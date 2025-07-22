شركة SpaceX تنقل 152 مليون دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) عقب بقائها ثلاث سنوات خاملة في محفظتها؛ فهل يخطط إيلون ماسك للتخلص من العملة؟

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في 22 تموز/يوليو، نفذت محفظة تابعةٌ لشركة سبيس إكس (SpaceX) معاملة ضخمة بعملة بيتكوين (Bitcoin)، حيث تم نقل 1,308.45 عملة BTC -بقيمةٍ تقارب 152.85 مليون دولار- إلى عنوان جديد.

ونقلت شركة سبيس إكس (SpaceX) التابعة لإيلون ماسك (Elon Musk) عبر محفظتها -التي ظلت خاملة لأكثر من ثلاث سنوات- ما يزيد على 152 مليون دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، وفقاً لبيانات منصة تحليلات البلوكتشين Arkham Intelligence.

النقاط الأساسية: قامت شركةSpaceX بنقل أكثر من 152 مليون دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin) بعد ثلاث سنوات من عدم النشاط في محفظتها.

يبدو أن المعاملة داخليةٌ، دون تغيير في صافي حيازات الشركة من عملة BTC.

يبلغ إجمالي ممتلكات الشركة من عملة بيتكوين (Bitcoin) الآن 6,977 عملة BTC، وتحتفظ بها عن طريق Coinbase Prime.

ففي 22 تموز/يوليو الجاري، أجرت محفظة تابعةٌ لشركة SpaceX معاملة ضخمة بعملة بيتكوين (Bitcoin)، حيث قامت بنقل 1,308.45 عملة BTC -بقيمةٍ تقارب 152.85 مليون دولار- إلى عنوان جديد، مع إشارة البيانات على البلوكتشين إلى أنّ الرسوم المدفوعة للمُعاملة بدت زهيدة، وبلغت 0.00024831 عملة BTC (أي حوالي 29$).

أكبر حركة في محفظة شركة SpaceX منذ 3 سنوات

جاءت حركتها الكبرى الأخيرة بعد أن أجرت محفظة شركة SpaceX معاملة صغيرةً قامت من خلالها بإرسال ما قيمته 0.000248 عملة بيتكوين (Bitcoin) -أي ما يقل عن 30$- إلىCoinbase Prime. وقد أظهرت سجلات معاملاتها السابقة أنه قبل ثلاث إلى أربع سنوات، شهدت الشركة العديد من المعاملات بعملة BTC من قِبلِ محافظ كوينبيس (Coinbase)، لتتراوح الودائع الفردية بين 1,100 و1,279 عملة BTC.

كذلك، تجاوزت قيمة ممتلكات الشركة من عملة بيتكوين (Bitcoin) بالدولار -في ذلك الوقت- 1.6 مليار دولار خلال دورة السوق الصاعدة في عام 2021، فيما تبلغ قيمة ممتلكاتها الآن حوالي 818.3 مليون دولار.

وتشير بيانات منصة Arkham لتتبع نشاط محافظ الكريبتو أن إجمالي ممتلكات شركة SpaceX من عملة بيتكوين (Bitcoin) يبلغ الآن 6,977 عملة BTC، ويتم تخزينها في Coinbase Prime.

فيما لم يقم عنوان المحفظة المستلم لعملات بيتكوين (Bitcoin) بإنفاقها حتى الآن، ما يشير إلى أن التحويل قد يأتي بهدف إعادة ترتيب المحفظة أو لأغراض تعزيز الأمان أو إعادة هيكلة بروتوكولات التخزين البارد.

دخول شركة SpaceX إلى عالم عملة بيتكوين (Bitcoin)

تصدّرت شركة SpaceX لأول مرة عناوين الأخبار في عام 2021، عندما كشف إيلون ماسك امتلاك الشركة عملات بيتكوين (Bitcoin)، لكنّه لم يُفصح عن الأرقام الدقيقة لممتلكاتها هذه، فيما أظهرت تقارير لاحقة أنه في مطلع عام 2021، كانت الشركة قد جمعت حوالي 25,724 عملة BTC، والتي كانت تُقدر آنذاك بحوالي 373 مليون دولار.

وأفادت تقارير أخرى أن الشركة قامت ببيع ما قيمته 373 مليون دولار من ممتلكاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال عامي 2021 و2022، وربما باعت كلَّ أو معظم هذه الحيازات وفقاً لوثائق قامت صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) بمراجعتها. أيضاً، تُظهر التقارير أن الشركة قد سجلت هذه الأصول من عملة BTC في ميزانيتها العمومية، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت جميع ممتلكاتها قد تمت تصفيتها.

من جهته، أكد إيلون ماسك علناً استثمار شركة SpaceX في عملة بيتكوين (Bitcoin) عام 2021 بعد شراء شركة تسلا (Tesla) ما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة BTC، والذي تزامن مع تسجيلها مستوياتٍ غير مسبوقة آنذاك.

أخيراً، باعت شركة Tesla -لاحقاً- 75% من ممتلكاتها من عملات BTC في الربع الثاني من 2022 مقابل 936 مليون دولار، محتفظة فقط بقيمة 184 مليون دولار. أخيراً، يُعتبر ماسك داعماً صريحاً للكريبتو، وقد أثر بشكلٍ متكرر على الأسواق من خلال تعليقاته حول عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE).