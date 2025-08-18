صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (ETH Spot ETFs) تشهد خروج استثمارات بقيمة 59 مليون دولار منهيةً موجة شرائية امتدت 8 أيام بقيمة 3.7 مليار دولار

شهدت صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (ETH Spot ETFs) بتاريخ 15 آب/أغسطس خروج صافي استثماراتٍ بقيمة 59.3 مليون دولار، منهيةً سلسلة شراءٍ غير مسبوقةٍ استمرت ثمانية أيام بقيمةٍ إجمالية بلغت 3.7 مليار دولار، فيما ظل صندوق ETHA التابع لشركة BlackRock الوحيد الذي تلقى استثماراتٍ بقيمة 338 مليون دولار وسط موجة إعادة تدوير الاستثمارات في السوق.

وجاء خروج هذه الاستثمارات رغم تداول عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) دون أعلى مستوياتها السعرية المُسجّلة على الإطلاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بنحو 10.22% وفي أعقاب موجة تصفية واسعة بقيمة 1.05 مليار دولار لصفقات المضاربين في أسواق الكريبتو نتيجة بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات.

يأتي هذا التحوّل بعد موجة طلب مؤسساتيّ قياسية نتج عنها اجتذاب الصناديق المتداولة في البورصة لعملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) مجتمعةً استثماراتٍ بقيمة 1.02 مليار دولار خلال جلسةٍ واحدة مَطلع الأسبوع بقيادة مُساهَمَة صندوق شركة BlackRock البالغة 640 مليون دولار، فيما أسهمت التصريحات المتناقضة لوزير الخزانة سكوت بيسنت (Scott Bessent) بشأن إنشاء “احتياطي إستراتيجي لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)” في إرباك السوق، بعد تصريحِهِ بدايةً أن الولايات المتحدة “لن تشتري أي عملة بيتكوين (Bitcoin)”، قبل أن يُوضح لاحقاً أنه سيتم إنشاء الصندوق عبر مسارات توسع لا تثقل كاهل الميزانية الحكومية.

وبلغ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بتاريخ 14 آب/أغسطس عند 4,781.24$، قبل أن تؤدي قراءة مؤشر أسعار المنتجين (PPI) التي بلغت 3.3% -فيما كان المتوقع نسبة 2.5%- إلى موجة تصفياتٍ عارمةٍ لصفقات المضاربين.

القناعة المؤسساتية تتبلور مع مرور صغار المستثمرين بموجة استسلام

نفذت شركة بلاك روك (BlackRock) حملة تجميع قوية لأرصدة الكريبتو بقيمة مذهلة بلغت 1 مليار دولار خلال موجة تراجع الأسواق، وشملت شراء 4,428 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 526 مليون دولار و105,900 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 488 مليون دولار لصالح صناديقها المتداولة في البورصة.

وتزامنت عمليات الشراء المكثفة مع خسارة قطاع الكريبتو 133 مليار دولار من قيمته الإجمالية خلال 24 ساعة فقط تعرَّض خلالها أكثرُ من 221,000 متداولٍ لتصفية صفقاته المضاربية، فيما أضافت شركة BitMine Immersion Technologies خلال 10 ساعات فقط إلى أصول خزينتها 106,485 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 470.51 مليون دولار، لتصل حيازتها الإجمالية منها إلى 1.297 مليون عملة ETH بقيمةٍ تقارب 5.75 مليار دولار.

من جانب آخر، سَحَبت مؤسسةٌ غير معروفة خلال ذات المدة 92,899 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 412 مليون دولار من منصة كراكن (Kraken) على مدار 4 أيام، ما أسفر عن موجة تجميع مؤسساتية مشتركةٍ بلغت 882 مليون دولار.

كما سرّعت شركة BlackRock وتيرة تجميعها لأرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) بمعدلٍ فاق نظيره لعملة بيتكوين (Bitcoin) بنحو 15 ضعفاً في آخر 30 يوماً، لترفع حيازاتها من الأولى بنسبة 65% مقارنةً بزيادة بلغت 4% فقط للأخيرة، ولتفوق القيمة الإجمالية للأصول الرقمية الخاضعة لإدارتها حالياً 100 مليار دولار، منها أصول عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 90.36 مليار دولار، وأخرى بقيمة 15.07 مليار دولار لعملة إيثيريوم (Ethereum).

وضعية السوق توحي باستمرار تمتع عملة إيثيريوم (Ethereum) بالزخم

أظهر تحليل المزاج العام للمستثمرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي فروقاتٍ واضحة بين مواقفهم إزاء عملتي بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum)، مُوضحاً بلوغ المزاج العام تجاه الأولى ذروة التفاؤل مع تسجيلها أعلى مستوياتها الجديدة حول 125,000$، وهو ما يُشكّل إشارةً تحذيرية نموذجية لقناعة العامة. أمّا القراءات الراهنة فتشير إلى أن أجواء الاستثمار “بعملة بيتكوين (Bitcoin) يغلُب عليها الطمع حالياً أكثر من الخوف“، ما يعكس هشاشة موقفها أمام أية تراجعاتٍ إضافية محتملة.

في المقابل، بقيَ مزاج السوق العام تجاه عملة إيثيريوم (Ethereum) متسماً بالخوف طوال فترة انطلاق سعرها من 3,500$ ليتجاوز 4,800$، حيث هيمنت أجواء “الخوف على الطمع” رغم “تفوّق أدائها بوضوح خلال الأشهر الثلاثة الماضية على عموم السوق”.

ويشير استمرار هذا التشاؤم بين صغار المتداولين -وسط موجة الارتفاع القوية- إلى إمكانية تحقيق مكاسب إضافية، وبخاصةٍ مع استمرار المؤسسات بشراء أرصدة المستثمرين المترددين، كما تجاوز أداء عملة إيثيريوم (Ethereum) قياساً إلى عملة بيتكوين (Bitcoin) خط متوسط الحركة المُقاس بمدى 365 يوماً (DMA-365)، وهو مؤشرٌ تاريخيٌّ على بداية دوراتٍ صاعدة لرائدة العملات البديلة مقارنة برائدة القطاع.

وجاءت أحجام التداول لصالح عملة إيثيريوم (Ethereum)، حيث بلغت أحجام تداولها الفورية 1.66 ضعف نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ حزيران/يونيو 2017.

التحليل الفني يدعم مواصلة المسار الصاعد

يستقر سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) حالياً حول مستوى 4,400$ بعد اقترابه من ملامسة أعلى مستوياته المُسجّلة خلال الدورة السابقة عند 4,800$، أي أنه يتوضع الآن في منطقة اسكتشافٍ للآفاق، ويتمثل مستوى الدعم الرئيسي في 4,367$، وهو مستوى مقاومةٍ سابق يتعيّن تماسكه ليُكوّن دعماً جديداً من أجل تأكيد قوة انطلاقته. كذلك، يُظهر تحليل المزاج الاجتماعي بلوغ موجة التفاؤل تجاه عملة بيتكوين (Bitcoin) ذروتها مع بلوغ مستوى 125,000$، بينما يبقى مستثمرو عملة إيثيريوم (ETH) متشككين رغم أدائها الأقوى.

غير أن هذه الوضعية المعاكسة ستُعدم استمرار تمتع عملة إيثيريوم (Ethereum) بالقوة، إذ إن التشاؤم السائد بين صغار المستثمرين ينتهي عادةً بارتفاعاتٍ سعريّة مفاجئة.

يُذكر أن فقدان Ethereum ETFs استثماراتٍ بقيمة 59 مليون دولار جاء خلال سيطرة الخوف على صغار المستثمرين وليس النشوة، ما يُمثل فرصة للمؤسسات من أجل التجميع عند مستوياتٍ سعريةٍ أفضل؛ كما يُظهر تحليل الخريطة الحرارية لموجة التصفية تركزاً كبيراً للسيولة أعلى المستويات الحالية للأسعار بنطاق 4,800$-5,200$، حيث تسهم تصفية الصفقات المُضاربة على الانخفاض في تهيئة الظروف المواتية لحدوث ضغوطٍ شرائيةٍ قوية.

لذا، يبدو سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مُهيئاً لمواصلة زخمه الصاعد صوب نطاق 5,200$–5,400$ مدعوماً بحالة الخوف التي تعمّ صغار المستثمرين، والتي تصنع معادلة غير متكافئةٍ بين المخاطرة والعائد، كما تشير وجهة النظر المعاكسة إلى أن أيَّ ضعفٍ مؤقتٍ ينبغي اعتباره فرصة للتجميع لا إشارةً إلى انعكاس المسار، فالقاعدة المُؤسسية يُمكنها الحيلولة دون استمرار التراجعات، فيما قد تُنتِج مخاوف صغار المتداولين قفزاتٍ سعريّة مفاجئة.