب من 19.85 مليار دولار، أي ما يعادل 4.44% من إجمالي القيمة السوقية لعملة إيثيريوم (Ethereum).

صندوقا بلاك روك وجرايسكيل يتصدران الاستثمارات الواردة، وصناديق أصغر تبقى دون تحرك

تصدّر صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك القائمة، مستقطباً استثماراتٍ جديدةً بقيمة 426.22 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الأصول المُدارة فيه إلى أكثر من 10 مليار دولار، ويعادل 2.24% من المعروض المتداول من عملة إيثيريوم (Ethereum).

On July 22, Spot Ethereum ETFs recorded a total net inflow of $534 million, marking the third-highest daily inflow in history. pic.twitter.com/6iMly8AXLP — Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 23, 2025

وجاء صندوق FETH التابع لشركة فيديليتي (Fidelity) في المرتبة الثانية بصافي استثماراتٍ واردة بلغ 35.01 مليون دولار، ليرتفع إجمالي أصوله إلى أكثر من 2.36 مليار دولار، كما استقطب صندوق ETH التابع لشركة جرايسكيل (Grayscale) استثماراتٍ بقيمة 72.64 مليون دولار، في حين لم تشهد صناديق شركات أخرى مثل فرانكلين تمبلتون (Franklin Templeton) وبيتوايز (Bitwise) دخول استثماراتٍ تذكر.

الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) للتداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) تخسر استثمارات بقيمة 68 مليون دولار، تصدرها صندوقا شركتي آرك إنفست وبيتوايز

في المقابل، سجلت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) خروج صافي استثماراتٍ بلغ 67.93 مليون دولار في اليوم نفسه. وجاء صندوق GBTC التابع لشركة جرايسكيل وحيداً في تسجيل دخول استثماراتٍ بلغت 7.51 مليون دولار، في حين شهدت معظم الصناديق الأخرى -ومنها ARKB التابع لشركة آرك إنفست (Ark Invest) وBITB التابع لشركة بيتوايز (Bitwise)- خروج استثماراتٍ تجاوزت 30 مليون دولار لكلٍّ منها.

ويبلغ إجمالي صافي الأصول المدارة في ETFs التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً نحو 154.77 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 6.5% من القيمة السوقية للعملة، فيما بلغ حجم التداول اليومي لجميع الصناديق نحو 4.01 مليار دولار.

تزايد الشهية المؤسساتية تجاه عملة إيثيريوم (Ethereum) بفضل التمثيل الرقمي للأصول على البلوكتشين الخاصة بها

قالت كاثرين وو (Katherine Wu) -مديرة العمليات التنفيذية في ENS Labs- إن دخول هذه الاستثمارات يعكس تزايد الثقة المؤسساتية، فـ “خلال عام واحد فقط منذ الإطلاق، جذبت ETFs عملة إيثيريوم (Ethereum) المدرجة في الولايات المتحدة صافي استثماراتٍ تقارب 6.5 مليار دولار، منها أكثر من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وحده. وتؤكد هذه الأرقام الضخمة أن المؤسسات لا تراقب فقط، بل تستثمر فعلياً”.

ويرتبط جانب كبير من هذا الزخم بقطاع التمثيل الرقمي للأصول، حيث إن أكثر من 55% من جميع الأصول الممثلة رقمياً مبنيةٌ على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، وتستخدم شركات كبرى مثل بلاك روك وجي بي مورغان (JPMorgan) وفيزا (Visa) بلوكتشين إيثيريوم في عمليات التمثيل الرقمي للخزينة والأوراق التجارية والبُنى التحتية للأسهم. أيضاً، أعلنت منصة روبن هود(Robinhood) عن إطلاق خدمة الأسهم الممثلة رقمياً على شبكة أربيتروم (Arbitrum)، وهي حل طبقة ثانية لبلوكتشين إيثيريوم، ما عزز مكانة هذه البلوكتشين كخيار رئيسي للأصول الواقعية.

وأشار كين غيلبرت (Kean Gilbert) -رئيس العلاقات المؤسساتية في Lido DAO– إلى أن ETFs عملة إيثيريوم (Ethereum) قد تتطور في العام المقبل لتشمل مكافآت الرهن مع الحفاظ على السيولة اللازمة لطلبات الاسترداد، إلا أن تضمين الرهن ضمن هذه الصناديق لا يزال يُمثل تحدياً، خصوصاً في أوروبا التي تفرض قيوداً على حجم التعرّض للرهن.

أخيراً ومع ترقب صدور قوانين تنظيمية أوضح بشأن خدمات الرهن ضمن الـ ETFs في الولايات المتحدة، قد تشكل أدوات التمثيل الرقمي للرهن مثل عملة ستيكد إيثيريوم (Staked Ether-stETH) حلاً مؤسساتياً يجمع بين العائد والسيولة.