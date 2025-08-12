توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): هل يمكن لزخم انطلاقة الأسبوع الماضي بنسبة 11.9% دفع السعر لتسجيل مستوى قياسي جديد؟

المؤلف لين مكي المؤلف لين مكي عن المؤلف لين مكي كاتبة محتوى متخصصة في العملات الرقمية وتحليل الأسواق، تحمل شهادة في إدارة الأعمال وتتمتع بخبرة تمتد... قراءة المؤلف شارك تم النسخ آخر تحديث: أغسطس ١٢, ٢٠٢٥

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

ارتفع سعر عملة سولانا (Solana) بنسبة 11.9% خلال الأسبوع الماضي مستعيداً نطاق 180$ في دلالةٍ على تجدد الزخم الصاعد، وتأتي انطلاقته بالتزامن مع خروج بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) -المُهتمة بنظم اللامركزي (DeFi)- من أنماطٍ فنيةٍ محورية، ما يثير تساؤلاتٍ حول قدرة المشترين على دفع سعرها لإعادة اختبار أعلى مستوياته المُسجلة بالقرب من 260$ وربّما تجاوزه.

من جهته، نجَحَ محلل الكريبتو علي مارتينيز (Ali Martinez) -في 9 آب/أغسطس- برصد تشكيل تحركات السعر نمط “الفنجان والعروة” الداعي إلى التفاؤل، والذي قد يُمهد اكتماله لانطلاق السعر للأعلى مستهدفاً 1,315$، ما يُمثل زيادةً محتملة بنحو 630% مقارنةً بالمستويات الحالية.

Solana $SOL targets $1,315 after breaking out of a textbook cup & handle pattern! pic.twitter.com/MmOcoNPwK2 — Ali (@ali_charts) August 9, 2025

وقد بدأ هذا النمط بالتشكل مع التراجع المفاجئ لسعر عملة سولانا (Solana) عن قمته المسجلة عام 2021 نزولاً إلى أدنى مستوياته المُسجلة عام 2022 حول 8$، ليبدأ بعدَها بالتعافي التدريجي على مدار العام التالي مشكلاً جزئية “الفنجان” المستديرة منتصف عام 2024، فيما شكلت القناة السعرية الهابطة دون مستوى 200$ جزئية العروة، ومثلت نطاق إعادة تجميع ما قبل الانطلاقة الأخيرة هذا الأسبوع.

يُذكر أنّ القيمة السوقية لعملة سولانا (Solana) ستقترب من 710 مليار دولار إذا نجح سعرها بالوصول إلى مستهدفه البالغ 1,315$، ما سيتيح لها ربّما إزاحة عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) عن وصافة ترتيب العملات الرقمية إذا شهدت الأخيرة معدلات نمو محدودة، وتُمثل مستويات 380$ و752$ و1,048$ أبرز معوقات انطلاقتها المنتظرة.

نمط الفنجان والعروة يوحي بانطلاقة محتملة طويلة الأجل

يُعرف نمط الفنجان والعروة (الكوب والمقبض) بأنه أحد النماذج الفنية الداعية إلى التفاؤل، فهو عادةً ما يعكس نمط تجميع قوي تتبعه موجة تصحيح مؤقتٍ ويكتمل بانطلاقةٍ قويةٍ مُكملةٍ للاتجاه، وبالنسبة لعملة سولانا (Solana):

عمق جزئية الفنجان: يمتد بين أدنى المستويات المسجلة حول 8$ إلى أعلاها عند 200$

يمتد بين أدنى المستويات المسجلة حول 8$ إلى أعلاها عند 200$ جزئية العروة: قناة سعرية هابطةٌ دون مستوى 200$

قناة سعرية هابطةٌ دون مستوى 200$ محفز الاختراق: تجاوزٌ مصحوب بازدياد أحجام التداول لحاجز 200$

تجاوزٌ مصحوب بازدياد أحجام التداول لحاجز 200$ الأهداف: 380$ و752$ و1,048$ و1,315$ تباعاً

تاريخياً، عادةً ما يتبع اختراقَ أنماطٍ كهذه موجاتُ ارتفاع ممتدة، لكنّ بلوغ مستهدفات الاختراق يعتمد على استدامة الطلب الشرائي وتوفر الأجواء الداعمة للانطلاقة.

التحليل الفني لتحركات سعر زوج SOL/USD وإعدادات التداول

على المخطط البياني لتحركات السعر بمدى الأربع ساعات، تبدو توقعات سعر عملة سولانا (Solana) غير مبشرة؛ فخط الاتجاه الهابط يُمثل مقاومة لسعر عملة SOL عند 186.22$، فيما يُوفر خط متوسط الحركة بمدى 50 شمعة تداول مدة كلٍّ منها 4 ساعاتٍ (SMA-50) المستقر عند 169.71$ دعماً لانطلاقة السعر من أدنى المستويات المسجلة مطلع آب/أغسطس، والتي أعقبها تشكيل تحركات السعر قيعاناً متدرجة الارتفاع ضمن نمط فني صاعد.



مخطط بياني لسعر عملة سولانا (Solana)، المصدر: موقع Tradingview

قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI): تشير إلى 62.5 وتعكس زخماً إيجابياً دون بلوغ نطاق الشراء الزائد.

تشير إلى 62.5 وتعكس زخماً إيجابياً دون بلوغ نطاق الشراء الزائد. مؤشر MACD: تَدرُّج ارتفاع الأشرطة البيانية يبدو وسطياً رغم تجاوز خط الإشارة نظيره للاتجاه.

تَدرُّج ارتفاع الأشرطة البيانية يبدو وسطياً رغم تجاوز خط الإشارة نظيره للاتجاه. أنماط الشموع: ظهور شموع ممتدة الذيل للأعلى عند ملامسة حاجز المقاومة، في دلالةٍ على المسارعة إلى جني الأرباح.

إعدادات تداول مقترحة:

السيناريو المتفائل: حدوث إغلاق يومي مؤكد أعلى مستوى 186$ قد يتيح الانطلاق صوب 195.42$ و205.92$ بما يتماشى مع مستويات امتداد فيبوناتشي.

حدوث إغلاق يومي مؤكد أعلى مستوى 186$ قد يتيح الانطلاق صوب 195.42$ و205.92$ بما يتماشى مع مستويات امتداد فيبوناتشي. السيناريو المتشائم: الإخفاق باختراق حاجز 186$ قد يؤدي إلى موجة تراجع صوب 177.40$ وربما 167.00$ مع إمكانية الارتداد للأعلى عن خط EMA-50.

إدارة المخاطر: يُمكن للمضاربين على الارتفاع وضعُ حدٍّ لإيقاف الخسائر دون مستوى 177$ وفوق 187$ لصفقات المضاربة على الانخفاض.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح عملة واعدة تجمع بين أمان بيتكوين (Bitcoin) وسرعة سولانا (Solana)

تُعَد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) الجديدة أول حل توسع بلوكتشين بيتكوين من الطبقة الثانية (L2s) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، فهي مُصممةٌ لتعزيز النظام التقني للأولى بإتاحة خصائص العقود الذكية، وإمكانية تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps)، وإطلاق عملات الميم الجديدة وتداولها بسرعةٍ فائقة وتكلفةٍ زهيدة.

فنظراً إلى جمعها بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة أداء بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، تُوفر عملته الواعدة استخداماتٍ عملية متنوعة وقوية نتيجة توفر أداة ربط سلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، فقد تم تصميم حلها الفريد لتوفير أعلى معايير قابلية التوسع والبساطة والموثوقية، وخضعَ عقدها الذكي بنجاح إلى تدقيق فريق Coinsult.

لقد تسبّب ذلك بتزايد اهتمام المستثمرين بهذه العملة كثيراً، بدليل تجاوز حصيلة اكتتابها حتى الآن 8.3 مليون دولار وتبقي كميةٍ قليلةٍ من الكمية المخصصة للبيع خلال الاكتتاب تُعرض حالياً بسعر 0.012625$ فقط، وهو سعر من المقرر ارتفاعه بعد يوم واحد فقط. أخيراً، يُمكنكم زيارة موقع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الرسمي لشراء عملته الواعدة (HYPER) مقابل عملات رقمية أو بالفيزا والماستركارد.