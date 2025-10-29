توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) مع اختراقه أعلى مستوى المقاومة 200$ إثر بدء إدراج الصندوق المتداول في البورصة (ETF)؛ فهل يصل إلى 250$ في تشرين الثاني/نوفمبر 2025؟

عادت العملة المفضلة لدى الجميع وكأنها لم تغب؛ لقد وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رسمياً على إنشاء صناديق متداولةٍ في البورصة (ETFs) لعملة سولانا (Solana) وعملة لايتكوين (Litecoin-LTC) وعملة هيديرا (Hedera-HBAR) رغم استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

ومن المقرّر أن يبدأ صندوق تداول عملة سولانا في البورصة -الذي يقدم عوائد رهن- التابع لشركة بيتوايز (Bitwise) تداولاته في بورصة نيويورك أركا (NYSE Arca) في 28 تشرين الأول/أكتوبر، ليكون بذلك أول مُنتج استثماري مُتداولٍ في الولايات المتحدة يُوفر تعرّضاً كاملاً لعملة SOL في السوق الفورية، ومن المُحتمل ألا يكون الأخير، فقد قدمت شركة VanEck مؤخراً التعديل رقم 6 لطلب صندوق تداول عملة سولانا الخاصة بها في البورصة، في إشارة إلى أنّ المُوافقة قد تصدرُ قريباً.

Introducing $BSOL — the Bitwise Solana Staking ETF. Starts trading tomorrow.



– First U.S. ETP to have 100% direct exposure to spot SOL

– Maximizing Solana’s 7%+ average staking reward rate*

– Targeting 100% of assets staked

– Staking through Bitwise Onchain Solutions, powered by… pic.twitter.com/Vo8Ko0qOCn — Bitwise (@BitwiseInvest) October 27, 2025

القيمة السوقية للعملات المستقرة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) تُسجّل أعلى مستوياتها على الإطلاق

المصدر: القيمة السوقية للعملات المستقرة على بلوكتشين سولانا، المصدر: DefiLlama

في 14 تشرين الأول/أكتوبر، سجّلت القيمة السوقية للعملات المستقرة المبنية على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) مستوى غير مسبوق بلغ 16.25 مليار دولار، ما يُمثل ارتفاعاً حاداً من 5 مليار دولار في بداية العام، ما يعني نمواً بأكثر من 200%.

وبتسجيل العملات المستقرة على بلوكتشين سولانا مستوياتٍ غيرَ مسبوقة، فهذا يعني أن هناك الكثير من السيولة تتدفق إلى الشبكة، مع تزايد رصيد عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) وعملة تيثر (Tether-USDT) على البلوكتشين، ما يشير إلى زيادة التداولات وتنامي استخدام تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) واختيار المزيد من المتداولين لهذه الشبكة بدلاً من شبكات البلوكتشين الأخرى.

ورغمَ تباطؤ وتيرة نمو سعر عملة سولانا (Solana) نوعاً ما في الآونة الأخيرة، إلا أنّ هذه المؤشرات لا تزال تُعَد إشارةً مبشرةً للغاية، حيث يتوسّعُ النظام التقني لبلوكتشين سولانا وتزداد السيولة مع تنامي ثقة المتداولين.

توقعات سعر عملة سولانا (Solana): هل يُمكن أن يصل إلى 250$ في تشرين الثاني/نوفمبر 2025؟

مع اقتراب قرار الفيدرالي لخفض معدل الفائدة وترقّب خطاب رئيسه جيروم باول (Jerome Powell) واحتمالية انتهاء تشديد السيولة (التشديد الكمّي) قريباً، بدأ السوق ينتعش أخيراً بعدَ إضافة سوق الأسهم الأمريكية وحدَه حوالي 767 مليار دولار إلى قيمته السوقية اليوم.

زوج عملة سولانا/عملة الدولار (Solana/USD)، المصدر: TradingView

لقد نجَح سعرُ عملة سولانا (Solana) ببلوغ المُقاومة العليا عند 205$ قبل أن ينخفض ويُعيد اختبار المقاومة السابقة عند 197$، والتي تحوّلت الآن إلى دعم حيث يتموضعُ الآن فوق هذا الدعم ودون منطقة المقاومة الأقرب له، ما يعكسُ استقراراً نسبياً متوازناً على المدى القصير.

وقد يؤدي الاختراق القويّ والإغلاق فوق مستوى 205$ إلى دفع سعر عملة سولانا (Solana) نحو خط المقاومة التالي بالقرب من 215$، مع احتمالية استمرار الزخم الصاعد إلى مستوياتٍ أعلى كما هو مُوضّح في المخطط البياني. مع ذلك، إذا فشل السعر في الاحتفاظ بمستواه فوق 197$، فقد ينخفض مرّةً أخرى إلى 182$، ما قد يفتح الباب أمام مستويات دعم أدنى لاحقاً.

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) قد تصبح عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) لموسم عملات الميم الجديد

مع ازدهار عملة سولانا (Solana) وتنامي الاستثمارات في العملات البديلة عبر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، تقتربُ الأسواق من موسم عملات الميم الذي عادةً ما يشهد انطلاق هذه العملات قبل بقية السوق عند كل موجةٍ صاعدة.

تبدو هذه الدورة مختلفة، إذ إن مُعظم عملات الميم القديمة فقدَت زخمها، ففي الوقت الذي تباطأت فيه وتيرة نمو عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)، حققت أفضل عملات الميم على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) مكاسبَها الكبرى قبل أشهر، ما يفسح المجال لظهور عملةٍ رائدة جديدة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain).

وسرعان ما أصبحت عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) أحدَ أبرز المتنافسين، فهي تعيد إحياء الطاقة الأصلية لعملات الميم التي أعطت عملة دوجكوين (Dogecoin) انطلاقتها الاسطورية، ولكنْ مع بياناتٍ اقتصاديةٍ أفضل ومكافآت رهن لمالكي العملة تصل إلى 80%. من جهةٍ أخرى، نجَح اكتتاب عملة MAXI بجمع أكثر من 3.80 مليون دولار، بينما يقوم الحيتان (كبار المستثمرين) بزيادة صفقاتهم بهدوء قبل دخول صغار المستثمرين إلى السوق.

وإذا تحوّلت السيولة باتجاه عملات الميم كما يحدُث دائماً عندما ينتعش السوق، فقد تُصبح عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) إحدى أبرز الرابحين على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain).