توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): التحديثات التقنية المرتقبة قد تقلب الموازين، وبلوغ سعرها 1,000$ ربّما يكون على بُعد أسابيع

التحديث المنتظر لبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) قد يُغير كلَّ شيء، إذ تشير توقعات سعر عملة سولانا (Solana) إلى إمكانية بلوغه 1,000$ بفضل تحديثاتٍ تتيح إتمام المعاملات بسرعاتٍ شبهِ فورية.

تماسك سعر عملة سولانا (Solana) أعلى مستوى دعمه البالغ 200$ هذا الأسبوع، مع ازدياد جاذبية أصول الكريبتو على خلفية توقعات خفض معدلات الفائدة وضعف الدولار الأمريكي (USD)، وهو ما عزز التوقعات الإيجابية لسعر عملة سولانا.

فقد بلغت مكاسب عملة سولانا (Solana) منذ بداية العام 21% لتصبحَ الأضعف أداءً بين العملات الخمسة متصدرة الترتيب، بينما سجّلت أسعار عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بينانس (Binance-BNB) مستوياتٍ غير مسبوقةٍ وحققت مكاسبَ بلغت 41% و85% تباعاً، لكنّ هذه الوضعية قد تتبدل قريباً.

ففي أيلول/سبتمبر الفائت، أقرّ مدققو بلوكتشين سولانا تحديث Alpenglow، وهو تحديثٌ تقنيٌّ يُمكنه خفض المدة اللازمة لإنشاء كتلة (بلوك) المعاملات من 12 ثانية إلى 150 ميللي ثانية فقط، ما يجعل سرعة إنجاز بلوكتشين سولانا للمعاملات أقرب للإتمام الفوري.

يُذكر أن بلوكتشين سولانا تأتي في المرتبة الثالثة من حيث القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) للأصول الممثلة رقمياً بتوفر معروض بقيمة 14.7 مليار دولار من العملات المستقرة والأصول الممثلة رقمياً عليها، أي ضعف نظيرتها المحجوزة ضمن النظام التقني لبلوكتشين بينانس (BNB Chain)، وإن كانت أقل من نظيرتها على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) البالغة 183 مليار دولار.

لكنْ ومع تزايد توجّه مؤسسات وول ستريت نحو التمثيل الرقمي للأصول الملموسة (RWAs)، يُنتظر أن يدفع تحديث Alpenglow عملةَ سولانا (Solana) إلى قلب موجة تبنّي المؤسسات المُرتقبة للعملات الرقمية.

وفي حال اكتسبت زخماً، فقد يصل سعر عملة سولانا (Solana) إلى 1,000$ في وقتٍ أقرب من المتوقع.

توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): آفاق انطلاق رحبة إذا اخترق سعرها حاجز 300$

تعزيزاً لما سبق، فقد تلقى سعر عملة سولانا (Solana) دعماً قوياً حول مستوى دعم 200$ النفسي خلال انتكاسة السوق الأخيرة، ويبدو أنه أصبح مستعداً للانطلاق بقوة مسجلاً مستوياتٍ عليا غير مسبوقة.

ومع ازدهار موسم العملات البديلة، قد تبدأ عملة سولانا (Solana) قريباً اللحاق بركب العملات الرائدة مثل عملة بينانس (Binance Coin-BNB) وعملة إيثيريوم (Ethereum)، فقد أومض مؤشر القوة النسبية (RSI) للعملة بإشارة شرائية عقبَ تجاوز قراءته خط متوسط الحركة بمدى 14 يوماً، مع اكتساب زخم إضافي حول خط المنتصف.

فإذا نجح الزخم بدفع سعر عملة سولانا (Solana) لاختراق حاجز 300$، فقد يُحفّز ذلك انطلاقتها التالية ويفتح الباب أمام انطلاقةٍ مستدامةٍ صوب 1,000$.

