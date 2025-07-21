توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) مع ارتفاعه بنسبة 10.9% هذا الأسبوع؛ فهل يمكنه اختراق مستوى 185$؟

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ارتفع سعر عملة سولانا (Solana) بنسبة 10.9% هذا الأسبوع مختبراً مستوى المقاومة 179$، كما يُحدد نموذج الكوب والمقبض هدفاً سعرياً عند 295$ تزامناً مع ارتفاع القيمة الإجمالية المحجوزة في بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) إلى 9 مليار دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (Solana) بنسبة 10.9% هذا الأسبوع مُستفيداً من الانتعاش العام الذي تشهده سوق الكريبتو ليختبرَ مستويات المقاومة الحاسمة حول 179$، وتزامن هذا الارتفاع مع تحسن بيانات شبكة البلوكتشين الخاصة بها، بما في ذلك زيادة القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) من 6 مليار دولار إلى أكثر من 9 مليار دولار، بينما تجاوز عدد مستخدمي المحافظ النشطة 3.3 مليون مستخدم.

ويكشف التحليل الفني لأداء عملة سولانا (Solana) خوضها معركة حاسمة بين مناطق الانخفاض والارتفاع، حيث يختبر سعرها حالياً نقطة التوازن حول 179$، علماً بأنه شهد استقراراً نسبياً خلال الأسابيع الماضية ضمن نطاق تراوح بين 145$ و175$، فيما ترجّح حركته الأخيرة أن يؤول هذا الاستقرار قريباً إلى انطلاقةٍ بالاتجاه الصاعد.

كذلك، تعكس تغيرات السلوك السعري خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل إمكانية حدوث انعكاس في الاتجاه، تلاه تغير واضح في الاتجاه العام للسوق، ما يؤكد وجود طلب قوي لدى المستويات المنخفضة.

أما على المدى الطويل، فيُظهر المخطط البياني تشكل نموذج الكوب والمقبض الممتد لعدة سنواتٍ، ما يتيح المجال لارتفاع السعر نحو أعلى مستوى له على الإطلاق عند 295$.

اختبار مستوى 189$ كمنطقة اختراق

يوضح المخطط البياني لأداء عملة سولانا (Solana) على الإطار الزمني 4 ساعاتٍ اختبارَها الحد العلوي لمنطقة التوازن، وتمثل المقاومة الرئيسية عند 189$ مستوى حاسماً للاتجاه الصاعد.

المصدر: TradingView

أيضاً، يُرجَّح تحليل حجم تداولها وجود قاعدة دعم قوية حول مستوى 145$، كما يتضح من العُقد ذات الأحجام الضخمة، كما أن ضُعف حجم التداول فوق المستويات الحالية قد يفتح المجال لتحركاتٍ سريعة إذا ما تم اختراق حاجز المقاومة.

وفي ظل توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع معدلات الفائدة حالياً وتزايد توقعات خفضِها بنحو 30 إلى 50 نقطة أساس بحلول الربع الأخير من العام الجاري، تتبلور بيئة مواتية للأصول شديدة التقلب مثل عملة سولانا (Solana).

وعقبَ اختراق مستوى 189$، سيستهدف السعر مستويات المقاومة المتموضعة عند 235$ و263$، مع توقع المحللين أن تمتد الأهداف السعرية إلى مستويات 295$ و360$ و402$ مدعومة بعواملَ أساسية تشمل مؤشرات المطورين القوية والشراكات المؤسساتية.

نموذج الكوب والمقبض على المخطط البياني الأسبوعي يشير إلى استهداف مستوى 295$

يُظهر المخطط البياني الأسبوعي لأداء عملة سولانا (Solana) تشكيل حركة سعرها نموذج الكوب والمقبض على مدى عدة سنوات، وهو من أقوى الأنماط الصاعدة في التحليل الفني.

$SOL Solana Weekly Update 🪙



Massive cup and handle forming on the weekly timeframe ☕️



A new ATH would put this above 295 🐂 pic.twitter.com/LVkaSCu4JG — CJ (@CJsCalls) July 19, 2025

وفق هذا التحليل، بدأت جزئية الكوب من القمة التي سجلها السعر عند 260$، تلاه قاع دائريٌّ بين 80$-120$ صنع مستوى دعم قوي، لتبدأ بعدها موجة تعافٍ أخذت تُشكل منطقة تجميع تقليدية.

ويبدو أن سعر عملة سولانا (Solana) يرسم حالياً جزئية المقبض أثناء انخفاضه الطفيف من حافة الكوب، إذ عادةً ما تسبق هذه المرحلة النهائية من الاستقرار النسبي ارتفاعات حادة لاستكمال هذا النموذج الفني الصاعد الذي يشير إلى إمكانية استهداف السعر مستوى 295$، ليُسجل -لاحقاً- ارتفاعاً غير مسبوق بناءً على عمق الكوب ومسافة الانطلاق من نقطة الاختراق.

كذلك، يصبّ تحسّن معدل توافر السيولة عالمياً المدفوع بسياسة التيسير النقدي المنسقة من قِبلِ البنوك المركزية -أو ما يُعرف بـ “الموجة الثانية من السيولة”- في مصلحة العملات الرقمية، كما تخلق التطورات المتعلقة بوضوح المشهد التنظيمي -مثل قانون GENIUS- بيئة مواتية لإستراتيجيات تخصيص العملات البديلة مع اقتراب سعر عملة سولانا (Solana) من استكمال نموذجه الفني.

اكتتاب عملة سنورتر (Snorter-SNORT) جمع 2.1 مليون دولار: الفرصة الأخيرة للمشاركة قبل إطلاقها الرسمي 2025

حقق اكتتاب عملة سنورتر (Snorter) نجاحاً مذهلاً، حيث جمع أكثر من 2.1 مليون دولار من المستثمرين الذين يترقبون المرحلة التالية من ارتفاع عملة سولانا (Solana). ومع اقتراب إطلاقها الرسمي في الربع الثالث من 2025، تتضاءل فرصة الانضمام إلى اكتتاب عملة SNORT، وقد يجدر بالمستثمرين المهتمين بالمشروع التحرك سريعاً لاقتنائها بسعرها الحالي.

المصدر: Snorter

ويُمكن لمالكي عملة سنورتر (Snorter) التمتع بعدة مصادرَ لكسب العوائد عبر النظام التقني لمشروعها، حيث يُمكن للمستثمرين الأوائل الحصول على عائد رهن سنوي (APY) يصل إلى 186%، إلى جانب الاستمتاع برسوم تداول نسبتها 0.85% وهيَ أقل بكثير مقارنة بالروبوتات المنافسة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) .

علاوةً على ذلك، سيحوز مالكو عملة سنورتر (Snorter) حقوق التصويت على القرارات المستقبلية للمنظمة المستقلة اللامركزية (DAO) والوصولَ المبكر إلى إطلاقات العملات الجديدة على المنصة. أيضاً، تم تصميم البيانات الاقتصادية للعملة بطريقةٍ تدفع للاحتفاظ بها على المدى الطويل من خلال آليات الرهن التي تدعم نمو المنصة في الوقت نفسه.

ومع اقتراب سعر عملة سولانا (Solana) من هدفه المُحتمل عند 295$، سيصب هذا في مصلحة بدائلها التي ينمو الطلب عليها تبعاً لذلك، كما تشير توقعات السوق إلى أن سعر عملة سنورتر (Snorter) قد يصل إلى 0.65$ بحلول نهاية 2025 مدفوعاً بزيادة تبني العملات الوظيفية وتوسع نظام سولانا التقني.

إجمالاً، يخلق اقتراب انتهاء فترة الاكتتاب وموعد إطلاق العملة عنصرَ الندرة الذي استفاد منه المستثمرون الأوائل في مشاريع البنية التحتية الناجحة الأخرى.