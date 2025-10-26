بيانات Arkham تكشف نقل شركة SpaceX أرصدة من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بقيمة 133 مليون دولار فيما بين محافظ متعددة

تحتفظ شركة SpaceX حالياً بما مجموعه 8,285 عملة بيتكوين (Bitcoin) تُقدَّر قيمتها بنحو 914 مليون دولار، ما يجعلها إحدى أكبر الشركات الخاصة امتلاكاً لأرصدة العملة.

أعلنت منصة Arkham Intelligence المتخصصة بتحليلات البلوكتشين يوم الجمعة الماضية قيام شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك (Elon Musk) بنقل أرصدة من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تتجاوز 133 مليون دولار.

نقاط رئيسية: بحسب منصة Arkham Intelligence، نقلت شركة SpaceX أرصدةً من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تجاوزت 133.7 مليون دولار بين عدة محافظ كريبتو جديدة.

لم يتضح بعد سبب هذه التحويلات، وسط تكهناتٍ بأن تأتي الخطوة مرتبطة بإعادة هيكلةٍ داخليةٍ أو تعزيز تدابير الأمان.

تمتلك شركة SpaceX حالياً 8,285 عملة بيتكوين (Bitcoin) تُقدّر قيمتها بنحو 914 مليون دولار، ما يجعلها إحدى أكبر الشركات الخاصة امتلاكاً للعملة.

تضمّنت المعاملات الأخيرة إرسال 1,215 عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى عناوين محافظ جديدة، وذلك بعد أيام من عملية نقل مماثلةٍ إلى عناوين محافظ مرتبطةٍ بالشركة، فقد ذكر حساب Arkham على منصة X أن “شركة SpaceX نقلت أرصدةً بقيمة 133.7 مليون دولار، شملت نقل 300 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 33 مليون دولار و915 عملة BTC أخرى بقيمة 100.7 مليون دولار إلى عناوين محافظ جديدة”.

محافظ عملة بيتكوين (Bitcoin) تابعة لشركة SpaceX دون وصف استدلالي بعد نقل أرصدة بقيمة 133 مليون دولار

بخلاف التحويلات السابقة هذا الأسبوع، لم تُحدَّد المَحافظ الجديدة كوجهةٍ تابعةٍ لشركة الفضاء الواقعة في هاوثورن، كاليفورنيا. قبل هذه التحويلات، حازت شركة SpaceX نحو 8,285 عملة بيتكوين (Bitcoin) تُقدَّر قيمتها بنحو 914 مليون دولار، لتأتي رابعة ترتيب أكبر الشركات الخاصة امتلاكاً للعملة وفقاً لموقع BitcoinTreasuries.net.

وفي عام 2022، امتلكت الشركة نحو 25,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) قبل أن تبيع بعضها وتقلص حيازتها على البلوكتشين إلى المستويات الحالية.

وعقبَ فترةٍ طويلةٍ من السكون، أعادت شركة SpaceX تحريك بعض ممتلكاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) في وقتٍ سابق من هذا العام، في أول نشاط مُسجّل لها على البلوكتشين منذ عام 2021. أما دوافع هذه التحويلات الأخيرة فما تزال غير واضحة، إذ لم توضّح الشركة فيما إذا عكست هذه الخطوة بيعاً للأصول، أو أنها ضمن إعادة هيكلةٍ داخلية، أم تعزيزاً لتدابير حماية ممتلكاتها من العملات الرقمية.

ARKHAM ALERT: SPACEX MOVING $130M $BTC



SPACEX JUST MOVED FUNDS TOTALLING $133.7M. THEY TRANSFERRED 300 BTC ($33M) AND 915 BTC ($100.7M) TO NEW WALLETS



THIS COMES 3 DAYS AFTER THEIR LAST MOVE OF 100 BTC pic.twitter.com/YplK8QAdvn — Arkham (@arkham) October 24, 2025

من جهتها، ظلت شركة تسلا (Tesla) -بقيادة إيلون ماسك أيضاً- محتفظةً بـ 11,509 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تتجاوز 1.27 مليار دولار، ما يضعها على مقربةٍ من قائمة أكبر 10 شركاتٍ مُدرجةٍ امتلاكاً لاحتياطيات العملة. وفي وقتٍ سابق من هذا العام، سجّلت شركة تسلا أرباحاً فصلية تجاوزت 600 مليون دولار بعد إعادة تقييم أصولها وفق قواعدَ مُحاسبيةٍ مُحدّثة.

أما سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، فقد تراجع قليلاً يوم الجمعة الماضي بنسبة 0.3% ليستقرَّ عند 110,541$ على تراجع بنحو 12% مقارنةً بأعلى مستوياته المسجلة عند 126,080$.

SpaceX تذهب بعيداً في امتلاك عملة بيتكوين (Bitcoin)

لفتت شركة SpaceX الأنظارَ للمرة الأولى عام 2021 عندما كشف إيلون ماسك أن الشركة تحتفظ بعملة بيتكوين (Bitcoin) دون أن يذكرَ أرقاماً دقيقة. لاحقاً، كشفت تقاريرُ أن الشركة جمعت نحو 25,724 عملة BTC بحلول مطلع عام 2021، وقُدِّرت قيمتها آنذاك بنحو 373 مليون دولار.

غير أن الشركة -وفق وثائق اطّلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)– شطبت 373 مليون دولار من قيمة حيازتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) بين عامي 2021 و2022، وربّما تكون قد باعتها جزئياً أو بالكامل. كذلك، تُظهر التقارير أن الشركة سجّلت هذه الأصول ضمن ميزانيتها العمومية، إلا أنه لا يُعرف بعدُ ما إذا كانت قد تخلّت عنها كليّاً.

وفي السابق، أكد إيلون ماسك علناً استثمار شركة SpaceX في عملة بيتكوين (Bitcoin) عام 2021، بعد شراء شركة Tesla ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة، وهي الصفقة التي تزامنت مع بلوغ سعر العملة آنذاك مستوياتٍ غير مسبوقة.

أما في الربع الثاني من عام 2022، باعت تسلا 75% ممّا بحوزتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) مقابل 936 مليون دولار، لتبقى مُحتفظةً بما قيمته 184 مليون دولار فقط، وما يزال ماسك -المعروف بدعمه القوي للعملات الرقمية- مؤثراً قوياً على الأسواق بتصريحاته المتكررة حول عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE).