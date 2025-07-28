منصات الكريبتو في كوريا الجنوبية تدفع لعملائها فوائد تقدر بـ 87 مليون دولار خلال العام الماضي

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

قامت منصة أبيت (Upbit) وبيتهامب (Bithumb) وثلاث منصاتٍ أخرى بدفع مبلغ إجمالي قدره 120.26 مليار وون منذ شهر تموز/يوليو 2024.

دفعت منصات تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية لعملائها فوائد قدرها 87 مليون دولار على ودائعهم النقدية خلال العام الماضي. فوفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية Yonhap (عبر Daum)، تم تقديم بياناتٍ حول عمليات دفع هذه الفوائد من قبل خدمة الرقابة المالية (Financial Supervisory Service) في 27 تموز/يوليو بعد تقديم نائب الحزب الديمقراطي هيو يونغ (Heo Young) -وهو عضو في لجنة الشؤون السياسية في الجمعية الوطنية- طلب ضمان حرية المعلومات.

منصات الكريبتو في كوريا الجنوبية تتنافس على رسوم الفوائد

تُظهر البيانات أن المنصات الخمس لتداول العملات النقدية في البلاد قد دفعت لعملائها فوائد بقيمة إجمالية بلغت 120.26 مليار وون منذ إطلاق قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية (Virtual Asset User Protection Act) في تموز/ يوليو من العام الماضي.

أحجام التداول على منصة Upbit لتداول العملات الرقمية خلال العام الماضي. (المصدر: CoinGecko)

وينص القانون على وجوب دفع منصات التداول -مثل Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGOPAX- فوائد لعملائها على الودائع النقدية لديها، بعد أن كانت المنصات تقدم عادةً فوائد بمبلغ رمزي نسبته 0.1% فقط سنوياً قبل صدور هذا القانون.

مع ذلك، أدى هذا القانون إلى احتدام المنافسة بين المنصات التي بدأت تتسابق لجذب عملاء جدد من خلال تقديم أسعار فائدة مرتفعةٍ للغاية يتم دفعها على أساس ربع سنوي.

أحجام التداول على منصةGOPAX لتداول العملات الرقمية خلال العام الماضي. (المصدر: CoinGecko)

وبلغت هذه المنافسة ذروتها بإعلان منصة Bithumb عن تقديم معدل فائدة نسبته 4%، لكنّها غيرت موقفها بعد 6 ساعاتٍ فقط. عقبَ هذه التطورات، بدأت المنصات بتقليل معدلات الفائدة التي تقدمها، وفي نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، قدمت منصات Upbit و Bithumbو Coinoneو Korbitفوائد نسبتها 2.1% و2.2% و2.0% و2.1% على الترتيب. من جهةٍ أخرى، حدّدت منصة GOPAX معدل فائدتها عند 1.3% فقط، فيما ظل هذا المعدل أعلى بكثير من معدلات الفائدة المعتادة التي تقدمها معظم البنوك التجارية، والتي تبلغ 1%.

A growing number of seasonal foreign workers are vanishing from job sites across rural Korea, deepening concerns among local governments. The disappearances are straining a national program that brings in short-term laborers from overseas.https://t.co/96ajzRxMOe — The Korea JoongAng Daily (@JoongAngDaily) July 25, 2025

هل تنخفض معدلات الفائدة قريباً؟

استجابت المنصات -منذ ذلك الحين- إلى قرار بنك كوريا بخفض معدلات الفائدة الأساسية، فخفضت منصة Korbit رسوم استخدامها إلى 1.9% هذا الشهر، كما أعلنت منصة كوينوان ((Coinone عن خفضها معدل الفائدة إلى 1.77% بدءاً من الشهر المقبل.

من جهته، قال المتحدث باسم خدمة الرقابة المالية إن الجهات التنظيمية ترغب “بإنشاء معيار لحساب عمليات دفع الفائدة لا يُقوض النظام التنافسي”. كذلك، أعرب هيو أن القانون يوفر “شبكة أمان” للمستخدمين، فيما لا يزال الكثير من رأس المال “مُتركّزاً في منصاتٍ بعينها”.

تأتي هذه التعليقات بعد اتهامات تفيد بأن منصة Upbit سُمح لها باحتكار عالم منصات التداول، إذ تُسيطر على أكثر من 60% من حصة السوق. حول ذلك، أضاف النائب: