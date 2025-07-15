بلوكتشين سولانا تتلقى استثمارات بقيمة 125 مليون دولار مع انحسار الهوس بالعملات الجديدة، فهل تعود عملات الميم الأقدم إلى الواجهة؟

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مع تسارع وتيرة نقل الاستثمارات فيما بين شبكات البلوكتشين، تُرسّخ بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) مكانتها كساحةٍ رئيسية لسيولة عملات الميم والمضاربة على البلوكتشين.

سجلت بلوكتشين سولانا ازدياداً ملحوظاً في أنشطة التداول عبرها خلال الأسبوع المنصرم، وذلك نتيجة تضافر عوامل شملت تلقيها أصولاً رقمية قوية وعودة التركيز إلى عملات الميم الأقدم، والتي تُواصل سيطرَتها على أحجام التداول وشغف المستثمرين، حيث أفادت بيانات بلوكتشين صادرة عن منصتي Artemis وdeBridge بانتقال أصولٍ تتجاوز قيمتها 125 مليون دولار إلى بلوكتشين سولانا من شبكات بلوكتشين أخرى خلال آخر 7 أيام.

📊REPORT: In the last 7 days, over $125 million bridged from other chains to @Solana, including $70 million+ from Ethereum alone.



(A growth of nearly 40% compared to last week) pic.twitter.com/jMVTiJZ8jr — SolanaFloor (@SolanaFloor) July 14, 2025

موجة سيولة بقيمة 70 مليون دولار تنتقل من بلوكتشين إيثيريوم إلى بلوكتشين سولانا مع تباطؤ ضجيج عملات الميم

تشهد بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) حالياً انتعاشةً ملحوظة في السيولة مدفوعةً -بصورةٍ رئيسية- بورود استثماراتٍ من بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain)، وسط ارتفاعٍ لافتٍ في أحجام الأصول المُحوّلة إليها عبر أدوات الربط؛ فبحسب بيانات Artemis، شكّلت الاستثمارات الواردة من بلوكتشين إيثيريوم أكثر من 70 مليون دولار من إجمالي السيولة المتّجهة إلى بلوكتشين سولانا أي قرابة 56%، تلتها شبكتا أربيتروم (Arbitrum) بإجمالي 14.1 مليون دولار، وبوليجون (Polygon) بنحو 7.5 مليون دولار، وبلوكتشين بينانس الذكية (BSC) بنحو 2.6 مليون، فيما تكفلت بقية الشبكات الأخرى مجتمعةً بتوفير سيولةٍ بقيمة 4.2 مليون دولار.

وبذلك، يُسجل إجمالي أحجام الأصول المحوّلة إلى بلوكتشين سولانا ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 40%، لتتحوَّل قناة الربط بين بلوكتشين إيثيريوم وبلوكتشين سولانا إلى المَسار الأبرز، فيما أشارت بيانات deBridge إلى انتقال أصولٍ بقيمة 31 مليون دولار من بلوكتشين إيثيريوم إلى سولانا وحدها.

ويرتبط هذا التحول الكبير في الاستثمارات -إلى حدٍّ بعيد- بانحسار موجة الهوس بعملات الميم حديثة الإطلاق؛ فبعدَ أن شهدت بلوكتشين سولانا مؤخراً طفرةً في إطلاقات العملات الجديدة، فإنها لم تسجّل خلال الأسبوع الماضي سوى إطلاق 322,000 عملة جديدة، في تباطؤ حاد مقارنةً بأعلى المعدلات السابقة، ليُوحي هذا التراجع بعودة التركيز إلى مشاريع الكريبتو وعُملاتها الراسخة.

فمن المثير للاهتمام بقاء نشاط إطلاق العملات الجديدة هادئاً نسبياً، حتى وسط احتدام المنافسة بين منصتي Pump.fun وLetsBONK. وفيما أُطلقت عبر الأخيرة 1,243 عملة جديدة -أي ضعف عدد عملات Pump.fun البالغ عددها 622- وصل إجمالي ما تم إطلاقه من خلالها إلى 130,605 عملة جديدة، لتتفوّق بفارق كبير على منصة Pump.fun التي سجّلت 77,250 عملة.ومع تباطؤ إطلاق عملات الميم الجديدة، بدأ الاهتمام يعود تدريجياً إلى العملات الأقدم والأكثر شهرةً على بلوكتشين سولانا، ويبدو المتداولون في حالة إعادة لضخ السيولة في أصول معروفةٍ مثل عملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة بونك (Bonk-BONK) وعملة بادجي بينجوينز (Puddy Penguins-PENGU)، ما يُوحي بتحوّل الاهتمام من العملات الأحدث إلى الأصول المألوفة.

المصدر: موقع Cryptonews

وازدادت القيمة السوقية لعملة بيبي (Pepe) بنسبة 23.73% خلال الأسبوع الماضي كي تبلغ حالياً 5.12 مليار دولار، ويجري تداولها حالياً عند 0.00001217$ مع أحجام تداول يومي توازي 5.87 مليار دولار، ما يُمثل زيادةً بنسبة 78.50%، وهو ما يُوحي بازدياد ملحوظٍ في وتيرة نشاط السوق.

أمّا عملة شيبا إينو (Shiba Inu) -وصيفة ترتيب عملات الميم من حيث القيمة السوقية- البالغ سعرها حالياً 0.00001329$، فقد سجّلت مكاسبَ بنسبة 14.9% خلال آخر 7 أيام، و0.6% خلال آخر 24 ساعة، ما أكسبَها قيمة سوقية توازي 7.83 مليار دولار لتحتل المرتبة 23 في ترتيب عملات القطاع.

من جهةٍ أخرى، استقرَّ تداول عملة دوجكوين (Dogecoin) -متصدّرة ترتيب عملات الميم من حيث القيمة السوقية- حالياً عند 0.1982$ بزيادة قدرها 18.5% خلال آخر 24 ساعة وقيمة سوقية تتجاوز 8.06 مليار دولار. أما سعر عملة بونك (Bonk) فسجّل قفزةً كبيرةً بنحو 70% خلال آخر 10 جلسات تداول، ليستقرَّ حالياً على ارتفاع في آخر 24 ساعة بنسبة 6.27% عند 0.00002719$، وتتمتّع العملة حالياً بقيمة سوقية توازي 1.465 مليار دولار بعد مكاسبَ بَلغت 33.9% خلال آخر 7 أيام.

كذلك، سجّلت عملة بادجي بينجوينز (Pudgy Penguins) نمواً لافتاً بنسبة 48.2% خلال آخر 7 أيام، لترتفع قيمتها السوقية إلى 1.918 مليار دولار. جاء هذا النمو السريع بعد دعم مفاجئ عبر وسائل التواصل من جاستن صن (Justin Sun) مؤسّس بلوكتشين ترون (Tron) ما جدّد اهتمام المستثمرين بالعملة، وتعكس هذه المؤشرات تحوّلاً في توجه السوق نحو تدوير السيولة إلى عملات الميم الأشهر، في سوق أصبحت مُزدحمةً بالعملات الجديدة شحيحة الفرص الحقيقية.

بلوكتشين سولانا تتصدر ربحية الربع الثاني بواقع 271 مليون دولار، متفوقةً على بلوكتشين إيثيريوم وبيتكوين وترون

تواصل بلوكتشين سولانا التفوق على منافساتها من حيث المؤشرات الأساسية، حيث حققت ربحية بقيمةٍ تفوق 271 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025، متجاوزةً بذلك بلوكتشين إيثيريوم وترون وبيتكوين للربع الثالث توالياً تبعاً لتقرير Blockworks.

📊REPORT: In Q2 2025, @Solana surpassed all L1 & L2 chains in network revenue, its 3rd consecutive quarter leading all chains.



– Revenue: $271 million+ pic.twitter.com/ThpsVv97w5 — SolanaFloor (@SolanaFloor) July 7, 2025

فقد ازدادت أعداد المعاملات على البلوكتشين بنسبة 32% الأسبوع الماضي لتبلغ 590 مليون معاملة متجاوزةً النشاط الإجمالي لشبكات بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) وبلوكتشين بوليجون (Polygon) وبلوكتشين بينانس الذكية (BSC) مجتمعةً؛ وفيما ازدادت أعداد العناوين النشطة لتبلغ 24.4 مليوناً، تنامت الربحية الناتجة عن الرسوم بمعدل 44% لتبلغ 7.68 مليون دولار.

أضف إلى هذا الزخم التوقعات المتزايدة بشأن الموافقة على إنشاء صناديقها المتداولة في البورصة (Solana ETFs)، إذ تُظهر بيانات أسواق التوقعات بوليماركت (Polymarket) أن المتداولين يقدّرون احتمالية موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) على إطلاق صناديقها الفورية (SOL Spot ETFs) بنسبة 99% مع نهاية عام 2025.

📈 Bloomberg ETF analysts have sharply raised expectations for US approval of spot funds tracking Solana, Litecoin, and XRP.#ETFs #XRPhttps://t.co/dKK2ZIbW8c — Cryptonews.com (@cryptonews) July 1, 2025

من جهتها، تقدّمت مؤسسات مالية كبرى أبرزها VanEck وGrayscale و21Shares وBitwise بطلباتٍ رسمية لإطلاق صناديق كهذه، في دلالةٍ على اهتمام مؤسساتي قوي بالعملة، واتفق المحلل جيمس سيفارت (James Seyffart) لدى وكالة بلومبيرج مع هذا الرأي بقوله: “نتوقع موجة من إطلاق صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة خلال بقية العام، وعملة سولانا (Solana-SOL) تتصدَّر بوضوح هذه النقاشات”.

حالياً، يستقر سعرُ عملة سولانا (Solana) حالياً عند 162.19$، بارتفاع قدرُه 9.5% خلال آخر 7 أيام، فيما ازدادت أحجام تداولها اليومي بنسبة 133.4% لتبلغ 14.4 مليار دولار.

المصدر: Cryptonews

وبتاريخ 12 تموز/يوليو، شارك المحلل علي مارتينيز (Ali Martinez) رؤيته المتفائلة بشأن عملة سولانا (Solana)، مسلطاً الضوء على تشكّل نمط “الكوب والمقبض” الفني على مخططها البياني الأسبوعي، وهو نمطٌ نموذجيٌّ عادةً ما يُبشر بانطلاقاتٍ سعرية قوية.

This is a critical level for Solana $SOL. A weekly close above $170 could ignite the next major bull run and open the gates to $2,000! pic.twitter.com/JjTaRdUL4h — Ali (@ali_charts) July 12, 2025

ويُظهر هذا النمط الفني ارتداد السعر عن أدنى مستوياته المسجلة حول 9.88$، عقبَ موجة ارتفاعات امتدت لعدة سنواتٍ مكنته من تسجيل أعلى مستوياته عند 250$. ويُظهر السلوك السعري الأخير تشكّل جزئية “المقبض” المكملة لهذا النموذج الفني، ويرى مارتينيز أن الحاجز الأقوى للسعر هو 170$؛ واختراقُه مع إغلاق أسبوعي أعلاه يُمكنه تأكيد مُستهدَف النمط ويحفّز انطلاقة قوية.

وباستخدام مستويات امتداد فيبوناتشي، تتضمّن الأهداف السعرية المُحتملة إعادة اختبار أعلى المستويات المُسجّلة على الإطلاق عند 295$، تليه أهداف بعيدة المدى عند 787$ و1,314$ وحتى 2,744$. في المقابل، فإن إخفاق السعر باختراق حاجز 170$ قد يدفعه لإعادة اختبار مستوى 135$ أو حتى 100$، والذي طالما وفر دَعماً قوياً.