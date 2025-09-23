مدينة كوريّة جنوبيّة تُصادر عملات رقمية من أكثر من 200 مقيم بسبب عدم تسديد الضرائب

مدينة تشونغجو التابعة لمقاطعة تشانغتشونغ الشمالية تُعلِن عن محفظتها الرقمية الخاصة على منصة تداول محلية.

صرّحت مدينة تشونغجو، عاصمة مقاطعة تشانغتشونغ الشمالية في كوريا الجنوبية وأكبر مدنها، أنها صادرت عملات رقمية من 203 من المقيمين منذ عام 2021.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية Yonhap أن سلطات المدينة قالت إن جميع أولئك المقيمين لم يُسدّدوا ضرائبهم المحلية.

كما أعلنت المدينة أنها فتحت حساب تداول على منصة عملات رقمية محليةٍ لم تكشف عن اسمها، لتُصبح بذلك واحدةً من أولى الهيئات الحكومية التي تقدِمُ على هذه الخطوة.

تشونغجو، مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، كوريا الجنوبية. المصدر: Minseong Kim [CC BY-SA 4.0]

عملات رقمية مُصادرة: المدينة تُعلن عن بيع مباشر للعملات الرقمية المصادرة

يأتي هذا الإجراء من قبل تشونغجو عقبَ قرار حديثٍ من لجنة الخدمات المالية (FSC)، وتُفسَح اللجنة تدريجياً المجال أمام استثمار الشركات في العملات الرقمية، بدءاً من السماح للهيئات الحكومية والمنظمات الخيرية بشراء وبيع هذه العملات.

وأوضحت المدينة أنه في حال عدم سداد المقيمين لضرائبهم المستحقة، ستلجأ لإلزام منصات تداول العملات الرقمية بالكشف عن بيانات محافظ المقيمين المتهرّبين ضريبياً.

فبينما تمتلك الهيئات الضريبية المحلية صلاحية تجميد عملات المتهربين ضريبياً، فإن المحفظة الجديدة ستمنح المسؤولين صلاحية نقل العملات الرقمية بشكلٍ إجباري إلى محفظة المدينة.

وتتمتع الهيئات الضريبية المحلية بسلطة تجميد العملات الرقمية العائدة للمتهرّبين من الضرائب، لكنّ المحفظة الجديدة تمنح مسؤولي الضرائب قدرة الاستحواذ المباشر على هذه الأرصدة وتحويلها.

عن ذلك، قال مسؤولون في المدينة إنه سيتم “بيعها مباشرة” ومن ثم ستقوم المدينة بتحويل النقود إلى خزانتها.

وأوضحت سلطات المدينة أن آخر حملةٍ لملاحقة المتهربين من الضرائب أسفرت عن مصادرة مسؤولي الضرائب عملاتٍ من 161 شخصاً يَدينون للمدينة بنحو 1.5 مليار وون (1.1 مليون دولار).

Betting polarizes between buying and selling as KOSPI nears 3,500https://t.co/5FiiQkekSH — The Korea Times (@koreatimescokr) September 21, 2025

عملات رقمية مُصادرة: المدينة تُعلن عن بيع مباشر للعملات الرقمية المصادرة

يأتي هذا الإجراء من قبل تشونغجو عقبَ قرار حديثٍ من لجنة الخدمات المالية (FSC)، وتُفسَح اللجنة تدريجياً المجال أمام استثمار الشركات في العملات الرقمية، بدءاً من السماح للهيئات الحكومية والمنظمات الخيرية بشراء وبيع هذه العملات.

وأوضحت المدينة أنه في حال عدم سداد المقيمين لضرائبهم المستحقة، ستلجأ لإلزام منصات تداول العملات الرقمية بالكشف عن بيانات محافظ المقيمين المتهرّبين ضريبياً.

فبينما تمتلك الهيئات الضريبية المحلية صلاحية تجميد عملات المتهربين ضريبياً، فإن المحفظة الجديدة ستمنح المسؤولين صلاحية نقل العملات الرقمية بشكلٍ إجباري إلى محفظة المدينة.

وتتمتع الهيئات الضريبية المحلية بسلطة تجميد العملات الرقمية العائدة للمتهرّبين من الضرائب، لكنّ المحفظة الجديدة تمنح مسؤولي الضرائب قدرة الاستحواذ المباشر على هذه الأرصدة وتحويلها.

عن ذلك، قال مسؤولون في المدينة إنه سيتم “بيعها مباشرة” ومن ثم ستقوم المدينة بتحويل النقود إلى خزانتها.

وأوضحت سلطات المدينة أن آخر حملةٍ لملاحقة المتهربين من الضرائب أسفرت عن مصادرة مسؤولي الضرائب عملاتٍ من 161 شخصاً يَدينون للمدينة بنحو 1.5 مليار وون (1.1 مليون دولار).

لا مزيد من الملاذات الضريبية للعملات الرقمية

ذكرت وكالة Yonhap، أن المدينة اُضطرّت في السابق إلى استخدام أساليب مثل أوامر تعليق المعاملات من أجل مصادرة العملات، لكنّ نجاح هذه الحملات جاء “محدوداً” بسبب افتقار مدينة تشونغجو إلى وسيلة تحويلها إلى نقود.

من جانبها، أكدت سلطات المدينة أنها ستنصح المتهرّبين من الضرائب ببيع أصولهم من العملات الرقمية حتى يتمكنوا من سداد فواتيرهم المستحقة، وأضافت أنها -إن لزم الأمر- ستتخذ خطواتٍ لتسييل هذه الأموال. ووفقاً لمسؤولٍ في مدينة تشونغجو:

“سنبذل قصارى جهدنا لتحصيل الأموال المستحقة للمدينة، وسنتأكد من أن قطاع العملات الرقمية لم يَعُد يوفر ملاذاً ضريبياً للمتخلفين عن السداد”.

في هذا السياق، أعلنت منطقة جانجنام في سيؤول الشهر الماضي عن تكثيف برنامجها لمصادرة العملات الرقمية من المتهرّبين من الضرائب.

وتُعَد هذه المنطقة موطناً لأكبر شركات العملات الرقمية في البلاد، وقد صادرت -بالفعل- ما قيمته 340 مليون وون (244,480$) منذ نهاية العام الماضي.