توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) مع استمرار الحيتان بتجميع أرصدتها رغم انهيار بقية العملات، وأقرب أهدافها مستوى 500$

يستغل الحيتان انتكاسة عملة سولانا (Solana) للشراء استغلالاً لفرصة التراجع السعري، لتبقى توقعات سعر العملة المشيرة إلى إمكانية بلوغ قيمتها 500$ قائمةً بدعم من استمرار الدعم المؤسساتي.

شهد سعر عملة سولانا (Solana) انتكاسة مؤخراً، لكنّها غير كافيةٍ لإنهاء اتجاهها الصاعد الممتد، حيث استمر الحيتان بشراء العملة وتجميع أرصدتها في إشارةٍ واضحةٍ على ثقتهم بآفاقها السعرية المبشرة، فقد حافظ سعر عملة سولانا (Solana) على مستوى دعمه التاريخي البالغ 173$ رغم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي أطلقت موجة تصفية قوية لصفقات المضاربين على ارتفاع أسعار غالبية العملات البديلة.

ويبدو أن الحيتان يعتبرون موجة انخفاض السعر الأسبوع الماضي بنسبة 24% فرصة لشراء العملة بسعر مخفض؛ حيث سجل مؤشر Chaikin Money Flow (CMF) ارتفاعاً حاداً يشير إلى تجميع مكثفٍ لأرصدة العملة غالباً بقيادة كبار المستثمرين.

تحركات مؤشر Chaikin Money Flow (CMF) لعملة سولانا، المصدر: موقع TradingView

كذلك، تؤكد بيانات موقع CoinGlass حجم هذا الحراك بكشفها عن سحب أرصدة من عملة سولانا (Solana) بقيمة 27 مليون دولار من منصات التداول، ما يوحي بمسارعة الحيتان (كبار المستثمرين) بنقل أرصدتهم إلى محافظهم غير الوصائية بانتظار تعافي السعر.

توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): هل يتأهب الحيتان لانطلاقة صوب 1,000$؟

أكد الارتداد عن مستوى 173$ مدى قوة الدعم الذي يوفره الحد السفلي لنمط الوتد الصاعد الممتد لستة أشهر مع اقترابه من الاكتمال وازدياد الزخم سريعاً؛ حيث شكلت منطقة الدعم -مجدداً- أرضيةً سعرية تُجدّد الآمال بتحقيق اختراق صاعد.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج SOL/USD اليومية يظهر نمط الوتد الصاعد، المصدر: TradingView

فعلى المخطط البياني اليومي لتحركات سعر زوج SOL/USD، ارتدّت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) بشدة من نطاق البيع الزائد حول 33، فيما يشير خط مؤشر MACD إلى إنهاك البائعين واستعادة الثيران (المضاربين على الارتفاع) زمام المبادرة، ويقع مستوى الاختراق الحاسم عند 300$ ويُوافق ذروة سعر عملة سولانا التاريخية المُسجّلة هذا العام.

ويُمكن أن تدخل عملة سولانا (Solana) مرحلة استكشاف آفاق سعرية جديدة إذا تحوَّل هذا الحاجز إلى دعم، ما يتيح مجالاً للانطلاق صوب 500$ (ما سيُوفر مكاسب بنسبة 160% مقارنة بالمستويات الحالية)، وستتوضع منطقة الطلب بالقرب من 190$ شديدة الأهمية في المدى القريب؛ إذ يمكن للارتداد المؤكد عنها للأعلى إرساء قاعدة انطلاق تدعم مواصلة المسار الصاعد.

فقد تُساهم عوامل الاقتصاد الكلي -بما فيها خفض معدلات الفائدة واستثمارات الخزائن المؤسساتية والموافقات المحتملة على صناديق التداول الفوري للعملة في البورصة (Solana spot ETFs)– بدفع سعر عملة سولانا (Solana) صوب 1,000$ (ما سيُمثل زيادةً قدرها 415%) بالتزامن مع اكتساب انطلاقة السوق للزخم.

