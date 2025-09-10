اختفاء مشروع Aquabot القائم على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) بعد جمع اكتتابه 4.65 مليون دولار في خدعة سحب بساط بعد ترويج المؤثرين له

اختفى مشروع Aquabot بعدما جمع 21,770 عملة سولانا (Solana-SOL) في خدعة سحب بساطٍ أضرَّت بالمستثمرين وقوّضت مصداقية مؤثري سولانا الذين روَّجوا له.

شهد مشروع Aquabot -روبوت تداول على تيليجرام قائم على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)- عملية سحب بساطٍ أدت إلى اختفاء واردات الاكتتاب البالغة 4.65 مليون دولار قبل ساعاتٍ من حدث توليد العملات المقرر. وتم كشف هذا النشاط المشبوه أولاً من قِبلِ مُحقق البلوكتشين ZachXBT؛ حيث أشار إلى أن محفظة الاكتتاب قامت بتحويل 21,770 عملة سولانا (Solana) -تُعادل قيمتها 4.65 مليون دولار- إلى عدة عناوين وسيطةٍ قبل أن يتم تمريرها إلى منصات التداول الفوري، وتمَّ تقسيم عمليات التحويل إلى 4 دفعاتٍ من أجل عرقلة محاولات تتبع العملات.

مجتمع عملة سولانا (Solana) يحذر من احتيالات الاكتتابات إثر حادثة Aquabot المثيرة للجدل

قام عنوان الاكتتاب “4Ea23VxEGAgfbtauQZz11aKNtzHJwb84ppsg3Cz14u6q” بجمع التمويل عن طريق اكتتابٍ “مُصمم على شكل لعبة”، وتمّ إخبار المستثمرين بإمكانية حصولهم على مُضاعِفاتٍ لرصيدهم عبر لعبة توليد أرقامٍ عشوائية، كما تعهَّد فريق المشروع بتوزيع 100% من العملات فور إطلاق المشروع دون اتباع الإلغاء التدريجيّ للحجز.

So many teams promoted this project.



Wonder why 21.77K SOL ($4.65M) raised was split up four ways and laundered away via multiple instant exchanges a few hours ago.



4Ea23VxEGAgfbtauQZz11aKNtzHJwb84ppsg3Cz14u6q pic.twitter.com/VmqwrDzRc6 — ZachXBT (@zachxbt) September 8, 2025

غير أن مشروع Aquabot قام بتعديل الشروط قبل ساعاتٍ من حدث توليد العملات وفرضِ إلغاء حجزٍ تدريجيّ على مشاركي الاكتتاب.

بدأت عمليات تحريك الأرصدة قبيل الإطلاق، ما أثار موجة اتهاماتٍ بالاحتيال في مجتمع عملة سولانا (Solana)، وقام فريق Aquabot نتيجةً ذلك بإغلاق التعليقات على جميع منشوراته على منصة X (تويتر سابقاً) ما أثار المزيد من المخاوف بين المستخدمين، وجذبَ هذا الموقف انتقاداتٍ كثيرةً بسبب الترويج لمشروع Aquabot من قبل مؤثرين معروفين ضمن النظام التقني لعملة سولانا (Solana).

وفي متابعةٍ لهذا، جرى تعويم المشروع خلال الأسابيع الماضية من قبل عدة منصاتٍ وفرق مثل Meteora وQuill Audits وHelius وSYMMIO وDialect، كما قام العديد من المؤثرين بالمصادقة على الاكتتاب والإشادة بمقاربته المبتكرة للتوزيع ورسوم التداول المنخفضة مقارنةً بالمنافسين؛ ويجادل النقاد أن هذا التأييد والدعم خلقا إحساساً زائفاً بالأمان حول المشروع.

عن ذلك، كتب أحد أعضاء المجتمع مُعبراً عن إحباطه المتزايد من احتيالات الاكتتابات المتكررة على بلوكتشين سولانا: “مرةً أخرى، بروتوكولات معروفةٌ تدخل في شراكاتٍ مع مشاريع احتيالية، ثم تتصرف وكأن شيئاً لم يحدث”.

وقد روَّج مشروع Aquabot لنفسه كروبوت تداول منخفض الرسوم على منصة تيليجرام؛ مع وعود برسوم معاملاتٍ قدرها 0.25%، بالإضافة إلى آلية اكتتاب مبتكرة باسم “سلم السيولة” تهدف إلى تنويع أسعار الدخول للمستثمرين ومعالجة أنماط التداول “غير الطبيعية” التي تظهرُ عندما يتشارك الجميع نفسَ التكلفة الأساسية.

وشهدت منصة X حماساً ملحوظاً تجاه هذا النموذج؛ فعبَّرَ بعض المستخدمين عن رغبتهم بتطبيقه على إطلاقات العملات المستقبلية، لكنّ المشروع انتهج في النهاية ذات النمط المألوف لعمليات “سحب البساط” عبر تحويل الأرصدة بشكلٍ مفاجئ وإغلاق قنوات التواصل، ومن غير المُرجّح استعادة أرصدة المستثمرين بعد توزيع حصيلة الاكتتاب على منصات التداول.

جدّدت هذه الحادثة مطالب المجتمع بالمزيد من الشفافية ضمن النظام التقني -المستمر بالنمو- لعملة سولانا (Solana)، ونصَح النقاد الفرق والمستثمرين بتوخي الحذر عند الارتباط بمشاريعَ جديدة، خاصةً تلك التي توفر آلياتٍ غير مألوفةٍ أو وعوداً استثنائية.

وصرَّح ZachXBT على قناة تيليجرام -التي نشرَ عليها تفاصيل المعاملات- “بضرورة عدم التساهل مع هذه السلوكيات وتطبيق شفافيةٍ جذريةٍ عبر بلوكتشين سولانا على أقل تقدير”.

تكرار عمليات الاحتيال في الاكتتابات على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) يثير مخاوف المستثمرين

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها بلوكتشين سولانا احتيالات الاكتتاب؛ حيث حذر ZachXBT العام الماضي من أن العديد من المشاريع هيَ إما احتياليةٌ أو على وشك تنفيذ خدعة سحب البساط.

🥷🏽 Solana Presale Scams Take a Toll as Meme Coin Season Continues



There has been a surge in presale scams amid the meme coin season on the Solana (SOL) blockchain, which continues in full force.#CryptoNews #SOLhttps://t.co/GIWFVD6SRI — Cryptonews.com (@cryptonews) March 20, 2024

وأثار حماس الاكتتابات على بلوكتشين سولانا موجةً من خدع سحب البساط، وقد أشار محقق البلوكتشين ZachXBT إلى العديد من الحالات حيث اختفت مشاريعُ جمعت ملايين الدولارات من عملة سولانا (Solana).

على سبيل المثال، قامت إحدى المحافظ المرتبطة بحساب @Sartoshi0x بجمع 7,000 عملة سولانا (Solana) ولكنّها قامت بالاحتفاظ بنسبة 62% منها، وتم -في حالةٍ أخرى- تحويل 2,100 عملة سولانا إلى حساب مزيفٍ على تيليجرام لروبوت تداول استباقي (MEV bot) يحمل اسم Jared، كما انهارت الاكتتابات التي أطلقها الحسابان @bluekirbyftm و@Vombatus_eth بعد أن نكثا بوعود إعادة الأرصدة. بالإجمال، أظهرت البيانات أن 33 اكتتاباً جمَعت أكثر من 150 مليون دولار من عملة سولانا (Solana) قبل أن تختفي.

وارتفعت المؤشرات الاجتماعية لعملة سولانا (Solana) رغم المخاطر، وأفادت بيانات من موقع LunarCrush إجراء 22.6 مليون تفاعل و121,000 مشاركة عبر منصات التداول الاجتماعي مع ارتفاع القيمة السوقية للعملة إلى 116.7 مليار دولار، كما تحسّنت الثقة بالنظام التقني للعملة بفضل مبادرة تأسيس خزينةٍ لها بقيمة 1.65 مليار دولار بقيادة Galaxy Digital وJump Crypto وMulticoin Capital.

في ذات السياق، قام الادعاء العام الفيدرالي الأمريكي بإدانة المتهم في واحدةٍ من أكبر قضايا احتيال الكريبتو هذا العام؛ حيث تم الحكم على تشارلز أو باركس الثالث (Charles O. Parks III) -المعروف باسم CP3O- بالسجن لمدة عام ويومٍ بتهمة الاحتيال على مزودي الخدمات السحابية بقوة حوسبةٍ بقيمة 3.5 مليون دولار.

وقام باركس بتعدين ما يقربُ من مليون دولار من عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة لايتكوين (Litecoin-LTC) وعملة مونيرو (Monero-XMR) بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس من عام 2021، ثم عمد إلى تبييض هذه العوائد عن طريق منصات التداول وشراء المنتجات الفاخرة -بما فيها سيارة مرسيدس بنز- قبل الإقرار بذنبه بالاحتيال الرقمي في كانون الأول/ديسمبر 2023.

⚠️ @zachxbt has warned the @WEB3 token presale is tied to figures behind the Squiggles NFT rug and alleged scammer Raichu. #Zachxbt #Presale https://t.co/9oqEHQoEM0 — Cryptonews.com (@cryptonews) August 28, 2025

وامتدت الاحتيالات إلى إطلاقات العملات الجديدة؛ حيث نجَح اكتتاب مشروع WEB3 بجمع 500,000$ خلال ساعات، لكنّه لفت انتباه ZachXBT الذي أشار إلى ارتباط فريقه بمشروع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) الفاشل Squiggles والمُحتال المدعو Raichu، كما قام نفس المحقق -في حزيران/يونيو- بربط شركة WhiteRock Finance بخدعة الخروج التي نفذها مشروع ZKasino بقيمة 33 مليون دولار، وكشف عمّا يبدو مخططَ تبييض أموالٍ على هيئة منصة أصولٍ حقيقيةٍ مُمثلةٍ رقمياً (RWAs).