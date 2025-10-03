حجم صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Spot Bitcoin ETF) يتجاوز 5 مليار دولار مع اختراق السعر 120,000$، هل سيُسجّل السعر قمة غير مسبوقة قريباً؟

حجم تداول صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Spot Bitcoin ETF) 5 يتجاوز المليار دولار مع اختراق سعر العملة حاجز 120,000$، ودخول استثماراتٍ مؤسساتية بقيمة 676 مليون دولار.

تجاوز حجم تداول صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Spot Bitcoin ETF) حاجز الـ 5 مليار دولار في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، مع اختراق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) حاجز 120,000$ مُسجّلة بذلك ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 10% من أدنى مستوياتها أواخر أيلول/سبتمبر الذي بلغ حوالي 109,000$.

وقاد المستثمرون المؤسساتيون هذا الارتفاع باستثماراتٍ صافيةٍ بلغت 676 مليون دولار في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، حيث سجّل صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة BlackRock استثماراتٍ بقيمة 405 مليون دولار، بينما استحوذت شركة فيديليتي (Fidelity) على 1,570 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 179 مليون دولار في يوم واحد.

وقد تخطى سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) اليوم مستوى 120,500$، وفاق حجم التداول 50 مليار دولار في جميع الأسواق.

المصدر: TradingView

في التفاصيل، يمتلك صندوق IBIT التابع لـ BlackRock)الآن 773,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) تُقدَّر قيمتها بما يقارب 93 مليار دولار، ما يُعزز مكانته كأكبر جهة حفظٍ مؤسساتيةٍ بحصة 3.88% من المعروض الإجمالي لعملة بيتكوين (Bitcoin).

كذلك، جمعت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Spot Bitcoin ETF) استثماراتٍ صافية بلغت 58.44 مليار دولار منذ إطلاقها في كانون الثاني/يناير 2024 ليصلَ إجمالي الأصول الصافية إلى 155.89 مليار دولار، وهوَ ما يُمثل 6.66% من القيمة السوقية لعملة بيتكوين (Bitcoin).

فانجارد (Vanguard) تعدّل توجهها الاستثماري مع إطلاق بلاك روك لصندوق ETF جديد للمكاسب المميزة

تُعيد فانجارد (Vanguard) -ثاني أكبر شركةٍ لإدارة الأصول في العالم بقيمة 11 تريليون دولار- تقييم موقفها من الصناديق المتداولة في البورصة بعد حذفها لتدوينة أساسية كانت قد قللت فيها من شأن عملة بيتكوين (Bitcoin) مُعتبرةً أنها “لا تمتلك قيمة اقتصادية جوهرية“.

وتُفيد التقارير بأن الشركة تدرس إمكانية منح عملائها -البالغ عددهم 50 مليون عميل حول العالم- الوصول إلى الصناديق المتداولة في البورصة المُرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin ETFs) وعملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) عبر منصتها. يأتي هذا التحوّل المُحتمل في ظل قيادة الرئيس التنفيذي الجديد سليم رمجي (Salim Ramji) الذي عمل سابقاً في BlackRock، والذي تحدَّث عن الإمكانات الواعدة للعملات الرقمية.

هنا، تجد Vanguard نفسَها في وضع مُحرج بصفتها المالك الأكبر لأسهم شركة ستراتيجي (Strategy) عبرَ صناديق مرتبطةٍ بمؤشر ناسداك 100 على الرغم من موقفها المتحفظ تجاه عملة بيتكوين (Bitcoin). وصرَّح مُتحدث باسم الشركة لوكالة بلومبيرج (Bloomberg): “نُقيّم باستمرار عرض الوساطة لدينا، وتفضيلات المستثمرين، والبيئة التنظيمية المتغيرة“، دون تأكيد موعد مُحتملٍ لإطلاق صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة.

وحتى لو قرَّر 1% فقط من عملاء فانجارد الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة لعملة بيتكوين (Bitcoin ETFs)، فسيعني هذا دخول 500,000 مستثمر جديد إلى السوق.

🚀 In the blink of an eye, 50 million Vanguard customers could soon be able to invest in Bitcoin ETFs for the first time#Cryptohttps://t.co/DLQEQMJg0t — Cryptonews.com (@cryptonews) October 1, 2025

بلاك روك توسّع مجموعة منتجاتها بإستراتيجية للمكاسب المميزة

تقدّمت بلاك روك بطلب لإطلاق صندوق Bitcoin Premium Income ETF، وهو منتج يعتمد إستراتيجية الشراء المغطى (covered-call) لتقديم عوائد إضافيةٍ على امتلاك عملة بيتكوين (Bitcoin).

وأشار مُحلل بلومبيرج إيريك بالتشوناس (Eric Balchunas) إلى أن الشركة سجّلت اسم iShares Bitcoin Premium ETF كـ “مُنتج خاضع لقانون 33 (33 Act spot product)”، ما يجعله امتداداً لصندوقها الشهير IBIT الذي يُدير أصولاً بقيمة 87 مليار دولار.

كذلك، تُحقق الصناديق المتداولة في البورصة لعملة بيتكوين (Bitcoin ETFs) وعملة إيثيريوم (Ethereum ETFs) -التابعة لشركة إدارة الأصول البالغة قيمتها 12.5 تريليون دولار- إيراداتٍ سنوية بأكثر من 260 مليون دولار، منها 218 مليون دولار من منتجات عملة بيتكوين (Bitcoin) و42 مليون دولار من عملة إيثيريوم (Ethereum). وباحتساب الأصول الرقمية الصغيرة، فقد ارتفع إجمالي رصيد بلاك روك من العملات الرقمية إلى أكثر من 101 مليار دولار.

ووفقاً لما ذكرته Farside Investors، فقد سجّل صندوق عملة إيثيريوم (Ethereum) التابع لبلاك روك دخول استثماراتٍ بقيمة 512 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي. وكشفت الشركة في تقرير أرباحها للربع الثاني عن ورود استثماراتٍ بلغت 14.1 مليار دولار إلى قطاع الأصول الرقمية، ما يَجعله أحد أسرع قطاعاتها نمواً، رغم أنه لا يمثل سوى 1% فقط من إجمالي أصولها المدارة.

التحليل الفني يشير إلى استهداف مستوى 128,000$ مع مخاطر الاستقرار النسبي

يُظهر المخطط البياني الأسبوعي لعملة بيتكوين (Bitcoin) مناطق استقرار نسبي مُنتظمةٍ تليها ارتفاعات قوية خلال الفترة 2023-2025، حيث يقع السعر الحالي البالغ 120,953$ عند الحد الأعلى ممّا يُسميه المحللون “الاتجاه الصاعد لاكتشاف السعر 3”.

هنا، استمرَّت كل مرحلةٍ من مراحل الاستقرار النسبي لعدة أسابيع وحتى أشهر قبل أن تنتهي باختراقات، حيث يكشف النمط عن سلوك ثابتٍ من تبني عملة بيتكوين (Bitcoin) لقواعد سعرية ضمن نطاقاتٍ أفقية قبل أن تنطلق صاعدةً نحو مراحل جديدة من اكتشاف السعر.

إلا أن انخفاض نسب المكاسب بين كل مرحلةٍ صاعدة وأخرى قد يشير إلى تباطؤ الزخم، حيث تمثل الانتقالات من 70,000$ إلى 120,000$ مكاسبَ تقارب 71% مقارنةً بـ 75% في المرحلة السابقة، ويعرض نموذج السعر المبسّط نمط كسر وإعادة اختبار رئيسي حول مستوى 110,000$.

ويبدو أنّ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قد تجاوز مستوى المقاومة وتراجع لإعادة اختبار هذا المستوى كدعم، ما يُؤهله لاستمرار مُحتملٍ للارتفاع فيما تشير الأدلة الفنية إلى احتمال تقدم نحو نطاق 128,000$-135,000$. مع ذلك، فإن امتداد الحركة يوحي بتقلباتٍ أعلى وتراجعاتٍ أعمق.

من ناحيةٍ أخرى، يقع مستوى الدعم الحاسم للحفاظ على الاتجاه الصاعد عند 110,000$-112,000$، ومن المتوقع أن تتحوّل المقاومة السابقة إلى دعم. وإذا لم تصمد في هذه المنطقة، فقد تقود إلى تراجعاتٍ نحو دعم القناة عند 103,000$-105,000$، في حين أن تماسك السعر فوق 128,000$ سيفتح الطريق نحو 135,000$-140,000$ قبل اختبار مقاومة القناة العليا القريبة من 173,000$.