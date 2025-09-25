عملاق التكنولوجيا في كوريا الجنوبية شركة Naver تدرس عملية الاستحواذ على Dunamu مشغل منصة تداول العملات الرقمية Upbit

تسعى شركتا نافِر (Naver) ودونامو (Dunamu) إلى التوسع في الخارج من خلال مشروع عملة مستقرة، وهي صفقةٌ قد تعيد تشكيل ملامح مجال التكنولوجيا المالية في كوريا الجنوبية وتدعم طموحات Naver العالمية.

ذكرت تقارير محلية أن شركة Naver في كوريا الجنوبية تقترب من إبرام صفقةٍ بارزة ستمنح عملاق الإنترنت السيطرة على أببيت (Upbit) أكبر منصةٍ لتداول العملات الرقمية في البلاد، حيث تُجري نافِر فاينانشال (Naver Financial) -الذراع المالي للشركة- مُحادثاتٍ متقدمة مع مشغل المنصة دونامو (Dunamu) لإجراء تبادل أسهم كبير.

وبموجب هذه الخطة، ستقوم شركة Naver بإصدار أسهم جديدة للاستحواذ على حصص من المساهمين الحاليين في شركة Dunamu، كما ذكرَ تقرير صدَرَ عن صحيفة تشوسون دايلي (Chosun Daily) يوم الخميس أن الجانبين يقومان الآن باستكمال تحديد نسبة مبادلة الأسهم غير المدرجة.

من الناحية العملية، تسمَح عملية المبادلة هذه للشركتين تبادل الأسهم بدلاً من المال، ما يخلق هيكل حوكمةٍ يسير على نهج الشركة الأم والفرعية. في النهاية، تُعَد هذه الخطوة إحدى وسائل شركة Naver لترسيخ مكانتها في الأسواق المالية الرقمية والكريبتو.

Naver Financial, the fintech arm of South Korea’s largest portal Naver, has agreed to a share-swap deal with Dunamu, operator of Upbit. The move effectively gives Naver control of Korea’s No.1 crypto exchange and marks its entry into the digital finance and won-pegged stablecoin… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 25, 2025

خطط التوسع الدولي تضيف بُعداً عالمياً لمحادثات الاندماج

تبلغ أحجام عمليات الدفع التي تقوم شركة Naver Financial بمعالجتها 80 تريليون وون كوري (58 مليار دولار) سنوياً. في المقابل، يُمكن أن يترتب على عملية الاندماج بهذا الحجم مع منصة Upbit التابعة لـ Dunamu وتحتل المركز الأول في كوريا والرابع على مستوى العالم إنشاءُ إحدى أقوى التحالفات حتى الآن بين قطاعات التكنولوجيا والعملات الرقمية في كوريا الجنوبية.

وتتعاون الشركتان أيضاً لإطلاق مبادرة تربط الوون الكوري بعملةٍ مستقرة، جنباً إلى جنب مع خططهم لاستخدام الصفقة كنقطة انطلاق للتوسع في الخارج، وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة حجر أساس لشركة Naver كي تُصبح لاعباً عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية.

وإذا نجحَت هذه الصفقة، فسوف تُعيد تشكيل ملامح قطاع الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، حيث تُعد محفظة نافر باي (Naver Pay) -حالياً- إحدى أكثر المحافظ الرقمية استخداماً في البلاد، والتي تنافس محفظتي كاكاو باي (Kakao Pay) وتوس (Toss) والبنوك التقليدية.

ومع إضافة هيمنة منصة Upbit في قطاع الكريبتو، يُمكن لشركة Naver ربط عمليات الدفع والتسوّق والتمويل والأصول الرقمية ضمن نظام تقني واحد.

المعركة على الحصة السوقية تتصاعد مع تقييم شركة Naver للصفقة

يبدو توقيت الإعلان عن هذه الصفقة مثيراً للاهتمام، لتزامنه مع أسبوع كوريا للبلوكتشين (Korea Blockchain Week) في مدينة سيول، ما من شأنه جذب الانتباه العالمي إلى قطاع الكريبتو سريع النمو في البلاد.

في الوقت نفسه، أبرمت منصة بيتثامب (Bithumb) -منافسة Upbit- في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع شراكة مع وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial)، وهو مشروع كريبتو تابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولعدة سنواتٍ، تمتّعت منصة Upbit بمكانةٍ رائدة في كوريا الجنوبية، واحتفظت بأكثر من 80% من حصة السوق في بعض الأشهر منذ عام 2022. وقد أثارت هذه الهيمنة انتقادات من جانب المشرّعين الذين يجادلون بأن سيطرة Dunamu على سوق المنصات تزيد من خطر الاحتكار.

كذلك تغيرت أوضاع السوق مؤخراً، فارتفعت حصة منصة Bithumb في السوق المحلي إلى 46% في 9 أيلول/سبتمبر، بينما بلغت حصة منصة Upbit ما نسبته 50.6%. لهذا، تزايدت حدة المنافسة بين المنصتين، ما يضيف المزيد إلى التحديات التي تُواجهها شركةNaver في إطار سعيها إلى السيطرة على Dunamu.

وبالنظر إلى المستقبل، إذا تم إبرام تحالف أعمق بينNaver و Dunamu، فسيُشكل ذلك أحد أبرز صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A) في مجال التكنولوجيا المالية في كوريا الجنوبية.