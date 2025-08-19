شبكة سولانا (Solana) تصوّت على تحديث Alpenglow لتخفيض زمن تثبيت الكتل من 12.8 ثانية حتى 150 ميللي ثانية

المؤلف لين مكي المؤلف لين مكي عن المؤلف لين مكي كاتبة محتوى متخصصة في العملات الرقمية وتحليل الأسواق، تحمل شهادة في إدارة الأعمال وتتمتع بخبرة تمتد... قراءة المؤلف شارك تم النسخ آخر تحديث: أغسطس ١٩, ٢٠٢٥

يقوم مدققو شبكة سولانا (Solana) بالتصويت على بروتوكول SIMD-0326 الجديد؛ وسيتم استبدال آلية الإجماع الحالية (TowerBFT) بنظام Alpenglow الجديد الذي يعمل على خفض زمن إتمام معالجة الكتل من 12.8 ثانية حتى 100-150 ميللي ثانية، وسيُوفر الطرح الجديد إمكانية التصويت المباشر وتجميع التواقيع إلى جانب رسوم تذكرة التحاق قدرُها 1.6 عملة سولانا (Solana-SOL) للحفاظ على الحواجز الاقتصادية دون الحاجة إلى معاملات التصويت على البلوكتشين.

🚨BREAKING: @Anza_xyz has started the Solana community governance process for SIMD 326, Alpenglow, the most significant consensus upgrade proposal in the network’s history. Alpenglow is a new consensus algorithm designed to achieve 150ms block finality.



The timeline includes a… pic.twitter.com/rgJ8anu1b0 — SolanaFloor (@SolanaFloor) August 14, 2025

ويُركز تحديث Alpenglow على بروتوكول التصويت السهل Votor الذي يقوم بإتمام الكتل عبر عمليات تصويتٍ مفردة أو ثنائية الجولات حسب ظروف الشبكة، وسيقوم المدققون بتبادل الأصوات مباشرةً من أجل إثبات الإجماع باستخدام المُجمّعات المشفرة، ما يُخفف حجم البيانات الكبير الناتج عن التبادلات غير المفيدة؛ ويقدم النظام الجديد آليات ترخيصٍ مُحكمة مع أنواعٍ مختلفةٍ من الشهادات لتوثيق وتجاوز وإتمام الكتل بناءً على تصويت المدققين.

تعديل شامل لآلية الإجماع يستهدف الأداء على مستوى الويب الثاني (Web2)

سيشكل تطبيق تحديث Alpenglow ابتعاداً كاملاً عن آليتي إثبات التاريخ (PoH) وTowerBFT المُعتمدتين من شبكة سولانا (Solana).

المصدر: الورقة البيضاء لمشروع سولانا

وسيُعالج التحديث محدودية الأداء والأمن التي تفرض أزمنة إنهاء طويلة للكتل دون أي ضماناتٍ أمنية، وتعمل الهيكلية الجديدة وفق نموذج المرونة “20+20” الذي يسمح للبروتوكول بالعمل رغم رفض 20% من المدققين وعدم استجابة 20% منهم أيضاً، ويقسم هذا البروتوكول الزمن إلى خاناتٍ منفصلةٍ مع “قادةٍ” مُحددين يتم تعيينهم وفق عملية عشوائية قابلةٍ للتحقق.

وسيقوم كلُّ قائد بإدارة خاناتٍ متتاليةٍ خلال فترة عمله ويجمع المعاملات لإنشاء كتل مقسمةٍ إلى شرائح متوسطةٍ وقصاصاتٍ أصغر، كما سيتم توزيع هذه القصاصات مبدئياً عبر الشبكة باستخدام بروتوكول Turbine المُزمع استبداله في تحديثٍ لاحق بنظام Rotor الأكثر كفاءة بعد الحصول على موافقة SIMD جديدة. وفقاً لذلك، سيَحلُّ التصويت على البلوكتشين مكان النظام الحالي الذي يُجري فيه المدققون معاملات تصويت على البلوكتشين لكل خانةٍ على حدة، وسيُخفض هذا الإجراء حجم البيانات المنقولة ورسوم المعاملات وضغوطات المعالجة.

المصدر: B2BInPay

مخطط يشرح آلية الإجماع الجديدة

بالتالي، يحصل المدققون على صوتٍ واحدٍ لكل خانة ويُمكن رصد الأصوات المتناقضة والفشل في المشاركة الذي يستبعد المُتحقق من المكافآت ويُعرّضه للإزالة من مجموعة المدققين. وتتطلب آلية Validator Admission Ticket أن يقوم كل متحقق بدفع 1.6 عملة سولانا (Solana) لكل فترة (epoch) قبل المشاركة، وسيتم حرق هذه الرسوم لتخفيف التضخم مع الحفاظ على الآليات الاقتصادية الحالية، وستستبدل هذه التكاليف رسوم المعاملات المباشرة للتصويت مع إبقاء حاجز اقتصادي مُكافئ خلال فترة الانتقال.

جدل مجتمعي حول الأثر الاقتصادي ومخاطر التطبيق

تكشف استجابات المدققين آراء مختلطة حول التبعات الاقتصادية للتحديث وإستراتيجية تطبيقه؛ فقد عبَّر المدقق Firedancer عن دعمه القوي لهذه التسهيلات التي ستختصر أشهراً من العمل على الحالات المعقدة وفق آلية TowerBFT، كما تحدَّث أعضاء آخرون عن مخاوفهم من رسم 1.6 عملة سولانا (Solana) وتشكيله حاجز دخولٍ مرتفعاً أمام المدققين الجدد إلى جانب حماية المجموعة النشطة حالياً.

المصدر: Solana Forum

مشاركة أحد المدققين رأيه حول التحديث الجديد ورسم 1.6 عملة سولانا

وفقاً لذلك، ظهرَت نماذجُ ضريبة القيمة المضافة (VAT) كبديلٍ خلال هذه النقاشات بما فيها التوزيع النسبي (pro-rata) القائم على الرهن الفعّال أو التقسيم وفق حجم الرهن مع فئاتٍ للرسوم تتدرج من 0.5 إلى 5 عملة سولانا (Solana) لكل فترة (epoch)، ويُجادل الداعمون أنّ رسم 1.6 عملة سولانا يمثل 80% فقط من تكاليف التصويت الحالية على البلوكتشين؛ ما يعني خفض كلفة المشاركة مع الحفاظ على أمان الشبكة.

كما تتركز المخاوف التقنية حول سياسات انتهاء صلاحية المعاملات دون آلية إثبات التاريخ وتتبع أداء المدققين في التصويت على البلوكتشين وغياب الاختبارات المفصّلة ومخططات الإطلاق، حيث شكك أعضاء المجتمع باستبدال هاش الكتل (blockhash) وأثر ذلك على منع هجمات الإنفاق المضاعف، إلى جانب تساؤلاتهم حول تأثير آليات المهلة الزمنية على زمن بناء الكتل وعمليات مزايدة Jito.

وستشمل عملية التصويت الفترات من 833 حتى 842 تتبعها فترات مناقشةٍ ومن ثمّ تجميع ثقل الرهن وتوزيع العملات عبر أداة Jito Merkle Distributor والاختتام بتصويتٍ نهائي يتضمّن الموافقة أو الرفض أو الامتناع، وسيَحتاج المُقترِح موافقة الثلثين ومشاركة 33% من الأعضاء على الأقل بمن فيهم الممتنعون عن التصويت.

يأتي هذا التحديث بالتزامن مع قيام بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) بتطوير حوكمتها بعد سلسلةٍ من التصويتات الشائكة، بما فيها رفضُ مقترح التضخم المرن SIMD-0228 الذي فشل بالحصول على موافقة الأغلبية العظمى رغم الدعم المؤسساتي المبدئي، ويَهدف تحديث Alpenglow إلى إصلاح زمن تأخير الإجماع على مستوى الويب الثاني، إلى جانب تعزيز الأمن والنزاهة الاقتصادية.

أخيراً، يُطالب النقاد بوضع مخططات اختبار متكاملةٍ وإستراتيجيات تطبيق أوضح قبل الموافقة على هذه التغييرات الجذرية في البروتوكول خلال السوق الصاعدة الحالية.