توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) مع إشارة البيانات إلى مراقبة المستثمرين للعملة عن كثب عقب تسجيلها مكاسب أسبوعية بنسبة 21.6%

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

بدت عملة سولانا (Solana) كأبرز العملات الرقمية أداءً في سوق الكريبتو هذا الأسبوع، حيث حققت مكاسبَ بنسبة 21.6% وارتفع سعرها أعلى مستوى 245$ في ظل تجدّد النشاط المؤسساتي والتفاعل الضخم داخل قطاع التمويل اللامركزي (DeFi)، بالإضافة إلى الزخم الفني الذي دفع المتداولين لمراقبة ما إذا كان سعرها قد يرتفعُ نحو منطقة 260-270$.

نمو قطاع التمويل اللامركزي ونشاط الحيتان يدعمان عملة سولانا (Solana)

يُعزى جزء كبير من ارتفاع سعر عملة سولانا (Solana) إلى الزيادة الحادة في النشاط على البلوكتشين، حيث تجاوز إجمالي القيمة المحجوزة (TVL) في بروتوكولات التمويل اللامركزي 12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. ويُبرز هذا النمو الدور المتزايد لبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) في منصات الإقراض والتداول والرهن اللامركزية.

في الوقت نفسه، يقوم كبار المستثمرين بفتح صفقاتهم بهدوء مع تزايد عمليات تجميع الحيتان، إذ قامت شركة ملتي كوين (Multicoin) بنقل أكثر من 680 مليون دولار من عملة سولانا (Solana) على البلوكتشين، إلى جانب المشاركة المؤسساتية القوية، ما يُعَد أمراً جيداً من أجل زيادة تبني عملة SOL على المدى الطويل.

إجمالي القيمة المحجوزة (TVL) تَجاوز 12 مليار دولار في بروتوكولات التمويل اللامركزي.

شركة Multicoin نقلت ما قيمته 680 مليون دولار من عملة سولانا (Solana) على البلوكتشين.

عمليات تجميع الحيتان تعكس نظرةً تفاؤلية.

عمليات الشراء المؤسساتية والرياح الاقتصادية المواتية

حصل زخم ارتفاع سعر عملة سولانا (Solana) على دعم من شركة جالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital) إثرَ قيامها بشراء ما قيمته 1.16 مليار دولار من عملة سولانا (Solana) تم تحويل معظمها إلى منصة كوينبيس (Coinbase)، وعزّزت هذه الخطوة الثقة بسيولة العملة والدعم المؤسساتي.

Galaxy Digital is helping Forward Industries acquire $1.65B worth of $SOL.



In the past 12 hours, Galaxy Digital has withdrawn 1,452,392 $SOL ($326M) from exchanges.



According to an announcement, Forward Industries recently completed a $1.65B private placement to fund the… pic.twitter.com/cdLFmYcSHq — Lookonchain (@lookonchain) September 11, 2025

من جانب آخر، تلعب أوضاع الاقتصاد الكلي دوراً حيوياً وسط توقع المتداولين أن يقوم الفيدرالي بتخفيض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما قد يوفر مزيداً من الدعم للأصول الخطرة، بما في ذلك العملات الرقمية.

وعند اجتماع العوامل السابقة مع الركائز القوية لعملة سولانا (Solana)، فإن البيئة الحالية تمهّد الطريق لاحتمالية استمرار الزخم الإيجابي حتى نهاية العام.

النظرة الفنية لأداء عملة سولانا (Solana) والثيران (المضاربون على ارتفاع السعر) يستهدفون مستوى 260$

على الصعيد الفني، تتزايد قوة التوقعات المستقبلية لسعر عملة سولانا (Solana) التي يتم تداولها بسعر 247.82$ مع تجاوز قيمتها السوقية 134 مليار دولار، حيث يُحاول السعر اختراق منطقة المقاومة 250$ التي مثلت سابقاً حاجزاً صعباً.

وعلى المخطط البياني لمدى زمني قدره 4 ساعات، ظلت عملة سولانا (Solana) داخل قناة صاعدة مع تشكيل حركتها السعرية قيعاناً صاعدةً بينما لا يزال دعم خط الاتجاه قائماً حتى الآن. أيضاً، يميل مؤشر متوسط الحركة الأسي لـ 50 يوماً (50-EMA) عند 222$ ونظيره لـ 200 يوم (200-EMA) عند 192$ إلى الصعود، ما يؤكد قوة الزخم.

المخطط البياني لأداء عملة سولانا (Solana)- المصدر: Tradingview

ويعكس مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 77 دخوله منطقة الشراء الزائد التي أشارت -في السابق- إلى استمرارية المسار الصاعد، كما شكلت شموع التداول الأخير نموذج “الجنود البيض الثلاثة”، ما يعكس استمرارية الاتجاه الصاعد.

وفي حال تمكن سعر عملة سولانا (Solana) من اختراق مستوى 250$، فقد تمتد المستويات المستهدفة من قِبلهِ إلى 260 و270$، وقد يُعَد انخفاضه إلى مستوى 244$ أو مستوى 235$ إعادة اختبار صحية، بينما يشكل مؤشر متوسط الحركة الأسي عند 222$ الدعم الهيكلي للسعر.

بالنسبة للمتداولين، فيمكنهم فتح صفقةٍ للمضاربة على ارتفاع السعر أعلى مستوى 244$ مع تحديد أمر وقف الخسارة عند مستوى 227$. أما بالنسبة لمالكي العملة على المدى الطويل، فقد يكون هذا الارتفاع متواصلاً، وقد يتجه السعر نحو 300$ إذا استمرَّ الزخم المؤسساتي.

اكتتاب بيتكوين هايبر ((Bitcoin Hyper-HYPER يتيح الاستثمار بعملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة معاملات سولانا

تُعد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والمُطوَّرةُ لدعم النظام التقني للبلوكتشين بإتاحة ميزات العقود الذكية وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) وإمكانية إطلاق عملات الميم وتداولها بسرعةٍ فائقة وتكلفةٍ زهيدة.

ونظراً إلى تصميمه للجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يُوفر حل الطبقة الثانية هذا استخداماتٍ عملية فريدةً مع توفير أداة ربط سلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin).

يُذكر خضوع العقد الذكي لعملة حل المشروع -المُصمم لضمان قابلية التوسع والموثوقية والبساطةـ إلى تدقيق فريق Coinsult. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بالعملة، تجاوزت حصيلة اكتتابها حالياً 15.6 مليون دولار، مع تبقي قدر ضئيلٍ فقط من الكمية المخصصة للاكتتاب.

وتتوافر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.012915$ فقط، ومن المُقرّر ارتفاعه قريباً. ولشرائها، يُمكنكم زيارة موقع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الرسمي واستخدام ما بحوزتكم من العملات الرقمية، أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

